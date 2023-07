–

Por Cecilia Remis.

Recibida esta novedad editorial por parte del compa帽ero, amigo y autor Manuel Monge. La semana pr贸xima estr谩 disponible en todas las librer铆as del estado.

Una biograf铆a NO AUTORIZADA entre m谩s de 300 p谩ginas, divida en 40 cap铆tulos con 167 secciones. Con 363 referencias o notas a pie de p谩gina y esta dedicatoria: 鈥淎 todos los compa帽eros de los medios de comunicaci贸n que, con su trabajo diario, son coautores de este libro鈥. Estamos ante un libro de referencia para conocer la farsa de personaje que se esconde en el l铆der de la derecha extrema: 鈥測 que puede servir para desmontar el discurso de la derecha y la ultraderecha [鈥 Los lectores tendr谩n informaci贸n para comprobar que Alberto N煤帽ez Feij贸o no es ni buen gestor ni moderado y que ser铆a un p茅simo presidente del Gobierno鈥, dice.

隆Coincidencia! la portada del libro est谩 relacionada con la campa帽a del PP 鈥淰erano azul鈥 y por eso aparece la imagen de Feij贸o en Baiona en el verano de 1995 en el yate del narco Marcial Dorado.

Una breve presentaci贸n de la contratapa鈥

Dif煤ndese que Alberto N煤帽ez Feij贸o 茅 unha persoa de centro dereita, reformista, liberal, dialogante, etc. Outros din que 茅 un ultra disfrazado de moderado, que ten d煤as caras. Falemos claro, Feij贸o 茅 un farsante: 鈥渉ip贸crita, mentireiro, troleiro, patra帽eiro鈥, segundo o Diccionario Xerais de sin贸nimos.

Feij贸o manifestaba: 鈥漀o tengo intenci贸n de pactar con Vox, y no lo har茅, es un partido que est谩 contra Galicia鈥. Hoxe 茅 un valedor de pactos e gobernos de coalici贸n con Vox e asume o discurso da extrema dereita.

Pode dicir unha cousa hoxe, ma帽谩 outra e ao d铆a seguinte todo o contrario. En Ourense cualificaba como 鈥渓etal鈥 a posibilidade dun pacto con Gonzalo P茅rez J谩come. Despois manti帽a a J谩come como alcalde porque 鈥済arantiza la estabilidad鈥. Feij贸o 茅 un 鈥渕arxista鈥 (de Groucho Marx) convencido: 鈥淓stes son os meus principios. Se non lle gustan, te帽o outros鈥.

O libro pode ser 煤til para co帽ecer as 鈥渁mizades perigosas鈥 de Feij贸o; que fixo como presidente da Xunta de Galiza en educaci贸n, sanidade, servizos sociais, medio ambiente ou desenvolvemento econ贸mico. Lectoras e lectores ter谩n informaci贸n para comprobar que Feij贸o non ten nada de bo xestor e nada de moderado e que ser铆a un p茅simo Presidente do Goberno.

Existen outras biograf铆as sobre Feij贸o. Esta 茅 unha biograf铆a non autorizada, que ten pouco de literatura. 脡 un libro de consulta, que pode ser 煤til para desmontar o discurso da dereita e ultradereita e conseguir que non gobernen nin en Galiza, nin no Estado, as铆 de claro.

Manuel Monge Gonz谩lez, es soci贸logo y ensayista gallego.Trabaj贸 como profesor de secundaria. Fue concejal del BNG en A Coru帽a de 2003 a 2007, y presidente de la Comisi贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica de A Coru帽a. Colabora con art铆culos de opini贸n en diversos medios (Ver en LoQueSomos).

En su haber cuenta con una larga lista de ensayos publicados:

鈥 Autov铆as galegas. Cr贸nica dunha farsa, 1999, Xerais.

鈥 A Coru帽a de Paco V谩zquez, 2003, A Nosa Terra.

鈥 Outra Coru帽a 茅 pos铆bel, 2007, A Nosa Terra.

鈥 A historia secuestrada polo franquismo, 2010, Laiovento.

鈥 Perdemos o tren. As claves pol铆ticas do atraso, 2014, Difusora.

鈥 O poder na Coru帽a. De V谩zquez a Negreira, 2015, Laiovento.

鈥 Indecencias e corruptelas, 2015, Cors谩rias.

鈥 Os Borb贸ns: unha monarqu铆a escandalosa. A herdanza do franquismo, 2016, Laiovento.

鈥 O perverso goberno de Feij贸o. Sete anos en negro, 2016, Laiovento.[2]

鈥 Gu铆a para non perderse en pol铆tica, 2018, Laiovento.

鈥 Os restos do franquismo en Galiza, 2020, Laiovento.

鈥 Feij贸o. Biograf铆a dun farsante (non autorizada), 2023, Laiovento.

* Edici贸ns Laiovento

