–

De parte de SAS Madrid April 12, 2021 41 puntos de vista

Los problemas de trombos muy poco frecuentes asociados a la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19 han generado desconcierto, as铆 como las decisiones de las autoridades de varios pa铆ses, incluida Espa帽a, a la hora de restringir su uso por grupos de edad.

NIUS entrevista a Federico Martin贸n, miembro del Comit茅 Asesor de Vacunas de la Organizaci贸n Mundial de la Salud, para aclarar varias dudas sobre la seguridad de la vacuna y la soluci贸n para quienes ya tienen una primera dosis puesta.

Pregunta. Una valoraci贸n respecto a las nuevas medidas con la vacuna de AstraZeneca.

Respuesta. Yo creo que hay que transmitir tranquilidad. Tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) se ratificaba exactamente hace un d铆a en el favorable perfil de beneficio versus riesgo de la vacuna de AstraZeneca. Han indicado que se contin煤e con normalidad con la vacunaci贸n, sin ning煤n tipo de restricci贸n, en todas las edades y sin dejar fuera ning煤n perfil espec铆fico de paciente. Y eso es lo que se est谩 realizando en la gran mayor铆a del mundo.

Estamos hablando de datos que se han obtenido despu茅s de 200 millones de personas vacunadas con esta vacuna a nivel global y m谩s de 25 millones en el contexto europeo. Lo que s铆 ha reconocido la EMA y tambi茅n la OMS es que hay un efecto adverso muy poco frecuente, muy raro, aproximadamente se produce en de 1 a 4 casos por cada mill贸n de personas vacunadas, que consiste en una trombosis a nivel del cerebro o de arterias y venas a nivel del abdomen, acompa帽ada de una alteraci贸n en la sangre. Reconocen esa posibilidad que, aunque es muy rara y muy poco frecuente, puede acontecer, y como sucede con otros muchos f谩rmacos u otras vacunas, se incluye en la ficha t茅cnica y se contin煤a con normalidad.

“Cuando vacunas a un mill贸n de personas y solo una tiene un problema tan poco frecuente y tan potencialmente grave no es solo la vacuna”

No olvidemos que es imposible detectar en los ensayos cl铆nicos efectos adversos tan raros porque, aunque son ensayos cl铆nicos que se hicieron con decenas de miles de personas, estamos hablando de efectos muy poco frecuentes y por tanto, solo despu茅s de su aplicaci贸n masiva a grandes poblaciones se podr铆a detectar.

Ahora, la EMA lo considera como una relaci贸n posible y la OMS como algo biol贸gicamente plausible, pero todav铆a no confirmado. Y lo 煤nico que obliga es a seguir vigilando, a seguir analizando los casos que se han detectado. Pero, mientras tanto, instan a continuar con la vacunaci贸n normal sin ning煤n tipo de medida adicional, m谩s all谩 de informar e incluir esta nueva alerta dentro de lo que es la propia ficha t茅cnica del f谩rmaco.

P. 驴Qu茅 opina sobre la limitaci贸n de edad que se ha establecido en Espa帽a y en otros pa铆ses?

R. Al final tenemos que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias que deciden en funci贸n, no s贸lo de los aspectos cient铆ficos y t茅cnicos, sino de otros muchos factores, y ellos al final tienen la potestad. Depende de muchos factores, de la disponibilidad de otras vacunas alternativas, de qu茅 cobertura ya se ha alcanzado en los grupos de m谩xima vulnerabilidad, la presi贸n social que pueda existir, la gesti贸n de esos casos en el contexto de esos pa铆ses… Pero entiendo que estos cambios continuos confunden y generan desconfianza.

P. 驴Qu茅 opciones hay para las personas de menos de 60 a帽os que ya han recibido la primera dosis y por cu谩l de las posibles opciones se decantar铆a usted?

