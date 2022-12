Con la palabra en cuesti贸n, se alude a los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX, pero tambi茅n a todo movimiento de ultraderecha y, tantas veces, descubrimos el fascismo en otros movimientos. A nivel personal, la indudable predisposici贸n sicol贸gica de algunos individuos al autoritarismo hace que le cataloguemos r谩pidamente con la palabreja. Determinados intereses pol铆ticos llevan a que se reduzca el fen贸meno a otra manifestaci贸n totalitaria, cosa que conduce a equipararlo con cualquier otro r茅gimen de esas caracter铆sticas, como es el caso de los pa铆ses llamados socialistas (pueden encontrarse puntos en com煤n en un primer vistazo, pero no es posible meterlo todo en el mismo saco de manera simplista). Los fascismos supusieron un retorno a la tiran铆a en Europa despu茅s de los movimientos democr谩ticos del siglo XIX, y de alguna manera beben en parte de esa misma democracia al igual que de los movimientos obreros de izquierda (recordemos que, a pesar de que se reduce el nombre a nazismo, en Alemania adopt贸 el nombre de nacional-socialismo).

Pero, por otra parte y sin que apenas se insista

en ello, hay que recordar que el fascismo es una utilizaci贸n, de la

derecha y de las clases privilegiadas, de elementos revolucionarios

precisamente para actuar en sentido contrario y frenar todo movimiento

aut茅nticamente socialista y transformador. Otro asunto es que la

situaci贸n se les escapara de las manos y que en algunos momentos

hist贸ricos esa propia derecha haya tenido que enfrentarse al fascismo y

aliarse con la izquierda. Creo que es importante se帽alar esa condici贸n

seudorrevolucionaria e instrumentalizadora del fascismo, que encubre una

intenci贸n acaparadora de la militancia obrera para acabar con toda

consciencia y organizaci贸n, hasta el punto de que haya usado un lenguaje

propio de la izquierda radical (anticapitalismo, a veces laicismo…) e

incluso mencionando a ciertos pensadores socialistas no marxistas.

No

obstante, el fascismo no ha solido esconder su fuerte nacionalismo y ha

recabado la m谩s fuerte tradici贸n de la patria: el fascismo italiano

hund铆a sus ra铆ces en la Antigua Roma tomando prestados sus emblemas, la

Alemania nazi invocaba la grandeza de raza y adopt贸 la esv谩stica de un

s铆mbolo indoeuropeo. En este aspecto, que puede extenderse a toda forma

de nacionalismo, se contrarresta el internacionalismo proletario propio

de los or铆genes. El nacionalismo es claro en el fascismo, pero como

ocurre con el mismo concepto pol铆tico de naci贸n, se produce cierta

confusi贸n, ya que se apodera de rasgos y arquetipos muy diferentes seg煤n

el pa铆s que se trate.

El fascismo es profundamente antidemocr谩tico, ya

que considera la democracia como un mero disfraz, pero puede aludir a

los rasgos plutocr谩ticos, olig谩rquicos o capitalistas de la propia

democracia. Para substituirla, adopta formas propias de ella como es el

caso del Parlamento, pero sin miembros elegidos directamente, sino a

trav茅s de instituciones que se consideran org谩nicas e inmanentes:

agrupaciones familiares o profesionales, n煤cleos municipales, gremios o

sindicatos (el conocido corporativismo del fascismo italiano). En la

c煤spide de esa corporaci贸n siempre hay un jefe carism谩tico con los

m谩ximos poderes y se practica un fuerte culto a la personalidad. El

r茅gimen fascista es tremendamente duro, con una fuerte polic铆a pol铆tica,

con censura de la prensa, tribunales pol铆ticos (no existe separaci贸n de

poderes) y duras puniciones gubernativas y administrativas; asimismo, y

en la medida que su condici贸n de lo permite, suele tender a la

expansi贸n territorial y la conquista, al racismo y exalta la guerra como

un valor absoluto.

