Exigen a Instituciones y Ayuntamiento de Bilbao que no cierren el próximo 11 de abril el albergue invernal evitando el lanzamiento de más personas a la calle

Ante el fallecimiento de Fátima, una mujer sin hogar a la que encontraron muerta en las calles del barrio, Galtzagorri Emakumeen Taldea, Bilbo Zaharrako Auzo Elkartea y Bilbi, Sanfran ta Zabalako Koordinakundea han realizado una concentración en la Plaza de Bilbao La Vieja para denunciar con el siguiente comunicado, la segunda muerte de una persona sin hogar en menos de 30 días en nuestra ciudad:

CONSTATAMOS que en nuestros barrios aumenta el deterioro de la situación de alojamiento de un amplio sector de nuestros vecinos y vecinas: las posibilidades de encontrar un espacio escasean y la habitabilidad empeora, los precios de alquileres abusivos se disparan, aumentan los desahucios, se incrementa la especulación inmobiliaria y cada vez es mayor la presencia de personas que viven y duermen literalmente en las calles y plazas de nuestros barrios. Es la expresión visible de situaciones de pobreza y exclusión social que se cronifican.

Esta vez ha sido Fátima la persona que ha encontrado la muerte en una calle de nuestro barrio.

Y ANTE ESTA SITUACIÓN, LA UNICA INTERVENCIÓN POSIBLE ES LA FEMINISTA. Porque en el imaginario colectivo reina la imagen del hombre que se enfrenta a dormir al raso, pero la realidad es bien diferente. Las mujeres sin hogar no solemos estar en la calle porque es un espacio muy agresivo para nosotras. Estar en riesgo de desahucio, ocupar el sofá de un familiar o alquilar una habitación también es estar sin hogar. Porque los recursos que hay para estas situaciones están pensados para hombres, y las necesidades que tenemos las mujeres están descubiertas. Un 25% de las mujeres sin hogar manifiestan haber sufrido algún tipo de agresión sexual. Un 26% de estas mujeres se encuentran en esta situación por haber sufrido violencia de género. Porque la pobreza esta feminizada. Y no se recogen datos de esta realidad, y por lo tanto no se ponen en práctica políticas para combatirla. Lo invisibilizan / lo invisibilizamos. Porque las relaciones de poder están más marcadas y el machismo es mucho más fuerte en la calle. Porque a Fátima la ha matado la invisibilidad, la ha matado la precariedad, la ha matado el patriarcado.

NOS INDIGNAMOS cuando comprobamos que año tras año aumenta el número de personas sin hogar y las administraciones públicas, disponiendo de suficientes medios, no aplican políticas que lleven a la erradicación, de una vez y para siempre, de esta situación.

EMPLAZAMOS y EXIGIMOS a las instituciones públicas en general y al Ayuntamiento de Bilbao en concreto a:

– Que no persista en la actual irresponsabilidad de tener recursos cerrados mientras las personas se ven obligadas a vivir en la calle.

– Que paralice su intención de cerrar el próximo 11 de abril el recurso de albergues invernales, evitando con ello el lanzamiento de más personas a la calle.

– Que active de forma inmediata el “empadronamiento social”: obligación para las administraciones y derecho de todas las personas que residiendo en la ciudad no tienen forma de empadronarse.

– Que en cumplimiento de los valores que propone y pregona: solidaridad, justicia social, diversidad e inclusión, respeto a los derechos humanos… se abstenga de seguir mandando a la policía municipal a desalojar de un sitio y de otro de la ciudad a las personas sin hogar y que en su lugar proponga soluciones inclusivas e integradoras.

– Que implemente políticas y recursos que además de acabar con el sinhogasrimo activen en las personas que lo padecen la posibilidad de vivir dignamente.

NOS COMPROMETEMOS a no permanecer indiferentes y a seguir denunciando las situaciones injustas que se dan en nuestros barrios y que pueden ser evitadas. Seguimos diciendo que nuestros barrios son muy peligrosos porque la injusticia estructural que padecemos afecta, reduce y acorta las posibilidades de vivir, o directamente mata como en el caso de Fátima.

