El nuevo fascismo es

pragmático. Su fin es la reorganización y la homologación

brutalmente totalitaria del mundo

Un 2 de noviembre de

1975 es asesinado Pier Paolo Pasolini, director de cine italiano,

poeta, dramaturgo y ensayista, que supo combinar la escritura con la

pintura, la filosofía con el activismo político de izquierda.

Compartimos un texto de su autoría, que hace parte de ‘Escritos

corsarios’. El debate e interpelación acerca del fascismo es cada

vez más vigente / urgente.





¿Qué es la cultura

de una nación? Corrientemente se cree, incluso por parte de personas

cultas, que es la cultura de los científicos, de los

políticos, de los profesores, de los literatos, de los cineastas,

etc.; es decir, que es la cultura de la intelectualidad.

Pero no es así. Ni tampoco es la cultura de la clase

dominante que precisamente a través de la lucha de clases intenta

imponerla al menos formalmente. Finalmente, tampoco es la cultura

popular de obreros y campesinos. La cultura de una nación es el

conjunto de todas estas culturas de clases: es el total de

todas ellas. Y sería abstracta si no fuera reconocible –o, mejor

dicho, visible– en lo vivido y en lo existencial, y si

consecuentemente no tuviera una dimensión práctica. Durante muchos

siglos, en Italia, estas culturas se han distinguido aunque

históricamente hayan estado unificadas. Hoy –casi de repente, en

una especie de Advenimiento– la distinción y la unificación

históricas le han cedido el puesto a una homologación que realiza

casi milagrosamente el sueño interclasista del viejo Poder. ¿A qué

es debida tal homologación? Evidentemente a un nuevo Poder.

Escribo «Poder» con P

mayúscula –algo que Maurizio Ferrara acusa de irracionalidad, en

la Unità (12-6-1974)– , sólo porque no sé en qué consiste este

nuevo Poder y quién lo representa. Tan sólo sé que existe. Ya no

lo reconozco en el Vaticano, ni en los Poderes democristianos, ni en

las Fuerzas Armadas. Tampoco lo reconozco ya en la gran industria,

porque ya no está constituida por un cierto número limitado de

grandes industriales: a mí, al menos, me parece más bien como un

todo (industrialización total), y, además, como un todo no

italiano(transnacional).

También conozco –porque

las veo y las vivo– algunas características de este nuevo Poder

que aún no tiene rostro; por ejemplo, su rechazo de las viejas

tendencias reaccionarias y del viejo clericalismo, su decisión de

abandonar a la Iglesia, su determinación (coronada por el éxito) de

transformar a los campesinos y a los subproletarios en pequeños

burgueses, y sobre todo su anhelo, que parece cósmico, de llevar a

cabo hasta el final el «desarrollo»: producir y consumir.

La identikit de

este rostro aún en blanco de este nuevo Poder le atribuye vagamente

rasgos «modernos», debidos a la tolerancia y a una ideología

hedonista perfectamente autosuficiente: aunque también tiene rasgos

feroces y sustancialmente represivos: la tolerancia en realidad es

falsa porque la verdad es que nunca ningún hombre ha tenido que ser

tan normal y conformista como el consumidor; y en cuanto al

hedonismo, éste encubre evidentemente una decisión de preordenarlo

todo con una crueldad jamás conocida por la historia. De modo que

este nuevo Poder aún no representado por nadie y debido a un

«cambio» de la clase dominante, es en realidad –si queremos

conservar la vieja terminología– una forma «total» de fascismo.

Pero este Poder también ha «homologado» culturalmente a toda

Italia: se trata, pues, de una homologación represiva, aunque se

haya obtenido a través de la imposición del hedonismo y de la joie

de vivre. La estrategia de la tensión es una señal, aunque

anacrónica, de todo esto.

