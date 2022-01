–

Miércoles 12 de enero del 2022.

Valle de Jobel, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

III Informe de la Caravana de solidaridad y documentación con la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio Realizada el 08 y 09 de Enero del 2022.

Organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona presentamos nuestro INFORME para comunicar, difundir y denunciar la continuidad de las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por el grupo de “Los 40 invasores” en contra de niñas, niños, hombres, mujeres de la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, perteneciente al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno: Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el EZLN.

A las personas, familias, colectivos, organizaciones, redes y medios de comunicación les extendemos este INFORME para que contribuyan durante el mes de enero a la Campaña de difusión de este documento e información.

Les solicitamos que se sumen desde sus geografías, según sus modos, tiempos y creatividad, con el objetivo de denunciar y hacer saber a las familias zapatistas que no están solas. También para mostrar nuestra organización/articulación frente a esta Guerra contra la vida y las autonomías de los pueblos Zapatistas.

1. Introducción. Contexto de Guerra Integral de Desgaste contra las comunidades y pueblos zapatistas pertenecientes al EZLN

En este tercer INFORME damos cuenta con la documentación que logramos recoger de testimonios y evidencias de hechos concretos, que la participación de los tres niveles del mal gobierno: federal, estatal y municipal, ha sido de inacción y omisión frente a los hechos criminales que mantienen en la impunidad total al grupo delincuencial señalado como “los 40 invasores”, cuyos líderes principales son: Nicolás Pérez Pérez (exregidor del ayuntamiento de Huixtán), sus hijos Roberto Pérez Huet y Alejandro Pérez Huet, Nicolás Mosan Huet, Alonso Bolom Ara y Nicolás Gómez Pérez.

El mal gobierno sigue siendo negligente frente a las denuncias y pruebas contundentes de las acciones criminales encausadas por estas personas. Quedando claro que dichos grupos trabajan con el consentimiento y aprobación del Estado.

Por tal motivo, el pasado 08 y 09 de enero del 2022, se realizó una tercera Caravana convocada por la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ, para redoblar la apuesta por la vida e insistir en denunciar la continuidad de la Guerra hacia las comunidades autónomas zapatistas. En este caso puntualmente, en la comunidad de Nuevo San Gregorio.

Cabe mencionar que a estas violaciones se les ha dado seguimiento y valoración de los casos. El 28 de Octubre de 2020, se realizó la Primera Caravana de Solidaridad y Documentación a la comunidad de Nuevo San Gregorio y región Moisés y Gandhi. El 08 de Diciembre del 2020, diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos llevaron a cabo una Misión Civil de Observación desde la Red Todos los Derechos para Todos y Todas (RTDT). El 12 de enero del 2021, se realizó una segunda Caravana de Solidaridad y Documentación. Y a partir de marzo del 2021 a la fecha se realizan las Brigadas Civiles de Observación (BRICOS) del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas.

En nuestros informes hemos insistido en destacar el acontecimiento fundante del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 01 de enero de 1994. Donde miles de hectáreas de tierras usurpadas por finqueros/hacendados, fueron recuperadas por sus legítimos dueños: los pueblos originarios. A partir de tales hechos, el mal gobierno se ha empecinado en diseñar y ejecutar una Guerra para volver a despojar y controlar la tierra y territorio donde los pueblos zapatistas construyen una forma de vida colectiva y autónoma.

Reiteramos que el camino del EZLN no ha sido fácil. La Guerra de 1994, y su continuidad desde la contrainsurgencia, se empezó a diseñar e implementar por diferentes vías para que la guerra fuera integral y así poder desgastar y desarticular a las familias, comunidades y pueblos zapatistas.

Hoy, en tiempos de la IV Transformación, seguimos identificando varios frentes de desgaste como: el frente de guerra agrario, que pretende generar la confusión sobre la propiedad de la tierra y el territorio, para enseguida provocar disputas por acceder a ella, encausando el hostigamiento permanente hacia los pueblos zapatistas asentados en Tierras recuperadas.

