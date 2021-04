–

Estaremos en lo cierto si afirmamos que nunca como el 4M de mayo unas elecciones auton贸micas han sido consideradas tan importantes a nivel nacional. Ni han sido seguidas con tanto apasionamiento dentro y fuera de la comunidad afectada. Ni los medios de comunicaci贸n han realizado coberturas informativas tan intensas sobre los acontecimientos previos a los comicios. Hechos todos ellos escoltados con otros igualmente densos posicionamientos demosc贸picos mediante sondeos y encuestas de organismos p煤blicos (CIS) y privados. Quiz谩, pero solo a cierta distancia minorista, lo que m谩s pueda acerc谩rsele, por el cl铆max de excepcionalidad, hayan sido las diferentes consultas y referendos populares ligadas al proc茅s independentista catal谩n.

De ah铆 que cabr铆a hablar m谩s de un aut茅ntico plebiscito al plantear lo que se dirime en los debates de la Comunidad de Madrid. Y ello por lo que supuestamente est谩 en juego. No estamos ante una alternativa a la vieja usanza del bipartidismo din谩stico hegem贸nico, actitud que prevaleci贸 en la pol铆tica espa帽ola hasta el estallido de la crisis financiera del 2008 y las consecuencias econ贸mico-sociales que la consiguiente Gran Recesi贸n desat贸. Tampoco en la din谩mica ideol贸gica tradicional izquierda-derecha, o al menos no en sus connotaciones habituales. Ni siquiera en el vaiv茅n arriba-abajo que puso de moda la nueva pol铆tica tras la llegada de Podemos a las instituciones con su tesis del <<significante vac铆o>>. Lo que en teor铆a se ventila el 4M, en plena pandemia sanitaria y laboral, es un compendio condensado de todas esas variables vectoriales. La m谩xima expresi贸n atronadora del doble antagonismo izquierda-derecha y arriba-abajo. Si hay que aceptar el veredicto del tumulto imperante, de lo que se trata es de elegir entre fascismo o democracia (o, en su env茅s, entre comunismo y libertad).

El planteamiento de marras ser铆a el siguiente. El partido Vox, surgido en las elecciones andaluzas de 2018, supondr铆a la encarnaci贸n de ese fascismo que la izquierda en el poder denuncia denodadamente. Un grupo euroesc茅ptico de la derecha populista, de porte xen贸fobo, hom贸fobo y trumpista, liderado por Santiago Abascal, antiguo concejal del Partido Popular (PP) en Euskadi. Colectivo ultra que se ha encaramado como tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, por delante de Unidas Podemos (UP), a quien saca m谩s de medio mill贸n de votos y 17 esca帽os. El inquietante sorpasso de esta extremaderecha habr铆a llegado a ser quien es gracias al apoyo determinante del PP, al que por otra parte Vox condiciona parlamentariamente en varios gobiernos regionales (Andaluc铆a, Madrid o Murcia). Semejante <<blanqueamiento del fascismo>>, a decir del relato de parte, se completar铆a con la complacencia de Ciudadanos, el socio de las gentes de Pablo Casado en esas comunidades, al que tildaban de marioneta del Ibex 35.

En ese contexto, entre la opini贸n p煤blica y la publicada hizo fortuna como vi谩tico la inseminaci贸n de una polarizaci贸n radical del espacio p煤blico. A un lado estaba la izquierda pol铆tica, sindical y social, y al otro y enfrente, <<el trifachito>> constituido por PP, Cs y Vox, <<las tres derechas>> de <<la foto de Col贸n>> con su <<discurso del odio>>. Dos mundos distintos y distantes, separados por un abismo de incomprensi贸n y desencuentros. Dos categor铆as existenciales irreconciliables, donde el adversario pol铆tico pasa a ser considerado como el enemigo a batir y no el simple disidente. Esa es la radiograf铆a sobre la que se escrutaran los resultados de las urnas el d铆a de autos en la Villa y Corte. Conviene recordar para mayor abundancia y precisi贸n que en los muchos a帽os en que los de G茅nova 13 han ostentado el gobierno de la naci贸n, en algunas ocasiones disponiendo de mayor铆a absoluta, nunca procedieron fascistamente, impidiendo su relevo en el poder del Estado cuando la izquierda les destron贸 electoralmente. Que los fundadores de Vox abandonaron el PP en protesta por la pol铆tica blanda de Marino Rajoy. Que los hinchas de Abascal no comparten grupo en la euroc谩mara con los partidarios de Reconstrucci贸n Nacional (RN) de Marine Le Pen y la Liga Norte (LN) de Mateo Salvini. Y que en la actual Espa帽a democr谩tica, partidos que muestran afinidad con la etapa franquista, como Falange o el propio Vox, son legales y plenamente constitucionales. Porque tanto el PSOE como el PCE, entonces claves en la oposici贸n a la dictadura, as铆 lo pactaron con los tardofranquistas (aceptando al Rey designado por Franco como jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas; admitiendo el consenso con la UCD de Adolfo Suarez, el 煤ltimo secretario general del Movimiento Nacional, el partido 煤nico del franquismo; y vetando que los republicanos hist贸ricos pudieran concurrir a las primeras elecciones libres de 1977). Aquel blanqueamiento de los posfranquistas se llam贸 <<reconciliaci贸n nacional>> y forma ya parte de nuestra herencia recibida.

