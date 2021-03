–

De parte de Rojo Y Negro March 24, 2021

La educación pública, así como el resto de servicios públicos de Andalucía, lleva años sufriendo el desmantelamiento y deterioro causados por las políticas privatizadoras y liberales de gobierno andaluz. En el último curso, la implantación de estas políticas se ha acelerado, tal y como ha denunciado CGT a través de diversas denuncias y escritos.

En pleno período de matriculación, estamos asistiendo al recorte de unidades públicas, que se traducen en más de 4000 plazas menos que el curso anterior: solo en el segundo ciclo de infantil y primaria se han destruido 2000 unidades en los últimos años. De no revertirse inmediatamente esta tendencia, el cierre de unidades irá escalando hasta alcanzar la Secundaria en cuestión de 5 o 6 años.

Con la excusa del descenso de natalidad, el gobierno aplica recortes que recaen únicamente en la escuela pública. Mientras, los centros privados concertados no solo no sufren el descenso de la población, sino que están totalmente blindados: además de no suprimirles aulas, se les regala dinero público con la concesión de nuevos conciertos, como en el caso del Bachillerato y la FP con el nuevo decreto de admisión.

A esto hay que añadir una serie de ataques constantes a la educación pública: desde el intento de implantación del veto parental hasta el mantenimiento de ratios ilegales pasando por la sobrecarga de trabajo a la que se ha sometido al personal durante la pandemia.

Por todo esto, CGT, en coherencia con la lucha sindical, social y de defensa de los servicios públicos que le caracteriza, ha firmado el manifiesto en el que se reivindica que:

● No se suprima ni una sola unidad pública más.

● Que se derogue de inmediato el decreto de admisión al entender que este supone un ataque frontal contra la educación pública en beneficio de la privada – concertada.

● Que se declaren nulos todos los acuerdos de gobierno y presupuestarios encaminados a extender los conciertos educativos a las etapas postobligatorias, abandonando así las políticas de privatización.

● Que se apueste decididamente por una educación inclusiva para el alumnado NEAE, dotando de los recursos necesarios a los centros públicos.

● Cese en la extensión de los conciertos a las enseñanzas postobligatorias y aumento tanto de la cantidad como de la calidad de la oferta pública en la Formación Profesional, en lugar de apostar por la privatización de estas enseñanzas como respuesta a la escasez de oferta.

● Descenso generalizado de la ratio máxima legal, abandonando de una vez por todas la política de ratios ilegales.

Enlace: http://cgtaeducacion.org/fase-cgt-suscribe-un-manifiesto-en-defensa-de-l…