Este hostigamiento también se ha venido incentivado por programas asistenciales como: Procede, Procecom, Fanar, Raja, por medio de los cuales el Estado sigue engañando con supuesta certeza jurídica la distribución, posesión y disposición de la tierra, cuando en realidad son formas de despojo permitido con argucias legales, para perpetrar el saqueo de bienes comunes naturales y así despojar de derechos agrarios a las comunidades.

Igualmente, el hostigamiento e intimidación viene desde la vía militar, con la implementación de un cerco geográfico castrense, en articulación con grupos paramilitares que son financiados y entrenados con la permisividad y apoyo logístico del Estado y del Ejército mexicano, diseñado para asediar y amedrentar a las comunidades zapatistas.

Otro frente, es aquel que pretende destruir la economía zapatista a partir de programas asistenciales implementados por los diferentes partidos políticos aliados a grupos paramilitares que se encargan de invadir, robar y destruir la producción de las familias zapatistas; a lo que se suma el frente mediático que sirve para desinformar, deslegitimar, criminalizar y/o calumniar la propuesta político-ética del EZLN.

Los constantes ataques al territorio autónomo zapatista y en general a los Pueblos originarios de Chiapas y México, son la continuidad de las políticas de los gobiernos del PRI, PAN, ahora vestidos de MORENA. Es la acción incesante y criminal de “los de arriba” para acabar el proyecto de autonomía zapatista del EZLN, para seguir convirtiendo la tierra y el territorio en mercancía, sin importar las consecuencias a las que están llevando a la humanidad cada vez más y más, a un punto de colapso en todos los ámbitos.

Sin embargo, frente a todos estos actos criminales a lo largo de 28 años, las comunidades autónomas del EZLN siguen alimentando la esperanza luchando por la vida, cuidando y defendiendo la Madre Tierra, fomentando el trabajo colectivo, apelando a la solidaridad para dar una salida civil y pacífica a las diferentes agresiones en sus territorios.

Hoy, y a partir del ejemplo de la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, constatamos que la apuesta política es por la vida y desde las autonomías. Donde las familias se organizan para crear y sostener el trabajo colectivo de la milpa, el frijolar, el trigo, así como los colectivos de alfarería de las mujeres, la cooperativa de artesanías, la tienda colectiva y la carpintería (iniciativas de resistencia). Sosteniendo las áreas de salud y educación autónoma con sus promotores y promotoras. Todo desde su propio sistema de autogobierno y desde el respeto, apego y cuidado a la Madre Tierra.

2. Situación de la comunidad de Nuevo San Gregorio

La comunidad autónoma Nuevo San Gregorio comprende 155 hectáreas de tierra recuperada. Desde noviembre de 2019 el grupo de los 40 invasores, comenzaron con la intimidación y provocación cercando los trabajaderos, la escuela secundaria autónoma con los árboles frutales y plantas medicinales que ahí se encuentran.

El 27 de febrero del 2020, tanto la comunidad de Nuevo San Gregorio como la Junta de Buen Gobierno intentaron establecer un diálogo con los invasores haciéndoles 3 propuestas concretas: 1) Que la tierra se trabajara de forma colectiva; o 2) Darles una hectárea por persona; o 3) Dividir por la mitad las 155 hectáreas.

Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por parte de los invasores. Y de ahí en adelante lo único que ha habido por parte de dicho grupo, han sido provocaciones, agresiones y amenazas contra las bases zapatistas. Hecho concreto que demuestra claramente que la tierra no la quieren porque la necesitan para vivir, si no como negocio, (e ir contra de la organización del EZLN) ya que todos los invasores cuentan con sus propias tierras en las 4 comunidades a las que pertenecen.

Durante el 2020 y 2021, los invasores comenzaron con el cercamiento del tanque de almacenamiento del agua que distribuye al pueblo, el poste de electrificación donde sale la línea para el bombeo de agua y el tractor de la región impidiendo su movimiento. El robo de hortalizas, plantas medicinales y frutales; amenazas a las mujeres zapatistas y el hostigamiento a los hombres a quienes circundan los invasores portando palos, machetes, macanas y resorteras. Además de vigilarlos e intimidarlos a distancia, tomando fotos y video en dirección a las personas zapatistas para acosar-asediar a las familias en sus propias tierras.

