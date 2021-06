–

鈥淟o han hecho de maravilla鈥, 鈥渜u茅 bien se han portado鈥, 鈥渟on unos campeones鈥, llevan repitiendo adultos de todos los colores 鈥攆amilias, profesorado, sanitarios, incluso pol铆ticos鈥 alabando la responsabilidad y obediencia de los canijos a lo largo de la pandemia. Y as铆 ha sido: el esfuerzo de los ni帽os, ni帽as y adolescentes ha sido tit谩nico ante las restricciones sanitarias en las aulas, un verano casi sin abuelos ni primeros besos y el confinamiento infantil m谩s estricto de Europa, que les conden贸 durante dos meses a quedarse en casa sin sentencia previa 鈥攑osteriormente se comprob贸 que los ni帽os no act煤an como s煤per transmisores, ni siquiera transmiten como un adulto鈥.

Han sobrellevado todo ello con nota. En el Pa铆s Vasco, un territorio con una incidencia de covid alta incluso ahora, el pico de aulas cerradas por confinamiento se registr贸 el 25 de septiembre de 2020 con un 1,44%; la pasada semana termin贸 con un habitual 0,45%. Ahora, los cr铆os nos ven tomar cerveza en las terrazas y hacer deporte al aire libre sin mascarilla, mientras ellos juegan al pilla-pilla con la mascarilla puesta. El anuncio el pasado 19 de mayo del Gobierno de continuar con la obligatoriedad de la mascarilla para el pr贸ximo curso no ha calado bien en familias que cuestionan la ausencia de debate social ante la en茅sima imposici贸n a un colectivo que carece de voto.

Debido al uso intensivo de la mascarilla en la escuela, combinado con las gafas, a Mario le han salido hongos en un ojo, y ahora no quiere ponerse las gafas

Lara Garc铆a tiene dos hijos, un beb茅 de ocho meses y un ni帽o de 5 a帽os que asiste a una escuela p煤blica de Madrid. Cursa el 煤ltimo a帽o de educaci贸n infantil y, a pesar de que en esa etapa no existe la obligatoriedad de la mascarilla, a las pocas semanas de empezar el curso, el ni帽o lleg贸 a casa explicando que, o se pon铆a mascarilla, o no pod铆a jugar con los dem谩s ni帽os en la hora del recreo. Meses despu茅s, observaron que de noche se rascaba mucho un ojo y, en febrero, el oftalm贸logo le recet贸 un tratamiento de tres semanas. Le hab铆an salido hongos. La mascarilla le empa帽a las gafas y el vaho crea el caldo de cultivo adecuado para este organismo. 鈥淎hora quiere llevar mascarilla, pero no quiere ponerse las gafas鈥, explica su madre. Necesita las gafas para corregir un ojo vago.

鈥淢e parece fatal que el curso que viene arranque igual. A los ni帽os les han metido un miedo innecesario. Mario tiene pesadillas nocturnas cuando antes no las ten铆a, creo que les han hecho c贸mplices de un sinsentido. En Madrid, cuando nos han confinado lo primero que hac铆an era cerrar los parques infantiles p煤blicos, mientras la terraza del bar estaba llena鈥, lamenta Garc铆a.

La afecci贸n m谩s habitual por el uso de la mascarilla es la sequedad visual y tensiones en la articulaci贸n temporomandibular; en patolog铆as previas, puede provocar queratitis f煤ngica y conjuntivitis bacteriana en los ojos

Afecciones en la salud visual y maxilofacial

El uso intensivo de mascarilla comporta afecciones en la salud visual y maxilofacial. Desde la Cl铆nica Barraquer de Barcelona, el oftalm贸logo Jose Lamarca, especialista en c贸rnea, alerta de que 鈥渆l principal problema, tanto de las mascarillas quir煤rgicas como las de tela y las FFP2 y 3, es la falta de hermeticidad de la salida del aire que, dependiendo de la fisonom铆a facial, sale proyectado casi siempre hacia los ojos, por lo que a todos los niveles y edades vemos un incremento de la sequedad鈥. Recomienda usar una tira de esparadrapo, preferiblemente de papel, para ajustar la mascarilla a la nariz.