Pero incurrir铆amos en el muy com煤n vicio del <<presentismo>> si pretendi茅ramos valorar lo que sucede hoy en la pol铆tica espa帽ola usando el espejo retrovisor de lo que sucedi贸 en la Transici贸n el siglo pasado. Estar铆amos inoculando el virus de la confusi贸n y la demagogia sobre unas categor铆as pol铆ticas que, solo en la a帽oranza de algunos a diestra y siniestra, puede asimilarse a lo que actualmente nos concierne. Y eso vale tanto para la trabaz贸n franquista renuente como para el eslab贸n fascista recurrente. Sea lo que fuere que hoy domina en el tablero pol铆tico, por muy indeseable y despreciable que ciertamente sea (la intolerancia y el desprecio al diferente lo son sin paliativos de ning煤n g茅nero ni medida), se puede calificar con toda la gravedad que permite la riqueza de nuestro idioma. Pero dar un salto atr谩s en el t煤nel del tiempo, abusando de la carga de emotividad de los enunciados performativos (conceptos que realizan hechos), entra帽a una barbarizaci贸n de la pol铆tica. Ya advert铆a Carlos Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte que <<la tradici贸n de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos>>.

A m谩s m谩s. Existe el peligro de que en ese af谩n por elevar el <<presentismo>> al podio de lo contingente se haga una caricatura de lo emergente de nueva planta que solape la verdadera naturaleza de lo que en realidad acontece. Aplicar f贸rmulas sencillas basadas en la doctrina del shock (vulgo estrategia de la tensi贸n) a problemas complejos puede significar hacernos candidatos a repetir la historia. Y no precisamente como farsa. Sino como algo que nos impide pensar m谩s all谩 de nuestros intereses de casta, clase, etnia, confesi贸n, partido o g茅nero. La realidad de la emergencia de un pensamiento 煤nico fanatizado, de ra铆ces antidemocr谩ticas y antihumanistas, que gana adeptos en la poblaci贸n gracias a bravatas de corte populista y al desamparo vital provocado por las sucesivas crisis, es insoslayable y requiere de urgente rectificaci贸n. Hay que ir de los efectos a las causas y no manosear las consecuencias para canibalizar el entorno social. Cualquiera puede tener raz贸n por motivos equivocados.

Durante la campa帽a del 4M se ha hablado hasta la saciedad de la imperiosa necesidad de extender <<un cord贸n sanitario>> frente a la extrema derecha que pr谩ctica el odio y la violencia como argumentario pol铆tico, en evidente alusi贸n a Vox y sus <<provocaciones>> por haber celebrado un m铆tines en barrios obreros. Vaya por delante que esa zona de exclusi贸n demandada, aparte de conculcar derechos fundamentales, carece de virtualidad probada por el chute de victimismo con que suele investirse a los estigmatizados. La experiencia de lo que viene ocurriendo en Francia con el <<partido hermano>> de la se帽ora Le Pen merecer铆a una profunda reflexi贸n. El cord贸n sanitario a que se viene sometiendo al antiguo Frente Nacional (FN) en la segunda vuelta (balotaje) no ha servido para parar su crecimiento. Un reciente informe de la Fundaci贸n Jean-Jaur茅s se帽alaba al respecto: 鈥淎 poco m谩s de un a帽o de las pr贸ximas elecciones la victoria final de Marine Le Pen es una posibilidad nada desde帽able>>. Sobre todo cuando su onda expansiva se nutre de las carencias de la sedicente izquierda, porque como recuerda ese estudio << Le Pen obtuvo en la primera ronda en 2017 m谩s del 30% de los votos obreros, de asalariados y de desempleados>>. Vox entr贸 en las instituciones andaluzas en 2018 gracias en cierta medida a los <<votos robados>> al PSOE. Y fue entonces cuando naci贸 la consigna del <<trifachito>> al calor de las concentraciones convocadas por PSOE y UP para boicotear la investir谩 del nuevo presidente de la Junta, operaci贸n para que se llegaron a fletar autobuses desde muchas provincias. Como dec铆a el anuncio de una conocida pizzeria, parece que << el secreto est谩 en la masa>>.