Maurizio Ferrara, en el

artículo mencionado (así como también Ferrarotti, en Paese Sera,

14-6-1974) me acusa de estetismo. Y con esto tiende a excluirme, a

encerrarme. Bien, mi visión puede ser la de un «artista», o, como

pretende la burguesía, la de un loco. Pero, por ejemplo, el hecho de

que dos representantes del viejo Poder (que ahora en realidad sirven,

aunque interlocutoriamente, al nuevo Poder) se hayan atacado

respectivamente a propósito de las financiaciones a los partidos y

del caso Montesi, también puede ser una buena razón para hacer

enloquecer: es decir, desacreditar tanto a una clase dirigente y a

una sociedad, a los ojos de un hombre, como para hacerle perder el

sentido de lo oportuno y de los límites, lanzándolo a un auténtico

estado de sensación de falta de leyes o de organización social. Y

hay que añadir que se tiene que tomar en consideración la visión

de los locos: a no ser que se quiera ser muy avanzado en todo menos

en el problema de los locos, limitándose cómodamente a sacárselos

de encima alejándolos.

Hay algunos locos que se

fijan en los rostros de la gente y en su comportamiento. Aunque no

como epígonos del positivismo lombrosiano (como toscamente insinúa

Ferrara), sino porque conocen la semiología. Saben que la cultura

produce códigos, que los códigos producen el comportamiento, que el

comportamiento es un lenguaje y que en un momento histórico en que

el lenguaje verbal es del todo convencional y esterilizado

(tecnificado), el lenguaje del comportamiento (físico y mímico)

adquiere una importancia decisiva.

Volviendo al principio de

nuestra argumentación, me parece que hay buenas razones para

sostener que la cultura de una nación (Italia por ejemplo) se

expresa hoy sobre todo a través del lenguaje del comportamiento, o

lenguaje físico, más un cierto porcentaje completamente

convencional y tremendamente pobre de lenguaje verbal.

Es a dicho nivel de

comunicación lingüística que se manifiestan: a) el cambio

antropológico de los italianos; b) su completa homologación a un

modelo único. O sea, decidir dejarse crecer el pelo hasta los

hombros, o cortarse el pelo y dejarse crecer bigote (al estilo

novecentista); decidir ponerse una cinta en la cabeza o un gorro

hasta los ojos; decidir si soñar con un Ferrari o con un Porsche;

seguir atentamente los programas televisivos; conocer los títulos de

algunos best-sellers; vestirse con pantalones y camisetas

rabiosamente de moda; tener relaciones obsesivas con chicas que se

quiere tener al lado como adorno pero pretendiendo a la vez que sean

«libres», etc., etc., etc.: todos éstos son actos culturales.

Ahora, todos los

italianos jóvenes cumplen estos mismos actos, tienen este mismo

lenguaje físico, son intercambiables; es algo tan viejo como el

mundo, si se limita a una clase social, a una categoría; pero el

hecho es que estos actos culturales y este lenguaje somático son

interclasistas. En una plaza llena de jóvenes, nadie podrá

distinguir, por su cuerpo, a un obrero de un estudiante, a un

fascista de un antifascista; lo que aún era factible en 1968. Los

problemas de un intelectual perteneciente a la intelligencia

son distintos de los de un partido y de un hombre político, aunque a

lo mejor la ideología sea la misma.

Quisiera que mis actuales

contradictores de izquierda comprendieran que estoy en condiciones de

darme cuenta de que, en el caso de que el desarrollo sufriera un paro

y se volviera atrás, si los partidos de izquierda no apoyaran al

Poder vigente, Italia se desmembraría sencillamente; si por el

contrario prosiguiera el desarrollo tal como ha comenzado, el llamado

“compromiso histórico” sería indudablemente realista por

ser la única forma de intentar corregir dicho desarrollo, en el

sentido indicado por Berlinguer en su informe al CC del Partido

Comunista (ver L’Unità , 4-6-1974). De todos modos, así como a

Maurizio Ferrara no le competen los rostros, a mí no me compete esta

maniobra de práctica política. Como máximo, tengo el deber de

ejercer quijotescamente y quizá extremísticamente mi crítica sobre

la misma. ¿Cuáles son, pues, los problemas?