La sequedad afecta a la capa superficial de la c贸rnea, explica. 鈥淧ara que est茅 transparente, la c贸rnea debe estar hidratada, si no tenemos la sensaci贸n de fluctuaciones a nivel visual. La sequedad nos da la sensaci贸n de que no vemos bien. Hablamos de pacientes normales鈥, acota. 鈥淪i entramos en lo patol贸gico, la mascarilla, que es un mal necesario, no ayuda鈥. Y la queratitis f煤ngica, la conjuntivitis bacteriana y la p茅rdida visual se a帽aden a la sequedad ocular.

Francesca Folguer脿 ha perdido 0,75 y 0,50 de visi贸n. Lleva tres d茅cadas trat谩ndose de sequedad con un combinado de dos colirios, a lo que hace cuatro meses sum贸 una queratitis. 鈥淵a estoy vacunada y mis compa帽eros de trabajo y mis amigas entienden mi situaci贸n, por lo que cuando estoy en la oficina me quito la mascarilla los ratos que lo necesito y cuando quedo con mis amigas al aire libre, no me la pongo鈥. El Gobierno tampoco ha hecho una propuesta concreta para una desescalada escalonada en la poblaci贸n adulta, que podr铆a empezar con las personas ya vacunadas (como en Rusia) o en los espacios abiertos, como en Portugal (a partir del 13 de abril), B茅lgica, Alemania e Inglaterra, entre otros.

El uso prolongado de la mascarilla tambi茅n comporta afecciones maxilofaciales, sobre todo en adultos. La fisioterapeuta especializada en disfunciones de la articulaci贸n temporomandibular, Idoia Bilbao, indica que a lo largo de la pandemia ha incrementado el n煤mero de pacientes que atiende. 鈥淟a mascarilla nos hace respirar por la boca, en vez de la nariz, trastornando el uso de los m煤sculos y forzando la articulaci贸n temporomandibular鈥, indica. Como con la sequedad ocular, estas afecciones son mucho m谩s frecuentes en la edad adulta, pero ello no implica que a los menores no les afecte.

Emma (10 a帽os) considera 鈥渋njusto鈥 que ella tenga que llevar mascarilla cuando corre en el recreo y en el parque infantil, mientras los adultos pueden practicar deporte al aire libre sin mascarilla

Correr seis horas los mi茅rcoles

Emma tiene diez a帽os y est谩 terminando cuarto de primaria en una escuela p煤blica de Bilbao. Usa la mascarilla desde que sale de casa, a las 8.20h, hasta que vuelve, alrededor de las 18h, si no llueve. Solo se la quita durante los 20 minutos del comedor escolar y el tiempo que le lleva merendar en el parque infantil. Dice que no quiere llevar mascarilla el curso que viene. Est谩 cansada y un pel铆n harta. 鈥淐uando corro, me ahogo, y corro mucho. Sobre todo, los mi茅rcoles. Corro seis horas entre gimnasia, el patio, el patio del jantoki (comedor, en castellano), luego en el parque y en artes marciales鈥. Solo la actividad extraescolar de artes marciales la realiza en un gimnasio cerrado y privado. Si no llueve, la asignatura de gimnasia este curso la dan al aire libre, en la calle peatonal de enfrente del colegio.

鈥淢e parece injusto que los adultos puedan hacer deporte sin mascarilla y nosotros tengamos que llevarla. Hasta mayores est谩n sentados en el banco del parque sin mascarilla, como la se帽ora gritona del parque鈥, concluye y aprecia sobre una mujer que les ri帽e cuando corren bocata en mano por el Campo Volant铆n. 鈥淵 cuando le hemos dicho que ella no la lleva y no merienda, se ha puesto la suya, que es de rejilla. Es injusto鈥, insiste antes de cantar la canci贸n que han compuesto sobre esta se帽ora.