Entonces, otra vez m谩s la pregunta pertinente es: 驴qu茅 hacer? Doctores tiene la iglesia, pero desde el amateurismo militante me atrever铆a a se帽alar que nuestra caja de herramientas para frenar la llegada de los b谩rbaros presagiada por Kavafis tendr铆a que utilizar medidas a corto y a largo plazo. Y sobre todo no caer en la tentaci贸n de capitalizar el <<no pasar谩n>> y el anuncio del diluvio universal anexo para incentivar un tropismo pro domo sua de muy corto vuelo y perspectiva bumer谩n (Franco utilizaba el trampantojos de la conspiraci贸n judeo-mas贸nica-comunista). El largo plazo en sin duda la cura definitiva, pero necesita tiempo, madurez, talento y perseverancia generacional para triunfar en el empe帽o. Implica inculcar de arriba-abajo y de abajo-arriba; de dentro-afuera y de afuera-adentro; valores humanos y democr谩ticos como imperativo categ贸rico. Hacer del hombre sea la medida de todas las cosas, de las que son como de las que no son. Y que asumamos el principio de responsabilidad concebido por Hans Jonas: <<obra de tal modo que las consecuencias de tu acci贸n resulten compatibles con la permanencia de una vida aut茅nticamente humana sobre la tierra>>. Un desideratum al que no podemos esperar cruzados de brazos. Largo me lo fiais.

De ah铆 la necesidad de una pol铆tica proactiva. Hay que dotarse de una vigorosa cultura democr谩tica para impedir esas fuerzas disruptivas y dist贸picas tomen el poder, las mentes y las emociones. Pero eso es imposible si la f贸rmula que se utiliza consiste en poner a media sociedad contra la otra media, en un di谩logo maquineo de buenos y malos, rojos y azules, donde todo se jibariza con simplezas tipo <<o conmigo o contra m铆>> o f贸rmulas pedestres como aquella del <<el amigo de mi enemigo es mi enemigo y tiro porque me toca>>. Algo que no solo est谩 inventado sino que se est谩 haciendo ya en el marco de la Uni贸n Europea (UE). Lo que pasa es que eso requiere echar mano del consenso bueno, a la inversa de lo que se perpetr贸 en la etapa de la transici贸n y que ahora nos pasa factura por su insondable d茅ficit moral. Cord贸n sanitario que en julio de 2019 asumieron populares, socialistas, liberales y verdes en Bruselas, adversarios pol铆ticos e ideol贸gicos en tantas otras cosas, para impedir que los ultras y euroesc茅pticos de Le Pen y Matteo Salvini coparan las presidencias de algunas comisiones en el Parlamento Europeo.

Pero eso aqu铆 no est谩 ni se le espera. Lo que funciona es la ofensa canallesca. El efecto <<los nuestros primero>> caiga quien caiga. Una versi贸n humor铆stica, pero no exenta de profundidad, la ha ofrecido D铆az Ayuso al proponer a 脕ngel Gabilondo que vote a su favor en la investidura si tanto desea levantar un cord贸n sanitario contra Vox. Incunable para las hemerotecas que el dirigente socialista tore贸 repitiendo el mantra <<Ni Vox ni Ayuso. Ni la ultraderecha ni las pol铆ticas que blanquean a la ultraderecha>>. Otra muesca en el haber del <<difachito>> formado por PP y Vox, tras haber sacado la izquierda a Ciudadanos del c谩rtel criminal (el ex magistrado y ministro del Interior Marlaska se refiri贸 en esos t茅rminos a los conservadores en un mitin del candidato de Ferraz). Visto desde los actuales presupuestos, no deja de resultar curioso que PP y PSOE promovieran un cord贸n austericida al pactar la reforma del art铆culo 135 de la constituci贸n sin consultar a la ciudadan铆a. O que la vicepresidenta primera Carmen Calvo alabara el <<sentido de Estado>> de Vox cuando la abstenci贸n de sus 57 diputados dej贸 en manos del gobierno de coalici贸n de izquierdas <<socialcomunista>> el control exclusivo de los multimillonarios fondos europeos.

Alea jacta est. El d铆a despu茅s del 4 de mayo sabremos si finalmente, como auguran los intelectuales y artistas abajofirmantes movilizados contra <<26 a帽os infernales de atentados contra los derechos y la dignidad de la mayor铆a>> en la CAM (manifiesto Ahora s铆), la izquierda reconquista el gobierno en la capital. Porque si, por el contrario, se confirmaran algunas predicciones y, con una participaci贸n masiva incuestionable, el PP de D铆az Ayuso doblara en esca帽os y Vox resistiera imp谩vido, habr铆a que deducir que media poblaci贸n de Madrid es fascista. Y eso es un ultraje y un insulto a la inteligencia. Algo por lo que algunos pir贸manos de v铆a estrecha deber铆an responder. Aunque siempre cabe el recurso de decir con Alfonso Guerra: <<el pueblo se ha equivocado>>.

Rafael Cid