Se tiende en esos reg铆menes al proteccionismo por un

lado, ya que el Estado vela por todos, y por otro se pretende el

constante adoctrinamiento haciendo que cada persona forme parte de una

organizaci贸n desde corta edad. La renuncia suele ser otro de los rasgos

del fascismo, una cierta m铆stica y un ascetismo que seguramente encubren

el deseo de que el obrero no aspire a una vida mejor y m谩s plena en

todos los 谩mbitos. Los placeres de los que deber铆a disfrutar cada ser

humano son sustituidos por la alegr铆a del servicio, las grandes

reuniones colectivas, los desfiles, los c谩nticos y cierto culto a la

destrucci贸n. Aunque estrictamente la dictadura de Franco puede que no

deba calificarse de fascista (el verdadero fascismo era en realidad el

de Falange, copiado del italiano), debido a su tradici贸n cat贸lica,

tambi茅n puede verse como uno de los rasgos nacionalistas que hunden sus

ra铆ces en la historia de la patria; en cualquier caso, vemos que muchos

rasgos son propios de esa dictadura conservadora. Hay quien ha

calificado de esa manera al fascismo: dictadura de derechas creada en un

momento muy concreto para anular la lucha de clases. No es una mala

definici贸n. Por otra parte, y desgraciadamente, muchos de esos rasgos

totalitarios (culto a la personalidad, nacionalismo, jerarquizaci贸n,

adoctrinamiento…) son compartidos por unos reg铆menes socialistas

supuestamente fundados en la igualdad de clases. El fascismo es hijo de

la derecha, y as铆 hay que recordarlo, aunque sus rasgos se muestren en

otros movimientos autoritarios.

Despu茅s de este peque帽o

an谩lisis, susceptible por supuesto de todos los matices que se quieran,

es importante encontrar la herencia fascista en nuestras sociedades

industrializadas. Lanzo una cuesti贸n, que me parece importante para una

cultura pol铆tica de amplio horizonte, y es indagar en el sistema de

ideas que, verdaderamente, se opone al fascismo (entendido de manera

plena, no con simples vaguedades para legitimar una d茅bil democracia

sucumbida al poder econ贸mico). Otras veces se ha querido definir al

fascismo simplemente como la ant铆tesis de la democracia liberal;

precisamente, hay que preguntarse por el verdadero sentido, tanto de la

democracia (solo entiendo esta palabra como emancipaci贸n pol铆tica y

econ贸mica, por lo que no voy a coincidir con todo el mundo), como del

liberalismo (aunque habr铆a mucho que hablar al respecto, muchos

anarquistas cl谩sicos se consideraban los aut茅nticos portadores de ese

concepto); un tercer opositor ser铆a el socialismo, aunque haya sido

demonizado debido a su acaparaci贸n por el propio fascismo y por el

autoritarismo de izquierda.

Todo este an谩lisis pol铆tico me vale tambi茅n

para lanzar otra reflexi贸n de naturaleza m谩s social y sicol贸gica. Se

trata de la llamada “doctrina del liderazgo”, que est谩 detr谩s de todo

movimiento autoritario (el ansia de poder tiene su concreci贸n m谩s

evidente en el fascista), y que hoy se muestra tal vez m谩s canalizada

por la cultura empresarial (y de forma menos evidente, ya que la

coerci贸n adopta formas m谩s o menos sutiles). Por supuesto que existen

causas econ贸micas e hist贸ricas que dieron lugar al fen贸meno fascista (y a

cualquier otra circunstancia pol铆tica), pero hay que recordar a Fromm y

su insistencia en las causas sicol贸gicas para que el ser humano

entregue su libertad a fuerzas que le superan. En un r茅gimen

totalitario, las ansias de libertad son grotescamente anuladas, pero en

otros sistemas menos autoritarios, los mecanismos de control se muestran

m谩s dispersos y encuentran su acomodo tal vez en las condiciones

sicol贸gicas individuales. Si reflexionamos, rara vez se ha sentido de

manera plena esas ganas de conquistar la libertad en la historia, y

cuando ocurre, no tarda demasiado en caerse en alg煤n otro sistema de

control. El miedo a la libertad de Fromm contin煤a, latente o patente,

aunque siempre existan individuos que se rebelan contra toda forma

autoritaria invocando una nueva energ铆a libertaria que tenga como

cimiento social la fraternidad universal. Esa energ铆a es tan poderosa

que puede arrastrar cualquier tentaci贸n totalitaria y autoritaria. Ese es el camino.