Otra madre, Rebeca Mart铆nez, coincide desde Madrid con esta ni帽a: 鈥淣o se pueden tomar medidas restrictivas con cosas importantes de cualquier manera, ni se pueden alargar en el tiempo sin mucha explicaci贸n o ninguna, como si las medidas restrictivas se hubieran instalado indefinidamente. No hay forma de que se bajen del burro y no hay espacio social para cuestionarlas鈥, se queja sobre la infantilizaci贸n de la poblaci贸n que a lo largo de la pandemia ha realizado en diversas ocasiones el Gobierno. 鈥淵o no me tengo que poner la mascarilla cuando hago deporte al aire libre, pero mis hijos s铆. Son incongruencias odiosas鈥, recalca.

Desde Castell贸 de la Plana, la maestra Laia For茅s opina sobre el impacto del uso continuado de la mascarilla en las aulas de infantil: 鈥淒oy clases a ni帽os de 3 y 4 a帽os, por lo que mis ni帽os no llevan mascarilla, pero est谩n aprendiendo la dicci贸n del lenguaje y con la mascarilla se pierde ense帽anza. Necesitan vernos la boca para aprender a reproducir los fonemas correctamente. Probamos la pantalla para algunas actividades, pero se empa帽a y tampoco funcionaba鈥.

Como madre de dos hijos en primaria (7 y 11 a帽os), For茅s indica que los ni帽os 鈥渓o han llevado bien, han asumido que deben llevarlo todo el rato y ya est谩, pero s铆 creo que si la vacuna avanza, deber铆an proponer acabar con la obligatoriedad. Ahora en los restaurantes podemos comer hasta diez personas juntas y con una distancia social m谩s corta que en las aulas. Y este es otro tema: las relaciones sociales tambi茅n debemos trabajarlas a nivel cognitivo en el aula. Les estamos dejando una huella emocional鈥.

El consejero de Educaci贸n de la Generalitat de Catalunya ha abogado por eliminar la obligatoriedad de llevar mascarilla en las escuelas 鈥渟i la situaci贸n es segura鈥

Catalunya se planta

De momento, solo el gobierno de Catalunya ha abogado por eliminar la obligatoriedad de llevar mascarillas en las escuelas 鈥渟i la situaci贸n es segura鈥, algo que depender谩 de la inmunidad de grupo y el ritmo de vacunaci贸n, indic贸 el consejero de Educaci贸n de la Generalitat, Josep Gonz脿lez-Cambray en una entrevista reciente en Catalunya R脿dio. Tambi茅n avanz贸 que una de las prioridades del curso 2021-22 ser谩 鈥渞eforzar el acompa帽amiento emocional de los j贸venes en los centros鈥. Uno de los juegos a los que ahora juega Emma en el parque le llaman el infectado, una versi贸n pand茅mica del cl谩sico pilla-pilla, adem谩s de coche amarillo, 隆vacunado!, un juego de agudeza visual en el que se hacen un gesto en la cara cuando ven un coche, autob煤s o furgoneta de ese color y se declaran inmunizados.

Las declaraciones de Gonz脿lez-Cambray tuvieron lugar despu茅s de la Conferencia Sectorial de Educaci贸n y un Consejo Interterritorial de Sanidad conjunto el 19 de mayo. El diario El Pa铆s accedi贸 al documento propuesto por el Consejo de Ministros a las autonom铆as, en el que se hac铆a hincapi茅 en que las medidas acordadas para el curso actual 鈥渉an funcionado鈥, y que el calendario de vacunaci贸n para los menores a煤n 鈥渆st谩 pendiente de definir鈥. Por lo que abogan por repetir medidas 鈥攎ascarilla, ventilaci贸n de las aulas a ser posible de forma 鈥減ermanente鈥, entradas y salidas escalonadas y m铆nimo contacto entre grupos鈥.

El cambio tendr谩 lugar en secundaria que, para recuperar la presencialidad plena de la formaci贸n, acotar谩n la distancia entre pupitres 30 cent铆metros, pasando de 1,5 a 1,2 metros. Asimismo, 鈥渟e plantea la posibilidad de flexibilizar el tama帽o de los grupos鈥 en Primaria. Es decir, volver a las aulas masificadas de 20 alumnos en Infantil y 25 en Primaria y prescindir de los profesores extra contratados este curso.