R. Existen cuatro posibilidades. Una, continuar con la vacuna normal, que para m铆 ser铆a quiz谩s la m谩s razonable. 驴Por qu茅? Porque aunque este efecto adverso es tan raro como estamos diciendo, cuando vacunas a un mill贸n de personas y solo una tiene un problema tan poco frecuente y tan potencialmente grave no es solo la vacuna sino algo hay en esa persona, una susceptibilidad espec铆fica, que a d铆a de hoy no hemos identificado, pero que favorece que esa persona y no el resto tengan ese problema. Por tanto, una persona que ya ha recibido la primera dosis y que no ha tenido ning煤n problema, es muy remoto que pueda tenerlo condicionado por la segunda dosis. Y de hecho, la mayor铆a de los pa铆ses siguen vacunando normal y poniendo la segunda dosis en aquellos que recibieron la primera con AstraZeneca.

La segunda opci贸n ser铆a utilizar una vacuna diferente para la segunda dosis, distinta a con la que hemos iniciado la vacunaci贸n. Esto va a depender de los pa铆ses. Los estudios de intercambiabilidad entre vacunas, completar la pauta vacunal con vacunas diferentes, todav铆a est谩n en marcha.

Una opci贸n podr铆a ser tambi茅n obviar que han recibido esa primera dosis e iniciar la pauta vacunal con otra vacuna totalmente distinta. 脡sta es la menos probable, entre otras cosas porque emplear muchas m谩s dosis de las que lamentablemente disponemos supondr铆a una escasez de dosis. Y por 煤ltimo, otra opci贸n ser铆a considerar que una persona que ya ha recibido una dosis est茅 completamente protegida y vigilar evolutivamente si con una dosis es suficiente.

P. En algunos pa铆ses, como Francia, se va a vacunar con Pfizer o Moderna. En los pr贸ximos meses, 驴habr谩 m谩s pruebas que garanticen esa posibilidad de vacunar con una segunda dosis de otro f谩rmaco a las personas que recibieron la primera de AstraZeneca?

R. S铆. Independientemente de esta situaci贸n, ya hay estudios en marcha, antes de que surgiese esta circunstancia, de pautas mixtas, es decir, utilizar dos dosis de vacunas diferentes en vez de dos dosis de la misma vacuna. Esos estudios est谩n en marcha simplemente por si hab铆a una rotura de stock de suministro y en un momento dado pudiese ser necesario utilizar una vacuna en vez de otra. A d铆a de hoy, esos datos todav铆a no est谩n disponibles, pero espero que en breve podamos disponer de ellos.

P. Las personas que, habiendo recibido la primera dosis, quieran la segunda o est茅n dispuestos a la segunda y tengan menos de 60 a帽os. 驴Podr铆an pedirla? 驴Cu谩l ser铆a el procedimiento?

R. Realmente no lo s茅. Como est谩n cambiando las indicaciones con frecuencia, no s茅 en el aspecto pr谩ctico cu谩les van a ser las peculiaridades a nivel nacional y espec铆ficamente en cada comunidad. Yo creo que, si nos atenemos a la ficha t茅cnica, que es la que se aplica en todos los pa铆ses, y es la que aprueba la EMA, no existe ninguna contraindicaci贸n espec铆fica para no administrar esa segunda dosis. Que despu茅s los pa铆ses, por un principio de precauci贸n o por otras motivaciones que tendr谩 que explicar cada autoridad, hacen una aplicaci贸n m谩s restrictiva que la propia ficha t茅cnica de esa vacuna, pues tendr谩n ellos que establecer los mecanismos.

Pero insisto, en la ficha t茅cnica, la 煤nica variaci贸n que va a haber es incluir que en pocos casos, entre 1 y 4 casos por cada mill贸n de vacunados, se puede producir un fen贸meno de tromboembolismo grave, asociado a un descenso en sangre de las plaquetas, que es un fen贸meno que todav铆a hay que establecer la causa exacta o el motivo por el que la vacuna lo puede producir y que es muy parecido a un cuadro de tromboembolismo con descenso de plaquetas que se produce tambi茅n por otros f谩rmacos, concretamente por la heparina. Por eso hemos establecido esta relaci贸n y por lo tanto tambi茅n sabemos c贸mo hay que tratarlo.

