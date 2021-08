–

De parte de Sare Antifaxista August 23, 2021 94 puntos de vista

芦El reformismo y la burocratizaci贸n ministerial de UP han acelerado el retroceso electoral del 15M禄

Por Angelo Nero @NRNero para nuevarevolucion.es

Con la entrada en el gobierno de UP la izquierda estatal se ha desmovilizado, y no parece que asome ning煤n proyecto que pueda volver, a corto plazo, a ilusionar a los votantes de izquierda, a no ser en las naciones donde las fuerzas soberanistas parecen crecer en apoyos. 驴Qu茅 an谩lisis haces de la situaci贸n de la izquierda en Catalunya, Euskadi y Galiza, y en el resto del estado?

https://nuevarevolucion.es/entrevista-a-inaki-gil-de-san-vicente-parte-2-el-reformismo-y-la-burocratizacion-ministerial-de-up-han-acelerado-el-retroceso-electoral-del-15m/#comment-6360

Fascismo espa帽ol: Siete respuestas de I帽aki Gil De San Vicente al colectivo Nueva Revoluci贸n (Parte 1)

https://sareantifaxista.blogspot.com/2021/08/fascismo-espanol-siete-respuestas-de.html

Recomendamos ‘Formacion Antifascista’

Libro / Psicologia de masas del fascismo. W. Reich

Pr贸logo: I帽aki Gil de San Vicente

7 鈧瑄ros + Gasto Envio (Tarifa Correos)

Libro / Tesis contra el fascismo (2005-2018)

Autor: I帽aki Gil de San Vicente

10 鈧瑄ros + Gasto Envio (Tarifa Correos)

Pedidos via e-mail antifaxista.ekintza@gmail.com