NABARIA DA gure auzoetan okertu egin dela gure bizilagunen sektore zabal batek bizitokia izateko eskubidea: etxebizitza aurkitzeko aukerak urriak dira eta bizigarritasuna larriagotzen ari da: gehiegizko alokairuen prezioek gora egiten dute, etxegabetzeek gora egiten dute, etxeen espekulazioak gora egiten du… eta gero eta jende gehiagok egiten du lo, ezinbestean, gure auzoetako kale eta plazetan. Egoera hau betikotzen ari den ondorioa da, pobrezia eta gizarte-bazterketako egoerek eraginda.

Oraingoan Fatima izan da gure auzoko kale batean heriotza aurkitu duena.

ETA EGOERA HONEN AURREAN, ESKU-HARTZE POSIBLE BAKARRA FEMINISTA DA. Izan ere, irudimen kolektiboan kale gorrian lo egiten duen gizonaren irudia da nagusi, baina errealitatea oso bestelakoa da. Etxerik gabeko emakumeak ez gara kalean egoten, oso espazio erasokorra baita guretzat. Etxegabetzeko arriskuan egotea, senide baten sofa okupatzea edo logela bat alokatzea ere bada etxerik gabe egotea . Izan ere, egoera horietarako dauden baliabideak gizonentzat pentsatuta daude, eta emakumeok ditugun beharrak ez dira kontuan hartzen. Etxerik gabeko emakumeen %25ek adierazi du sexu-erasoren bat jasan duela. Emakume horietatik %26 egoera horretan daude genero-indarkeria jasan dutelako. Pobreziak emakumeen aurpegia du. Eta ez da errealitate horri buruzko daturik jasotzen, eta, beraz, ez da horri aurre egiteko egitasmorik indarrean jartzen. Ikusezin bihurtzen dituzte/ikusezin bihurtzen ditugu egoera honetan dauden emakumeak. Izan ere, botere-harremanak are nabarmenago daude eta matxismoa askoz indartsuagoa da kale gorrian. Fatima ikusezin bihurtu izanak hil duelako, prekaritateak hil duelako, patriarkatuak hil duelako.

SUMINDU EGITEN GARA urtez urte etxerik gabeko pertsonen kopuruak gora egiten duela egiaztatzen dugunean, eta administrazio publikoek, bitarteko nahikoak izanda, egoera hori behin eta betiko desagerrarazteko egitasmoak jartzeari muzin egiten diotenean.

Erakunde publikoei, oro har, eta Bilboko Udalari, zehazki, HONAKO HAUEK EXIGITZEN DIZKIEGU:

– Ez da onargarria baliabide itxiak edukitzea, pertsonak kale gorrian bizitzera behartuta dauden bitartean.

– Datorren apirilaren 11n neguko aterpetxeen baliabidea ixteko asmoa bertan behera uztea, neurri horrek jende gehiago kale gorrian bizitzera behartuko baitu .

– Berehala indarrean jar dezala “gizarte-erroldatzea”: administrazioentzako betebeharra baita eta hirian bizi arren erroldatzeko modurik ez duten pertsona guztien eskubidea baita.

– Balioen hiria aldarrikatu bai, baina ez du bere jardunean betetzen: elkartasuna, justicia soziala, aniztasuna eta inklusioa, giza eskubideen errespetua,… Ez dezala jarraitu udaltzaingoa bidaltzen etxerik gabeko pertsonak hirian zehar handik eta hemendik ateratzera, eta, horren ordez, irtenbide inklusiboak eta integratzaileak proposa ditzala.

– Etxerik gabeko bizitzarekin amaitzeaz gain, duintasunez bizitzeko aukera ematen duten egitasmo publikoak eta baliabideak ezartzea.

GEUK EZ DUGU AXOLAGABE jokatu nahi, eta gure auzoetan gertatzen diren eta saihestu daitezkeen egoera bidegabeak salatzen jarraituko dugu. Gure auzoak oso arriskutsuak direla esaten jarraituko dugu; izan ere, errotik pairatzen dugun bidegabekeriak, injustiziak bizitzeko aukerak kaltetzen, murrizten eta larriagotzen edota ondorioz hiltzen gaitu, Fatimaren kasuan bezala.

https://www.ecuadoretxea.org/a-fatima-mujer-sin-hogar-la-ha-matado-la-invisibilidad-la-precariedad-y-el-patriarcado/