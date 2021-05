Aquest dijous, 6 de maig, la policia espanyola ha identificat i escorcollat les manifestants que s鈥檋an concentrat per mostrar el seu rebuig al rei espanyol Felip VI, que ha visitat Castell贸 per clausurar l’assemblea anual de la Confederaci贸 Empresarial de la Comunitat Valenciana. Durant la protesta, s’han produ茂t diverses c脿rregues policials que han acabat amb desenes de ferides i tres detingudes, que han quedat en llibertat 鈥揹ues amb c脿rrecs. Aquest divendres s’ha convocat una concentraci贸 davant els jutjats de la ciutat per demanar la seua absoluci贸

L鈥檃ctual rei em猫rit Juan Carlos I va ser l鈥檈ncarregat de col路locar la primera pedra de la Universitat Jaume I de Castell贸, l鈥檃ny 1993. Aquest dijous, 6 de maig, el seu fill i rei espanyol Felip VI, acompanyat pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; la ministra d鈥橧nd煤stria, Comer莽 i Turisme, Reyes Maroto; i els capitostos de l鈥檈mpresariat espanyol i la patronal valenciana, han visitat la Universitat. El monarca ha clausurat l鈥檃ssemblea anual de la Confederaci贸 Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), presidida pel vicepresident de la Confederaci贸 Espanyola d鈥橭rganitzacions Empresarials (CEOE), Salvador Navarro. Malgrat el fort dispositiu policial desplegat i la repressi贸 viscuda al llarg d鈥檜na setmana d鈥檃gitaci贸, les protestes no s鈥檋an fet esperar.

Ja fa dies que la cita 茅s p煤blica i tant entitats sobiranistes com diversos col路lectius de les comarques de Castell贸, organitzats en l鈥檃nomenada Coordinadora antimon脿rquica de la Plana, han convocat una concentraci贸 per mostrar el seu rebuig a la monarquia. Han demanat donar al rei la rebuda 鈥渜ue mereix鈥 amb un crit per la Rep煤blica, les represaliades i la llibertat d鈥檈xpressi贸, i ho han fet a partir de les 12 hores davant el paranimf de la Universitat Jaume I. 鈥淓ns sembla vergony贸s el fet que la universitat p煤blica accepte la visita del rei, una figura que no ens representa ni 茅s benvinguda鈥, comenta una de les all脿 presents.

Un grup d鈥檃deptes a la monarquia ha esperat la comitiva amb banderes espanyoles|ANDREU ESTEBAN

Dues hores abans de l鈥檋ora indicada, la policia espanyola, ja present en alguns accessos per vigilar qualsevol entrada o eixida de la universitat, ha comen莽at a identificar i escorcollar algunes persones que pretenien eixir o entrar-hi. Al voltant de les dotze del migdia, les manifestants que han pogut accedir, acordonades pels agents, s鈥檋an concentrat sota el lema 鈥淭ombem el r猫gim. Llibertat preses pol铆tiques鈥, i s鈥檋an produ茂t moments de tensi贸 quan han avan莽at cap a la facultat de Ci猫ncies Jur铆diques. A moltes altres se les ha identificat i se鈥檒s ha prohibit travessar les portes d鈥檃cc茅s per assistir a la mobilitzaci贸, a l鈥檋ora que alguns agents s鈥檌ntrodu茂en en el tram que arriba fins a l鈥櫭爂ora de la universitat i obligava algunes assistents a tornar.

A mesura que les manifestants han avan莽at cap a la porta d鈥檈ixida, for莽ades per la policia espanyola, que pretenia traure-les de la universitat, s鈥檋an produ茂t diverses c脿rregues i, una vegada fora, els agents han encapsulat la majoria d鈥檃ssistents per identificar-les. Han impedit que la protesta continuara i, fins i tot, que una periodista d鈥檃quest mitj脿 poguera desenvolupar la seua tasca. Dins del recinte universitari, de manera paral路lela, desenes d鈥檈studiants, protegides per la policia, rebien el rei amb banderes espanyoles. Hi ha hagut tres detingudes i desenes de manifestants han resultat ferides despr茅s de la brutalitat policial. Hores despr茅s, totes les persones detingudes han quedat en llibertat, dues d鈥檈lles amb c脿rrecs. Aquest divendres pel mat铆 s鈥檋a convocat una concentraci贸 per demanar l鈥檃bsoluci贸 de les dues encausades, que declararan al llarg del mat铆.

pressi贸 a Castell贸

Durant la setmana, a trav茅s de les xarxes socials, els col路lectius convocants han fet difusi贸 de la convocat貌ria contra la pres猫ncia del rei a la Plana, amb els hashtags 鈥淔ree Has茅l鈥, 鈥淏orbons lladres鈥, 鈥淎mnistia social鈥, 鈥淣o passaran鈥 o 鈥淩ep煤blica鈥. Tamb茅 s鈥檋a fet agitaci贸 als carrers i s鈥檋an posat cartells al recinte universitari i alguna de les principals avingudes de la ciutat, aix铆 com amb el desplegament d鈥檜na pancarta amb la imatge de Felip VI cap per avall a la Facultat de Ci猫ncies Humanes i Socials, que despr茅s va ser retirada.

Acci贸 de boicot a la visita del rei Felip VI amb motiu d鈥檜n acte amb la confederaci贸 d鈥檈mpresaris|ANDREU ESTEBAN

Els dies previs a la visita non grata del rei espanyol tamb茅 han estat marcats per una desmesurada repressi贸 contra les activistes antimon脿rquiques. En la vesprada del passat dilluns, 3 de maig, almenys cinc persones van ser sancionades per un presumpte 鈥渄elicte contra els b茅ns p煤blics鈥, segons explica a la Directa un dels sancionats. Es trobaven dins de la universitat quan els gu脿rdies de seguretat van acorralar-les i retenir-les el temps que sol路licitaven l鈥檈ntrada de la policia espanyola en un recinte universitari. Un dels gu脿rdies, tal com explica el sancionat, va 鈥渞equisar鈥 el m貌bil d鈥檜na de les activistes, tot i que segons l鈥檃rticle 32 de la llei 5/2014 de seguretat privada, un vigilant pot retenir una persona el temps m铆nim indispensable per a cridar la policia, aix铆 com efectuar controls d鈥檌dentitat, per貌 en cap cas, ni vigilants ni policies poden retenir el m貌bil d鈥檜na persona.

Una altra activista denuncia l鈥檃ctitud i comportament 鈥渧iolent鈥 d鈥檜n dels vigilants de seguretat de la universitat, que, segons exposa, li va agafar pel coll i posar contra una barana per retenir-la mentre avisava la policia espanyola sota el pretext que 鈥渆staven posant cartells en contra de sa majestat, el rei鈥. La jove tamb茅 denuncia els insults que van rebre ella i la seua companya per part d鈥檜n altre agent de seguretat. 鈥淣om茅s falta mirar-vos les pintes per veure que no heu pegat un pal en la vostra vida鈥 o 鈥渢racteu la gent que treballa en la universitat com si f贸rem merda鈥 o 鈥渁 veure si tractareu aquest tema [la retenci贸] com si f贸rem masclistes鈥 鈥en refer猫ncia a la campanya contra les viol猫ncies masclistes a l鈥橴JI鈥 s贸n alguns dels comentaris que els van proferir. A ambdues se鈥檒s va interposar una proposta de sanci贸.

https://directa.cat/felip-vi-visita-castello-entre-mostres-de-rebuig-identificacions-escorcolls-i-carregues-policials/