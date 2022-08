–

Aos colectivos e editoras anarquistas

Prezadas compañeiras,

Mediante esta comunicación informámosvos de que dende o colectivo Refuxios da Memoria e as editoriais Bastiana e Ardora, estamos a organizar a primeira Feira do Libro Anarquista da Coruña (FLAC), que terá lugar a fin de semana do 10 e 11 de setembro de 2022, na cidade da Coruña, nun espazo ainda por determinar.

Pensamos que este evento pode ser unha boa ocasión para atoparnos e coñecemernos todos aqueles grupos e coletivos de Galiza e Portugal interesados na cultura libertaria.

Por suposto, tamén será unha boa ocasión para dar a coñecer públicamente, intercambiar e vender as nosas publicacións.

Se queredes participar na FLAC 2022 tan só tedes que mandar un email a memorial@refuxiosdamemoria.org confirmándonos a vosa presenza os días 10 e 11 de setembro no mercado de libros e fanzines, e indicándonos o espazo aproximado que precisades para expoñer as vosas publicacións e materiais. O posto será totalmente gratuito.

Ademáis disto, estamos a organizar unha axenda de palestras e presentacións, con protagonismo do libro anarquista, pero aberto tamén a outras temáticas e formatos relacionadas coa cultura e a historia libertaria. Se tedes algunha proposta ou suxerencia, ou queredes presentar algunha das vosas publicacións, só tedes que indicárnolo no correo electrónico, e trataremos de encaixala na axenda.

Estamos en fase de preparación da loxística do evento, así que agradecémosvos nos confirmedes a vosa presenza en canto vos sexa posible, de modo que poidamos dimensionar as necesidades colectivas, así como elexir o espazo máis axeitado par levar a FLAC 2022 a bo porto.

Saude e apertas!

Castellano

A los colectivos y editoriales anarquistas

Estimados compañer@s,

A través de este comunicado, os informamos que desde el colectivo Refugios da Memoria y las editoriales Bastiana y Ardora, estamos organizando la primera Feria del Libro Anarquista de A Coruña (FLAC), que tendrá lugar el fin de semana del 10 y 11 de septiembre de 2022 , en la ciudad de A Coruña, en un espacio aún por determinar.

Pensamos que este evento puede ser una buena oportunidad para reunirnos y conocer a todos aquellos grupos y colectivos de Galicia y Portugal interesados ​​en la cultura libertaria.

Por supuesto, también será una buena oportunidad para dar a conocer, intercambiar y vender nuestras publicaciones.

Si quieres participar en FLAC 2022, solo debes enviar un correo electrónico a memorial@refuxiosdamemoria.org confirmando tu presencia los días 10 y 11 de septiembre en el mercado de libros y revistas, e indicando el espacio aproximado que necesitas para exhibir tus publicaciones y materiales. La publicación será completamente gratuita.

Además de esto, estamos organizando una agenda de conferencias y presentaciones, con el libro anarquista como eje principal, pero también abierta a otros temas y formatos relacionados con la cultura y la historia libertarias. Si tienes alguna propuesta o sugerencia, o quieres presentar alguna de tus publicaciones, háznoslo saber en el e-mail, e intentaremos encajarla en la agenda.

Estamos en proceso de preparar la logística del evento, por lo que le agradecemos confirmar su presencia lo antes posible, para que podamos medir las necesidades colectivas, así como elegir el espacio más adecuado para llevar a cabo FLAC 2022.