Es decir, que incluso aunque se produzcan estos casos, si se detectan a tiempo, tenemos un tratamiento que debe funcionar y que puede funcionar. Y eso creo que tambi茅n es importante.

“Por cada mill贸n de personas vacunadas con AstraZeneca se previenen, aproximadamente, entre 600 y 700 muertes y entre 7.000 y 8.000 hospitalizaciones”

P. Supongo que, como m茅dico, ve que hay un clima mayor de alarma con estas vacunas que con cualquier otro medicamento que tiene m谩s riesgo de dolencias de efectos secundarios. 驴Lo ve usted as铆?

R. S铆, yo entiendo que la gente est茅 preocupada. Estamos saliendo todos los d铆as y dando informaciones que incluso se contradicen entre ellas. Y hay que verlo desde una perspectiva positiva. Lo primero, la transparencia. Lo segundo en que los sistemas de detecci贸n de vigilancia farmac茅utica funcionan y que detectan problemas por poco frecuentes que sean.

Ahora bien, desde el punto de vista de la opini贸n p煤blica, es normal que la gente se preocupe, pero creo que todo hay que ponerlo en perspectiva y esto es muy importante. Estamos olvid谩ndonos de lo m谩s importante, la vacuna de AstraZeneca funciona y funciona no solo por los datos que tenemos de los ensayos cl铆nicos, sino por lo que sabemos de su aplicaci贸n en m谩s de 200 millones de personas vacunadas.

Si yo vacuno hoy a un mill贸n de personas con AstraZeneca ser铆a capaz de prevenir, aproximadamente, entre 600 y 700 muertes, entre 7.000 y 8.000 hospitalizaciones, y aproximadamente unas 100.000 infecciones. Y a lo mejor, de ese mill贸n de personas tendr铆a uno o dos casos de este raro fen贸meno de trombosis asociada a trombocitopenia, que adem谩s, sabemos reconocer y para el cual tenemos tratamiento.

Evidentemente, una persona de m谩s de 80 a帽os va a tener un beneficio mucho mayor de cualquier vacuna y espec铆ficamente de esta, por el riesgo individual mucho mayor que tiene. Para evitar una muerte en una persona mayor de 80 a帽os s贸lo tengo que vacunar a alrededor de 100 personas de esas edad. Para evitar una muerte en residencias de mayores, solo tengo que vacunar a 25 personas. Esos son los n煤meros que tambi茅n tenemos que tener en consideraci贸n y que realmente deben prevalecer.

P. Adem谩s, hay que tener en cuenta que el propio covid tambi茅n favorece la aparici贸n de trombos…

R. Efectivamente. Se est谩n barajando muchas hip贸tesis para tratar de entender por qu茅 se producen estos fen贸menos de tromboembolismos en los pacientes que han recibido la vacuna. Inicialmente se empez贸 como una detecci贸n de coincidencia en el tiempo entre la administraci贸n de la vacuna y la aparici贸n de este fen贸meno. Se ha descartado que de forma gen茅rica ninguna de las vacunas de covid tenga un riesgo espec铆fico para fen贸menos tromboemb贸licos en general y se ve que las personas que se vacunan tienen trombos igual que si no se hubiesen vacunado. Es decir, la frecuencia es igual que la que tendr铆amos sin haber recibido la vacuna.

Pero es cierto, que cuando se empez贸 a analizar, se encontr贸 un subgrupo muy espec铆fico de personas que ten铆an trombos a nivel del cerebro y a nivel del abdomen que se asociaban a otras alteraciones, a sangrado, a disminuci贸n en sangre de las plaquetas… y en esos casos, lo que se observ贸, aparte de la relaci贸n temporal, es que podr铆a establecerse alguna relaci贸n con la vacuna.

Entre las hip贸tesis que se barajan para entender lo que ha pasado est谩 la propia covid. No olvidemos que aproximadamente 1 de cada 5 personas hospitalizadas por covid va a desarrollar alg煤n tipo de trastrono tromboemb贸lico. Y aqu铆 estamos hablando de que entre 1 y 4 personas vacunadas podr铆an desarrollar un fen贸meno tromboemb贸lico, por eso digo que habr铆a que ver los n煤meros en perspectiva.