A la fecha, enero del 2022, de las 155 hectáreas de tierra recuperada, los invasores han reducido el espacio y forma de vida, tránsito y producción de las familias zapatistas a tres hectáreas y media. Quedando el centro de población en media hectárea, dejando tres hectáreas dispersas y fragmentadas. Las familias, actualmente se encuentran cercadas y secuestradas en sus propias tierras.

De igual manera, se han cercado y secuestrado los caminos, bosques, manantiales y ríos. En todo este tiempo, los invasores han saqueado las cosechas y robado animales de los trabajos colectivos; siguen destruyendo los bosques, matan a los animales y ejecutan el uso mercantil de la tierra. Intentan vender a la Madre Tierra.

La ofensiva hacia la tierra y territorio nos muestra el ataque hacia tres ejes fundamentales para la Autonomía Zapatista en Nuevo San Gregorio: a)

Producción para el autosustento alimentario; b) Educación autónoma; c) Salud autónoma.

Eje de la Producción: siendo la Tierra para el autosustento alimentario, vemos que el cercado y secuestro de los trabajaderos de frijol, maíz, trigo, chícharos, así como la destrucción de los huertos, árboles frutales y del colectivo del ganado y peces, provocan el hambre de las familias y la muerte de los animales.

Aquí algunos testimonios:

Quieren acabar con nuestros colectivos, ellos quieren el individualismo, ellos quieren parcelar la tierra por interés, no por necesidad.

En esta temporada, el animal (ganado) va a estar jodido, no tenemos ni para juntar pasto ya no hay. Estamos batallando buscando rastrojo.

No somos dueños de estas tierras, somos guardianes y guardianas. Estas tierras son de miles de zapatistas.

La tierra se trabaja en común.

Nuestra tierra es nuestra vida, no tenemos otro lugar para vivir.

Que culpa tienen los peces los mataron.

Los invasores no podrán pagar el daño que nos hicieron, y la vida de los peces no regresa, y no sabemos si nuestro ganado sobrevivirá, alambraron y tenemos heridas, y no sabemos dónde parará.

López Obrador lo tiene bien planeado. Los 3 niveles de gobierno se hacen de oídos sordos. No hay gobierno.

No sólo nosotros estamos sufriendo esto, también otras comunidades zapatistas están sufriendo y los tres niveles de gobierno se hacen de oídos sordos, no hacen nada, sólo roban y eso enseñan a su gente.

La voz del pueblo, el pueblo reclama justicia y vida.

Nosotras, nosotros aquí vivimos, aquí nacimos, aquí crecimos y aquí vamos a seguir.

Eje de Educación: el cercamiento y secuestro de la escuela secundaria.

Testimonios:

En la escuela les enseñamos a las niñas y niños el colectivismo.

Los niños han cambiado, antes estaban más contentos y tenían más ánimos en las clases ahora están tristes. Si les afecta. Es lo que vemos, no están muy bien. Como ya lo dijeron: hay pocos ánimos. Promotora de Educación.

Eje de Salud: daños psicosocio-emocionales. Al ser una Guerra diseñada para afectar a las mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres, destruir la integridad psico-social-emocional de las familias, son actos persistentes de crueldad que impactan en la salud física y mental de las personas como lo son:

-la constante vigilancia desde puntos estratégicos hacia las bases zapatistas,

-impedimento al libre tránsito de las personas con cercos de alambre y púas,

-la presencia cercana de los invasores con machetes, cuchillos, macanas, resorteras, acoso y amenazas en los caminos,

-la destrucción del tejido comunitario familiar por inculcar el desprestigio hacia a la apuesta de vida zapatista,

-y modificación forzada del tejido nuclear comunitario de las familias afectadas en su cotidianidad, son graves actos de violación a los Derechos Humanos.