Aquí tenemos uno, por

ejemplo. Decía en el artículo que ha suscitado esta polémica

(‘Corriere della sera’, 10-6-1974) que los responsables reales de las

tragedias de Milán y de Brescia son el gobierno y la policía

italiana: porque si el gobierno y la policía hubieran querido, no

habrían sucedido esas tragedias. Está claro. Y ahora quizá se

burlarán de mí si digo que también nosotros los progresistas, los

antifascistas, los hombres de izquierdas, somos responsables de esas

tragedias. Porque no hemos hecho nada en todos estos años: 1) para

que hablar de «tragedia de Estado» no fuera algo normal, y para que

todo acabara; 2) (y lo más grave) no hemos hecho nada para que no

haya fascistas. Sólo, los hemos condenado aligerando nuestra

conciencia con nuestra indignación; y cuánto más fuerte y

petulante era la indignación más tranquila quedaba nuestra

conciencia.

En realidad nos hemos

comportado con los fascistas (y hablo sobre todo de los jóvenes) en

modo racista, es como si rápida y despiadadamente hubiéramos

querido creer que estuvieran racialmente predestinados a ser

fascistas, y que ante tal decisión de su destino no hubiera nada que

hacer. Y no lo ocultemos: todos sabíamos, dentro de nuestra

conciencia, que cuando uno de aquellos jóvenes decidía volverse

fascista, se trataba de algo puramente casual, no se trataba más que

de un gesto irracional y sin motivo: quizá hubiera bastado una sola

palabra para que aquello no hubiera ocurrido. Pero ninguno de

nosotros nunca ha hablado con ellos ni se les ha dirigido.

Inmediatamente los hemos aceptado como representantes inevitables del

mal. Y a veces se trataba de muchachos y muchachas adolescentes de

dieciocho años, que no sabían nada de nada, y que se habían

lanzado a la horrible aventura simplemente por desesperación.

Pero no podíamos

distinguirlos de los otros (no digo de los Otros extremistas, sino de

todos los otros). Ésta es nuestra pavorosa justificación.

El padre Zosima (¡y se

trata de literatura!) en seguida supo distinguir, entre todos los que

estaban hacinados en su celda, a Dmitrj Karamazov, el parricida. Y

levantándose de su asiento fue a postrarse ante él. Y lo hizo (como

le diría después al más joven de los Karamazov) porque Dmitrj

estaba destinado a hacer la cosa más horrible y a soportar el más

inhumano de los dolores. Piensen (si se sienten con fuerzas) en el

muchacho o en los muchachos que fueron a poner las bombas en la plaza

de Brescia. ¿No es como para levantarse e irse a postrar ante ellos?

Seguramente eran jóvenes de pelo largo, o con bigotito al estilo de

principios de siglo, llevaban cintas en la cabeza o gorros calados

hasta los ojos, eran pálidos y presuntuosos, su problema era el de

vestirse a la moda, todos igual, tener un Porsche o un Ferrari, o

motos y conducirlas como pequeños arcángeles idiotas llevando

detrás chicas decorativas y modernas, de esas que están a favor del

divorcio, de la liberación de la mujer y del desarrollo en

general…

Eran jóvenes como todos

los demás: nada los distinguía en ningún modo. Aunque hubiéramos

querido, no habríamos podido ir a postrarnos ante ellos. El viejo

fascismo, aunque fuera a través de la degeneración retórica,

distinguía; el nuevo fascismo –que es toda otra cosa– ya no

distingue: no es humanísticamente retórico, es

[norte]americanamente pragmático. Su fin es la reorganización y la

homologación brutalmente totalitaria del mundo.