No estoy restando importancia en absoluto al hecho de que si detectamos un problema, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, y tenemos que, por supuesto, incluirlo en la ficha t茅cnica. Y que, si en un momento determinado, yo tengo una vacuna que tiene un riesgo cero seg煤n qu茅 circunstancias podr茅 preferir la utilizaci贸n de ese producto sobre otro. Pero en la situaci贸n global en la que estamos, con las tasas de vacunaci贸n que tenemos a nivel global, no nos podemos permitir el perder la perspectiva del enorme beneficio que estas vacunas tienen, no ya en teor铆a, sino que lo est谩n demostrando en el mundo real.

“En este momento y con la escasez de dosis, hay que buscar estrategias agresivas que nos permitan vacunar al mayor n煤mero de gente lo antes posible”

P. Acabamos de entrar en el segundo trimestre de este proceso y en Espa帽a est谩n vacunados aproximadamente la mitad de los mayores de 80 a帽os. 驴Cree que es un ritmo correcto?

R. Personalmente, todo ritmo me parece abajo porque, si de m铆 dependiera, lo que nos gustar铆a es que todo el mundo estuviese vacunado. Lo que est谩 claro es que la estrategia de priorizaci贸n de grupos tiene que dar beneficios y ya los est谩 dando. Los datos de an谩lisis preliminar de las primeras personas que vacunamos, ya estamos viendo que ya no hay muertes y contagios. Es decir, ya a peque帽a escala, sin hacer n煤meros, estamos percibiendo como las vacunas funcionan, con lo cual, cuanto antes vacunamos a los grupos m谩s vulnerables, antes vamos a obtener esos beneficios, por lo menos en lo que se supone que m谩s nos importa, que es la muerte y el colapso de los sistemas sanitarios.

Entonces, la estrategia de vacunaci贸n es la correcta y hasta este momento yo creo que el principal problema que hemos encontrado es que no llegan dosis suficientes y se ralentiza todav铆a m谩s el proceso. Pero, desde un punto de vista objetivo, yo creo que el pa铆s tiene la capacidad suficiente para, cuando llegue el n煤mero de dosis adecuadas, vacunar a la poblaci贸n. 驴Cu谩ndo se va a conseguir? 驴Se va a retrasar? No lo s茅. Es decir, cada d铆a tenemos una alerta nueva. Es muy dif铆cil predecirlo. Yo espero que sea cuanto antes.

P. Ha habido un r茅cord de vacunaci贸n en toda Espa帽a y la mayor铆a de las comunidades han superado ya el 75 por ciento de vacunas recibidas y aplicadas. 驴Le parece un ritmo adecuado?

R. A m铆 me parece bien. Yo ser铆a partidario de aplicar el 100% y no guardarme nada, pero ya es una opini贸n personal. No tiene nada que ver ni con mi cargo ni con mi responsabilidad y evidentemente tengo una visi贸n sesgada, y es que creo que debemos vacunar al mayor n煤mero de gente lo antes posible, con los medios a nuestro alcance. Y porque cada vez tenemos m谩s datos de que incluso con una dosis, los beneficios de vacunaci贸n son muy significativos. Con lo cual, en este momento y con la escasez de dosis, hay que buscar estrategias agresivas que nos permitan vacunar al mayor n煤mero de gente lo antes posible.

Ahora bien, es m谩s f谩cil decirlo que hacerlo. Y entiendo que despu茅s, cada comunidad, cada pa铆s, tiene sus peculiaridades y tambi茅n tendr谩n otros aspectos o datos que no est谩n a mi alcance. Lo que est谩 claro es que las vacunas que tenemos son seguras, funcionan y que el objetivo es que lleguen al mayor n煤mero de gente lo antes posible.

