Fuente: portal Oaca

El sistema ha ido mutando en busca de no solo su expansión sino en busca de su supervivencia, y nosotrxs hemos sido cómplices espectadorxs de nuestra propia autodestrucción y esclavitud.

Nos conviene parara la rueda del Progreso y demás, para encaminarnos hacia una vida en verdadera y completa libertad que no es el pronosticado Paraíso religioso ni científico que promueve las nuevas tecnologías, sino una vida en equidad e igualdad de condiciones sin ningún vestigio de Poder ni cáŕcel ni Propiedad.

Este no es una publicación terminada ni concreta ya que desde luego me estoy olvidando mencionar otras cosas que por cosas de la prisa no he puesto. Han de saber quienes escriben artículos o libros etc que toma tiempo crear o adjuntar archivos y demás para elaborar un trabajo final. Tampoco tengo todo ese tiempo ni recursos, pero uso lo que tengo a la mano para compartir lo que se y me preocupa. Espero también que otrxs que les halla llegado el mensaje, aumenten estas reflexiones artículos etc y se siga esparciendo estas letras y trabajos también de otras personas y agrupaciones compartidas a continuación.

No todo está dicho, pero prefiero decir algo a quedarme callado viendo como este sistema nos pasa por encima, sobre todo en este tema en que con esta forma de agricultura controlarán casi en su totalidad lo que comamos o cuando lo comamos o cuanto lo comamos.

<!–

–>