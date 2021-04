–

De parte de CGT Global Rosetta April 28, 2021 61 puntos de vista

驴Qu茅 son los objetivos en Getronics?

Es un documento, totalmente inservible, que recibimos cada a帽o con un listado de tareas que debemos cumplir para ser un buen currela. Lo m谩s parad贸jico es su nombre, porque pocos de sus baremos suelen poder medirse o valorarse de una manera realmente objetiva. Algunos pensareis que si realiz谩is todos estos objetivos sin protestar ni reclamar nada, recibir茅is compensaci贸n a cambio, pero como tienen un alto grado de subjetividad, no est谩 garantizado. Eso s铆, quejarte o reclamar algo que es leg铆timamente tuyo te llevar谩 f谩cilmente a estar por debajo de la media.

驴C贸mo se preparan estas cartas de objetivo?

隆Ni idea! Desde luego, desde la Representaci贸n Legal de los Trabajadores y trabajadoras (RLT) no nos informan de nada de esto, aunque el art铆culo 64 del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras nos capacita para emitir un informe previo.

驴C贸mo se eval煤an finalmente los objetivos?

Pues malamente. En algunos casos es el propio trabajador el que se punt煤a a s铆 mismo y as铆 no dar m谩s trabajo a los responsables que siempre est谩n muy liados y que algunos ni siquiera saben qu茅 funciones desempe帽amos. En cualquier caso lo que reclames para poder mejorar, por ejemplo formaci贸n espec铆fica, nunca se har谩.

驴Para qu茅 sirven los objetivos?

Para nada real. Hay quien podr铆a pensar que tener buena clasificaci贸n podr铆a acarrear un incremento en el sueldo, alg煤n d铆a libre, recibir la formaci贸n que necesitamos, o alguna otra ventaja, pero no. Del mismo modo, tener una baja clasificaci贸n tampoco conlleva ninguna contraprestaci贸n o medida correctiva como dar formaci贸n en las carencias. Total, que van a hacer 驴no subirnos el sueldo en 10 a帽os? Si eso ya lo hacen.

驴Qu茅 es el variable?

Algunos trabajadores y trabajadoras tienen reconocida una parte de su salario como variable, el cual es evaluado anualmente para saber si se recibe o no. Esto aplica a la direcci贸n y la parte comercial, pero tambi茅n en el colectivo de Matchmind muchas tienen un importe as铆 porque era costumbre en la empresa. Cuidado porque normalmente a este variable tambi茅n se les llama objetivos, bonus o Plan de incentivos y nos liamos!

驴Cu谩ndo se cobra el variable?

Pues la mayor铆a, nunca. El recibir el variable en 2021 depende en un 80% de los resultados econ贸micos de la empresa. O sea, un 20% depende 煤nicamente de tu desempe帽o, o mejor dicho 鈥渄epender铆a鈥, porque curiosamente si no se llega al 70% del total no se cobra nada. Y tambi茅n tenemos la parte de los resultados, si alguna estaba conectada a la reuni贸n del otro d铆a con Kenton Fine pud铆steis oirle que las cosas iban genial y que est谩bamos en ganancias, pero seg煤n las cuentas de la direcci贸n de Espa帽a siempre damos p茅rdidas. En resumen, si la empresa no gana lo que quiere, ya puedes ser el puto amo currando, que no recibir谩s ni un duro de este variable.

驴Tengo que firmar la carta para el variable?

Le hemos solicitado a la empresa que nos d茅 la informaci贸n que marca la ley y que mientras prorrogue el plazo para la firma, pero de momento s贸lo nos dice que quien no lo firme no entrar谩 en el circuito de cobro. Por supuesto esto habr谩 que verlo, pero en cualquier caso, como llevamos a帽os sin cobrarlo tampoco perderemos mucho.