P. Quer铆a preguntarle por los ensayos que se van a empezar a realizar en este hospital a ni帽os con la vacuna de Janssen y de Pfizer…

R. Lo normal y lo que se estableci贸 y se acept贸 con las autoridades regulatorias era primero priorizar el desarrollo de las vacunas en los grupos de m谩ximo riesgo, las personas de mayor edad. Eso ya se ha conseguido, y una vez demostrada que las vacunas son seguras y eficaces en la poblaci贸n mayor, se contin煤a lo que llamamos el plan de investigaci贸n pedi谩trica y se comprueba la seguridad y que la vacuna funciona igualmente en los pacientes pedi谩tricos, con lo cual, todas las vacunas que ya est谩n licenciadas de alg煤n modo ya han empezado o est谩n a punto de empezar todo el proceso de desarrollo cl铆nico en ni帽os, igual que se hizo en el paciente adulto para demostrar su seguridad y su capacidad de respuesta inmune.

Algunos de esos estudios se realizar谩n aqu铆 en el Hospital Cl铆nico Universitario de Santiago. Otros ya han comenzado a nivel internacional y nos permitir谩n, si todo va bien, tener la informaci贸n suficiente para ampliar la ficha t茅cnica que ahora est谩 limitada por los 18 o 16 a帽os, dependiendo de la vacuna, y que se pueda vacunar a todo el mundo, independientemente de la edad.

“Tenemos evidencia cient铆fica suficiente como para poder utilizar la vacuna de AstraZeneca sin restricci贸n de edad”

P. 驴Qu茅 plazo hay para administrar la segunda dosis de AstraZeneca?

R. No s茅 la respuesta oficial porque no depende de m铆, pero s铆 que es cierto que todav铆a hay un plazo de tiempo hasta que tengan que recibir esa segunda dosis. Sabemos que el intervalo entre dosis de vacunas var铆a seg煤n cada vacuna y en el caso de la vacuna de AstraZeneca ese intervalo es de hasta 12 semanas. Es m谩s, cuanto mayor sea el intervalo, mejor funciona la vacuna.

Llegados a ese punto, las autoridades tendr谩n que pronunciarse con algunas de las opciones disponibles. Personalmente, por lo que s茅 y los datos que conozco, yo abogar铆a por poner la segunda dosis con la misma vacuna, salvo que se encuentre alg煤n mecanismo, por el que la vacuna de forma acumulativa pudiera dar lugar a ese efecto trombo. Si no, estoy seguro de que las autoridades proveer谩n una vacuna alternativa, bien sea con una 煤nica dosis o bien se haga empezando de cero o incluso podr铆a plantearse el esperar y ver si esas personas est谩n suficientemente protegidas con una 煤nica dosis, como sucede, por ejemplo, con la vacuna de Janssen.

P. Con respecto a la posibilidad de ampliaci贸n de AstraZeneca a mayores de 69, quer铆a saber su opini贸n.

R. A ver, mi opini贸n es la misma que la de la OMS y la EMA, que en ning煤n momento han puesto ninguna restricci贸n de edad para la vacunaci贸n. Desde el principio, la vacuna se aprob贸 para su utilizaci贸n en personas de 18 a帽os en adelante, sin establecer ninguna limitaci贸n por edad. Los pa铆ses luego han adaptado esa ficha t茅cnica a sus necesidades personales por m煤ltiples motivos. Pero, a d铆a de hoy, tanto la OMS como la EMA no establecen ninguna diferencia ni ponen un l铆mite superior de edad para las tres vacunas que est谩n licenciadas.

Es cierto que inicialmente se ve铆a o hab铆a menos datos en el grupo de mayor edad para la vacuna de AstraZeneca, y eso motiv贸 que algunos pa铆ses, como dispon铆an de otras vacunas, dijeran vamos a esperar a tener esa informaci贸n, pero a d铆a de hoy tenemos datos, no s贸lo de ensayos cl铆nicos, sino de eficacia en el mundo real, que nos demuestran que el funcionamiento de esta vacuna es similar, independientemente de la edad del sujeto. Tenemos evidencia cient铆fica suficiente como para poder utilizar la vacuna sin restricci贸n de edad.

Enlace relacionado NiusDiario.es (11/04/2021).