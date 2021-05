–

De parte de El Miliciano May 24, 2021

En 2014 unos 327 jud铆os supervivientes del holocausto y sus descendientes condenaban, a trav茅s de una misiva publicada en The New York Times, la masacre del pueblo palestino que se estaba produciendo en Gaza a manos del estado de Israel, 鈥淓stamos preocupados por la deshumanizaci贸n racista de los palestinos en la sociedad israel铆, que ha alcanzado niveles extremos. En Israel los pol铆ticos y l铆deres de opini贸n de los medios de comunicaci贸n han hecho comentarios p煤blicos a favor del genocidio鈥 advert铆an acertadamente quienes sintieron en sus propias carnes los estigmas del fascismo, sabiendo reconocer los s铆ntomas inequ铆vocos de una sociedad que se encamina hacia la complicidad de un genocidio.

El estado de Israel sabe muy bien que la deshumanizaci贸n del pueblo palestino en la inteligencia colectiva de la sociedad israel铆 es el primer paso hacia la complicidad e indiferencia ante la masacre indiscriminada de los mismos, ya que la deshumanizaci贸n de un pueblo se traduce, ir贸nicamente, en la p茅rdida de humanidad por parte de quien lo consiente, de otro modo no se explica c贸mo las im谩genes de diminutos cad谩veres de ni帽os palestinos carbonizados por los bombardeos no logran despertar una ola de indignaci贸n en la mayor铆a del pueblo israel铆 que consiga, a su vez, ponerlo en pie para derrocar tal r茅gimen de terror. El objetivo del estado israel铆 es claro y evidente, el forjar una sociedad civil sociop谩tica incapaz de sentir empat铆a alguna, despoj谩ndola de toda sensibilidad hacia el dolor del pueblo palestino. Es por ello que hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la clase pol铆tica dirigente de Israel replica exitosamente el apartheid incluso dentro de sus fronteras, con d茅cadas levantando muros alrededor de la poblaci贸n 谩rabe israel铆, reproduciendo de forma milim茅trica los bantustanes sudafricanos. Es entonces, el estado de Israel, doblemente culpable, toda vez que instiga la limpieza 茅tnica del pueblo palestino a la vez que mantiene secuestrada la humanidad de la propia sociedad israel铆.

Una vez m谩s, la mayor parte de los medios de comunicaci贸n juegan al despiste, intentando justificar lo injustificable, aludiendo a las acciones de Ham谩s -m谩s simb贸licas que efectivas-, que se dedica a jugar su papel en el intrincado tablero geopol铆tico de Oriente Medio -al igual que la ANP, Ir谩n, Arabia Saud铆, etc- y a quien poco importa la realidad del pueblo palestino, una muestra de ello es la brutal represi贸n ejercida en 2019 ante las protestas por la carest铆a de la vida. Es as铆 que el pueblo palestino es doblemente m谩rtir, atenazado y exprimido hasta los extremos m谩s crueles, desde dentro y fuera de Gaza. Nada justifica el bombardeo, asesinato y tortura de la poblaci贸n civil, as铆 como tampoco hay razones que puedan justificar el ataque a los edificios de agencias de noticias.

El infierno que padece el pueblo palestino no se limita a su desmembramiento, tortura y muerte f铆sica. Tras d茅cadas de bloqueos y conflicto son varias las ONG麓s que advierten del aumento de enfermedades y problemas mentales entre la poblaci贸n palestina, con el agravante de no contar con los recursos materiales ni humanos para paliarlos, fruto a su vez de esta misma pol铆tica de bloqueo israel铆, que retroalimenta la barbarie y la miseria, al igual que la pescadilla que se muerde la cola. De este modo el estado israel铆 no solo niega un presente, sino que dinamita la posibilidad de un futuro a un pueblo palestino asfixiado.

Por todo ello es que mostramos nuestro apoyo al pueblo palestino, sintiendo su dolor, a la vez que apelamos a esa parte del pueblo israel铆 que a煤n no haya sido despose铆do de su humanidad para que se levante en clamor popular con el fin de derrocar a los tiranos que siembran la muerte entre sus hermanos palestinos, consiguiendo alumbrar, as铆, un futuro libre de muros y bombas, lleno de igualdad y justicia social.

Por una regi贸n palestina libre e igualitaria

Por la anarqu铆a