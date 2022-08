–

Hace escasos d铆as, el escritor Salman Rushdie fue apu帽alado repetidas veces por uno de esos fan谩ticos dispuestos a hacer cualquier cosa en nombre de sus creencias. Hac铆a ya m谩s de tres d茅cadas que el ayatollah Jomein铆 lanz贸 una fatwa (o como se diga eso) en la que ped铆a nada menos que el asesinato para el autor del libro Los versos sat谩nicos; al parecer, por haber provocado la ofensa para los musulmanes, pero que dudo mucho que haya le铆do cualquiera de esos cretinos fundamentalistas. Son las cosas de la religi贸n, mezcladas en este caso con la opresi贸n pol铆tica para mayor inri. Era yo muy jovencito cuando aquella situaci贸n se produjo, que obligo a Rushdie a vivir oculto y protegido durante a帽os; tiene bemoles que el agresor homicida actual ni siquiera hab铆a nacido. El bueno de Rushdie, al pasar tanto tiempo, deb铆a haberse relajado en su protecci贸n y estas son las consecuencias sangrientas, que deber铆an reforzarnos en nuestra condena del fundamentalismo religioso, que viene a ser una suerte de pleonasmo; la realidad es que durante esos a帽os no pocos pol铆ticos y cl茅rigos hab铆an ratificado la sentencia iniciada por el inicuo Jomein铆, que por cierto muri贸 al poco de lanzar su repulsiva fatwa, e incluso se hab铆a aumentado la recompensa econ贸mica por servir la cabeza de Rushdie. Una de las grandes verg眉enzas de la humanidad, que no son pocas. Por supuesto, hubo numerosas voces de figuras p煤blicas que dieron todo su apoyo al escritor en su momento, aunque la sensaci贸n es que no se produjo una condena un谩nime por gran parte de las instituciones que forman esta civilizaci贸n tan cuestionable que hemos creado. Valga como ejemplo qe la Academia Sueca, que concede el premio Nobel, no acab贸 condenando la fatwa hasta hace pocos a帽os.

En el momento de producirse, cuando hab铆a que repudiarla tajantemente, se quiso justificar de una u otra manera la persecuci贸n, no solo en nombre de esa ofensa a los sentimientos religiosos que tan bien conocemos en este inefable pa铆s, tambi茅n por considerarse que el discurso de Los versos sat谩nicos ca铆a en la apostas铆a. Es curioso que, al parecer, un concepto que resulta un pecado para el fanatismo religioso a otros nos resulte de lo m谩s saludable intelectual y moralmente. Las voces m谩s honestas ya dijeron en su momento que la humanidad parec铆a haber vuelto a la Edad Media mientras que otros nos preguntamos si habr铆amos alcanzado de verdad la Modernidad mientras ciertas situaciones se toleraran de una u otra manera. Hay quien insistir谩 en lo pernicioso de la religi贸n musulmana, la verdadera culpable para ellos de esta situaci贸n de persecuci贸n, algo que requiere de no pocos matices. No puede negarse que perviven repulsivos reg铆menes teocr谩ticos, totalmente culpables de que se acuda a la nefasta ley isl谩mica para condenar a una persona a la muerte; tambi茅n hay que destacar que otras religiones, como el propio cristianismo, han sabido adaptarse de modo hip贸crita a los nuevos tiempos en nombre de su propia supervivencia. Ello no quita que, no pocas veces, aparezca en ellas su verdadera faz fundamentalista e incluso, vaya m谩s all谩 de su comunidad de fieles, para inmiscuirse en los asuntos pol铆ticos.

Pondremos como ilustrador ejemplo un comentario que realiz贸 el tremendamente progresista papa Francisco a ra铆z del atentado hace unos a帽os contra el semanario franc茅s Charlie Hebdo, en el que murieron una docena de personas y varias resultaron heridas. Recordaremos que estos asesinatos, de nuevo en nombre de sagradas creencias, se produjeron por haber realizado la publicaci贸n una ofensa a los sentimientos religiosos con una caricatura del profeta Mahoma. La solidaridad masiva internacional no se hizo esperar, aunque es un hecho bien poco recordado que el inefable sumo pont铆fice cat贸lico no tard贸 en recordar los l铆mites de la libertad de expresion y decir lo siguiente: 芦Si alguien insulta a mi madre, le espera un pu帽etazo. 隆Es lo normal!禄. Bergoglio mostr贸, tal vez, la verdadera esencia del fan谩tico cuando alguien le pregunt贸 sobre la libertad religiosa frente a la libertad de expresion: 芦No se pude provocar, no se puede insultar la fe de los dem谩s. No puede burlarse de la fe. No se puede禄, insisti贸 el Papa. Resulta significativo que alguien que se dice cristiano haga una defensa tan atroz de la violencia en nombre de algo tan etereo como es una ofensa a las creencias religiosas; particularmente, no s茅 qu茅 tendr铆amos que hacer los ateos cuando se relaciona la ausencia de fe con falta de moral y con las mayores barbaridades que ha realizado la humanidad en la historia. Los ateos, por lo general mucho m谩s razonables, dejan a un lado toda agresi贸n f铆sica e inician el debate esforz谩ndose en evidenciar que es justo lo contrario, como bien siguen demostrando los fan谩ticos religosos con la justificaci贸n de sus l铆deres; es en nombre de creencias sagradas, dogm谩ticas, absolutistas, cuando el ser humano aparece dispuesto a realizar cualquier aberraci贸n que agrede a la 茅tica m谩s elemental. Una pronta recuperaci贸n al amigo Salman Rushdie y, al menos, que valga su agresi贸n homicida para preguntarnos de verdad si la creencia religiosa, ya acabando el primer cuarto del siglo XXI, es verdaderamente benefactora o m谩s bien perniciosa.

Juan Caspar