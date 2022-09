–

Por Errico Malatesta (1900)

Este art铆culo apareci贸 en La Questione Sociale, Paterson, Nueva Jersey, 6, nueva serie, n潞 20, 20 de enero de 1900

En a帽os pasados, en la 茅poca de la Internacional, la palabra federalismo se utilizaba a menudo como sin贸nimo de anarqu铆a; y la fracci贸n anarquista de la gran Asociaci贸n (que los opositores, imbuidos de un esp铆ritu autoritario, tienden a reducir las m谩s amplias cuestiones de ideas a mezquinas cuestiones de personas, llamaban la Internacional bakunista) era llamada indistintamente por sus amigos la Internacional anarquista o la Internacional federalista.

Era la 茅poca en que la 芦unidad禄 estaba de moda en Europa; y no s贸lo entre la burgues铆a.

Los representantes m谩s escuchados de la idea socialista autoritaria predicaban la centralizaci贸n en todo, y tronaban contra la idea federalista, que calificaban de reaccionaria. Y en el seno mismo de la Internacional, el Consejo General, formado por Marx, Engels y los compa帽eros socialistas democr谩ticos, intentaba imponer su autoridad a los trabajadores de todos los pa铆ses, centralizando en sus manos la direcci贸n suprema de toda la vida de la asociaci贸n, y pretend铆a reducir a la obediencia, o expulsar, a las federaciones rebeldes, que no quer铆an reconocer ninguna atribuci贸n legislativa a la misma y proclamaban que la Internacional deb铆a ser una confederaci贸n de individuos, grupos y federaciones aut贸nomos, unidos por el pacto de solidaridad en la lucha contra el capitalismo.

Por lo tanto, en aquella 茅poca, la palabra federalismo, si no est谩 absolutamente libre de equ铆vocos, representa bastante bien, si no fuera por el sentido que le da la oposici贸n de los autoritarios, la idea de asociaci贸n libre entre individuos libres, que es la base del concepto anarquista.

Pero ahora las cosas han cambiado bastante. Los socialistas autoritarios, ya ferozmente unitarios y centralizadores, presionados por la cr铆tica anarquista, se declaran de buen grado federalistas, al igual que la mayor铆a de los republicanos empiezan a llamarse federalistas. Por lo tanto, hay que abrir los ojos y no dejarse enga帽ar por una palabra.

L贸gicamente, el federalismo, llevado a sus 煤ltimas consecuencias, aplicado no s贸lo a los diferentes lugares que habitan los hombres, sino tambi茅n a las diferentes funciones que desempe帽an en la sociedad, empujado en cuanto a lo com煤n, en cuanto a la asociaci贸n para cualquier fin, en cuanto a lo individual, significa lo mismo que la anarqu铆a: unidades libres y soberanas que se federan para el beneficio com煤n.

Pero este no es el sentido en el que los no anarquistas entienden el federalismo.

De los republicanos propiamente dichos, es decir, de los republicanos burgueses, no hay que preocuparse ahora. Ellos, ya sean unitaristas o federalistas, quieren preservar la propiedad individual y la divisi贸n de la sociedad en clases; y por tanto, sea cual sea la organizaci贸n de su rep煤blica, la libertad y la autonom铆a ser铆an siempre una mentira para el mayor n煤mero: el pobre siempre dependiente, el esclavo del rico.

El federalismo burgu茅s significar铆a simplemente m谩s independencia, m谩s arbitrariedad para los se帽ores de las distintas regiones, pero no menos poder para oprimir a los trabajadores, ya que las tropas federales estar铆an siempre dispuestas a correr para contener a los trabajadores y defender a los se帽ores.

Hablamos de federalismo como forma pol铆tica independientemente de las instituciones econ贸micas.

Para los no anarquistas, el federalismo se reduce a una descentralizaci贸n administrativa regional y municipal m谩s o menos amplia, sujeta siempre a la autoridad suprema de la 芦Federaci贸n禄. Pertenecer a la federaci贸n es obligatorio; y es obligatorio obedecer las leyes federales, que se supone que regulan los asuntos 芦comunes禄 a los distintos confederados. Qui茅n determina entonces qu茅 asuntos deben dejarse a la autonom铆a de las distintas localidades y cu谩les deben ser comunes a todos y ser objeto de leyes federales, sigue siendo la Federaci贸n, es decir, el propio gobierno central quien lo decide. Un gobierno que tiene que limitar su autoridad鈥 ya est谩 claro que la limitar谩 lo menos posible y que tender谩 continuamente a sobrepasar los l铆mites que tuvo que imponerse al principio, cuando era d茅bil.

Adem谩s, esta mayor o menor autonom铆a afecta a los distintos gobiernos municipales, regionales y centrales en sus relaciones entre s铆. El individuo, el hombre, sigue siendo siempre una materia que puede ser gobernada y explotada a discreci贸n, 鈥 con el derecho de decir por qui茅n quiere ser gobernado, pero con el deber de obedecer a cualquier parlamento que salga del alambique electoral.

En este sentido, que es el que existe en algunos pa铆ses y en el que lo desean los m谩s avanzados de los republicanos y socialistas democr谩ticos, el federalismo es un gobierno que, como todos los dem谩s, se funda en la negaci贸n de la libertad del individuo, y tiende a ser cada vez m谩s opresivo, y no encuentra l铆mite a sus pretensiones autoritarias m谩s que en la resistencia de los gobernados. Por lo tanto, nos oponemos tanto al federalismo como a cualquier otra forma de gobierno.

Aceptar铆amos, en cambio, la calificaci贸n de federalistas, si se entendiera que cada localidad, cada empresa, cada asociaci贸n, cada individuo es libre de federarse con quien quiera o de no hacerlo, que cada uno es libre de salir cuando le plazca de la federaci贸n en la que ha entrado, que una federaci贸n representa una asociaci贸n de fuerzas para el mayor provecho de los miembros y que no tiene, en su conjunto, nada que imponer a los federados individuales, y que cada grupo, as铆 como cada individuo, no debe aceptar ninguna resoluci贸n colectiva sino en la medida en que le convenga y le agrade. Pero en este sentido el federalismo ya no es una forma de gobierno: es s贸lo otra palabra para la anarqu铆a.

Y esto se aplica tanto a las federaciones de la sociedad futura como a las federaciones entre compa帽eros anarquistas para la propaganda y la lucha.