Algunos testimonios:

Nosotras como compañeras estamos en casa con miedo. Cómo compañeras nos enfermamos mucho, vivimos con miedo. No podemos salir a buscar solas las leñas. Sentimos miedo.

Nuestra casa está fuera del alambrado, pero nuestro gallinero quedó adentro del alambrado que pusieron los invasores, diario tenemos que cruzar.

La salud es la vida. Es para compañeros, compañeras y no compañeros y no compañeras. Trabajamos más con las plantas medicinales herencia de abuelas y abuelas (…) Para nosotros, para los promotores y promotoras, es una obligación, el pueblo nos eligió, tenemos que sacar el trabajo adelante. Promotor de salud.

Antes teníamos plantas medicinales ahora los invasores lo cercaron con el alambrado y tuvimos que hacer otro atrás de la casa de salud. Apenas comenzamos, pero por sequía no crecen (…) Con mucho esfuerza estamos intentando sobrevivir porque la salud es vida. Promotora de salud.

Sin embargo, frente a esta cruda realidad, hemos sido testigxs de la persistencia, organización y dignidad con la que las familias zapatistas se mantienen a pesar de todo.

Mientras los invasores generan destrucción y muerte, las familias zapatistas construyen vida desde el trabajo colectivo, mediante su conocimiento e iniciativas creativas como la alfarería, el colectivo de bordados, la carpintería y la tienda comunitaria. Así como tratando de fortalecer la producción desde los colectivos de pollos, de peces, de ganado y los trabajaderos colectivos de maíz, frijol, chícharo y trigo. Sosteniendo los ejes de las Salud y Educación autónoma.

3.- Conclusiones

Las organizaciones, colectivos e individuos/as que participamos en esta III Caravana de solidaridad, convocadas por la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ, damos cuenta de la documentación a partir de testimonios y evidencias de hechos concretos de los actos de hostigamientos, amenazas, destrucción y despojo hacia las familias y comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, desde una maquinaria de crimen, muerte y aniquilamiento contra un proyecto de vida que construye autonomías.

Denunciamos que el constante accionar criminal del grupo de los 40 invasores, está en invadir, cercar, secuestrar y matar la tierra y territorio con alambrados, lo que representa violentar el derecho al uso y disfrute de la tierra y el territorio que de manera legítima y en pleno ejercicio de derecho tienen las familias zapatistas a la formas de organización autónoma.

El crimen de cercar los espacios vitales/elementales que toda persona y comunidad necesitan para ejercer una vida digna y libre. El crimen de obstruir el acceso al agua y alimento para provocar hambre, sed y desgaste físico y emocional de las personas. De asesinar animales. De violentar a las mujeres y niñas/niños. Además de violentar el derecho al ejercicio de la educación, la salud y la economía de autosustento campesino-indígena de las familias zapatistas.

Un día después de concluida la Caravana de Solidarida y Documentación el grupo de “los 40” hizo conexión del cable del poste de luz a la casa “Grande” de la exfinca , destruyeron el tuvo de pvc que llevaba el agua al ganado colectivo, Destruyeron la cerca de alambre y avanzaron una hectárea más del terreno del ganado colectivo.

Las tierras recuperadas son legítimamente tierras del EZLN. Desde ahí se construye el tejido de la vida y las autonomías, es el lugar de resistencia donde se construye humanidad para la humanidad. Es el lugar de relación de respeto, apego y cuidado a la Madre Tierra.

Ratifica:

1. México Gruppen. Foro Internacional de Dinamarca

2.Adherentes a la Sexta Internacional (Argentina)

3. Mujeres y la Sexta (Ciudad de México)

4. Red Mix Zapatista (Ciudad de México)

5. Red Universitaria Anticapitalista (Ciudad de México)

6. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI, AC)

7. Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)

8. Espacio de Mujeres adherentes a la Sexta ( valle de Jobel)

9. Defensoras Comunitarias (valle de Jobel)

10. Colectivo de Familiares de Presos en Lucha

11. Adherentes individuales a la sexta (valle de Jobel)

12. Promedios

13. Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ

13. Acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.