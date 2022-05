–

En contra del Olvido y a favor de olvidar

He querido hacer una moci贸n: 鈥淗ablar por lo alto鈥.

Y he querido expresar un sentimiento que va m谩s all谩 de las p谩ginas de los peri贸dicos:

鈥淓l Recordar鈥.

Por esto mi art铆culo no ser谩 publicado en ning煤n peri贸dico, al menos, convencional, pero he de decir que lo que expreso me parece interesante y va un poco con la condici贸n del vivir del ser humano.

Yo olvido cosas. Se me van de la cabeza. No recuerdo y expreso mis sentimientos obviando esas cosas.

Pero Recuerdo: Recuerdo el M谩s All谩, Recuerdo la abolici贸n del aborto all谩 en el S/XX, Recuerdo su reinstalaci贸n all谩 en el S/XX鈥

鈥/鈥

Realizado por Gato Negro.