Una de las peticiones m谩s demandada entre el sector para hacer frente al fracaso escolar es disminuir la ratio de alumnado por profesor, por lo que, adem谩s de mantener la obligatoriedad de la mascarilla al elevar el n煤mero de alumnos por aula, el pr贸ximo curso se perder谩 la oportunidad de caminar hacia una demanda hist贸rica en materia educativa. El refuerzo del profesorado contratado para la pandemia en Espa帽a es de alrededor de 35.000 empleos.

En el Pa铆s Vasco, han sido alrededor de 1.000. 鈥淣o aparecen en la Relaci贸n de Puestos de Trabajo del pr贸ximo curso鈥, alerta Ana P茅rez, portavoz del sindicato mayoritario en educaci贸n Steilas, aunque conf铆a en que Educaci贸n se comprometa a contratarlos con recursos extraordinarios al margen del presupuesto anual general. En el curso de Emma, desdoblado ahora en tres aulas por el covid, volver谩n a ser solo dos aulas a partir de septiembre, confirma su madre tras la reuni贸n de final de curso con el profesor.

El Hospital Vall d’Hebron public贸 un estudio sobre transmisibilidad del covid-19 en ni帽os catalanes tras la reapertura de las escuelas y concluy贸 que 鈥渟olo un 8% de los pacientes pedi谩tricos fueron transmisores de la infecci贸n al resto de su n煤cleo familiar鈥

Estudio sobre la transmisi贸n de los ni帽os

El Hospital Vall d鈥橦ebron, Barcelona, realiz贸 un estudio amplio sobre la transmisibilidad del covid-19 en los ni帽os dividido en dos partes: durante el confinamiento y en verano e inicio del curso escolar. En esta segunda parte, presentada el 27 de noviembre, concluyeron que 鈥渟olo un 8% (86 casos) de los pacientes pedi谩tricos con diagn贸stico covid confirmado en Catalunya entre el 1 de julio y el 31 de octubre fueron los transmisores de la infecci贸n al resto de miembros de su n煤cleo familiar鈥. El estudio se realiz贸 a partir de 1.081 pacientes pedi谩tricos con PCR positiva y 3.515 contactos familiares.

鈥淓l estudio prospectivo reafirma que los ni帽os son menos transmisores del sars-cov-2 que los adultos en el entorno domiciliario, como ya apuntaba la primera parte, realizada entre el 1 de marzo y el 31 de mayo en pleno confinamiento鈥, explic贸 el doctor Pere Soler, jefe de la Unidad de Patolog铆a Infecciosa e Inmunodeficiencias de Pediatr铆a de Vall d鈥橦ebron. Unos datos que concuerdan con la menor presencia de receptores ACE2, una prote铆na humana fundamental para la infecci贸n por coronavirus. 鈥淎hora constatamos que la libre circulaci贸n de los ni帽os y el retorno a las escuelas no han supuesto una mayor transmisi贸n por parte de ellos鈥. El profesorado fue considerado colectivo de trabajadores esenciales, por lo que se les ha inoculado la vacuna contra el covid-19 con preferencia, independientemente de su franja de edad. En septiembre se espera que la totalidad del profesorado haya completado la pauta de vacunaci贸n.

La Organizaci贸n Mundial de la Salud sigue manteniendo la recomendaci贸n de no usar mascarilla en ni帽os de cinco a帽os o menores y que entre los 6 y los 11 a帽os se regule en funci贸n de los siguientes factores: si hay transmisi贸n generalizada, la capacidad del ni帽o para utilizar la mascarilla de forma segura, el acceso a las mascarillas, la supervisi贸n adecuada de un adulto, las posibles repercusiones de llevar puesta una mascarilla sobre el aprendizaje y desarrollo psicosocial y los entornos e interacciones espec铆ficas del ni帽o con otras personas que corran un alto riesgo de sufrir una manifestaci贸n grave de la enfermedad.

