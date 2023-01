–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga January 7, 2023 241 puntos de vista

No hace falta recordar, pensamos, todos esos viajes, durante muchos a帽os, del padre del rey actual a las dictaduras del Golfo P茅rsico, casi siempre nutridamente acompa帽ado por todo tipo de personajes de la industria de la muerte. O sus conocidas amistades con personajes de ese gremio. Tampoco hablar del montante de su fabulosa fortuna, amasada de forma harto opaca, de las comisiones recibidas por aqu铆 y por all谩 de las que tanto se ha hablado en los medios, etc. Todo ello es lo que, a nuestro entender, da raz贸n, sentido y coherencia a las declaraciones de Felipe Borb贸n en la llamada “Pascua militar”. Declaraciones que han sido apoyadas y suscritas por otras “personalidades” de la pol铆tica espa帽ola e importantes medios de comunicaci贸n. La guerra y el tr谩fico de armas suelen ser buenas fuentes de ingresos para personas sin escr煤pulos. Que conste que no lo decimos por nadie en concreto. Nota de Tortuga.

Felipe VI defiende que la guerra de Ucrania justifica aumentar el gasto militar

鈥淓l reto ahora es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una fuerza conjunta a煤n m谩s moderna, eficaz, viable y sostenible a medio y largo plazo鈥, dice el jefe del Estado ante S谩nchez, Robles y Marlaska.

EFE

El rey ha afirmado este viernes que la guerra en Ucrania justifica elevar el presupuesto militar con el fin de dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para lograr que sea, ha dicho, una fuerza 鈥渕谩s moderna, eficaz, viable y sostenible a medio y largo plazo鈥.

Felipe VI ha defendido el aumento del gasto en armamento en su intervenci贸n en la ceremonia de la Pascua Militar celebrada en el Palacio Real de Madrid, donde han asistido la reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la c煤pula de los tres Ej茅rcitos.

La invasi贸n rusa de Ucrania, que, seg煤n el monarca, ha sido 鈥渋njustificable, ilegal y brutal鈥, ha puesto de relieve, ha dicho, 鈥渓a importancia de invertir en Defensa鈥 con el fin de que las Fuerzas Armadas 鈥減uedan cumplir con todo lo que se les demanda鈥 al ponerse en riesgo la seguridad europea. Para ello, ha subrayado la conveniencia de dotarlas de los recursos necesarios que garanticen una formaci贸n de 鈥渓a m谩xima calidad鈥, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnol贸gica y una operatividad 鈥渇lexible y adecuada鈥.

鈥淓l reto ahora es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una fuerza conjunta a煤n m谩s moderna, eficaz, viable y sostenible a medio y largo plazo鈥, ha demandado Felipe de Borb贸n en l铆nea con el compromiso del Gobierno de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB en 2029, formalizado en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el pasado mes de junio, una promesa que tens贸 las relaciones en la coalici贸n.

El presupuesto de Defensa para el presente ejercicio asciende a 12.825 millones de euros, lo que supone un incremento del 25,8 por ciento respecto al a帽o anterior, y lo sit煤a en el 1,2 por ciento del PIB. Felipe VI ha se帽alado que el conflicto b茅lico de Ucrania 鈥渁fecta a todos los pa铆ses鈥, por lo que ha remarcado la necesidad de mantener la unidad de acci贸n con los socios y aliados de la OTAN y de la UE.

鈥淓sta guerra, lejos de socavar la unidad y provocar fisuras entre todos los que defendemos el derecho internacional, la libertad, la paz, los valores democr谩ticos y un orden internacional basado en reglas, lo que ha conseguido es reforzar nuestra cohesi贸n y presentar un frente com煤n frente a la invasi贸n de Ucrania鈥, ha afirmado.

Cr铆ticas de Unidas Podemos

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha criticado este viernes que el Felipe VI haya defendido el incremento del gasto militar en su discurso durante la celebraci贸n de la Pascua Militar.

鈥淭iene muy claro el modelo de pa铆s y de sociedad que defiende y a qui茅nes representa鈥, ha expresado Echenique en una publicaci贸n en su perfil de Twitter.

鈥淓l rey pide gastar m谩s dinero p煤blico en bombas y en armas. Una cosa hay que reconocerle al hombre: no se equivoca nunca a la hora de elegir programa electoral. Tiene muy claro el modelo de pa铆s y de sociedad que defiende y a qui茅nes representa鈥, ha a帽adido.

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/fe…

Una m茅dica retrata en Twitter a Felipe VI y su discurso sobre “la importancia de invertir en Defensa”

Tremending

Este viernes, Felipe VI asegur贸 que la invasi贸n rusa de Ucrania ha puesto de relieve “la importancia de invertir en Defensa”. El monarca pronunci贸 estas palabras durante su intervenci贸n en la ceremonia de la Pascua Militar, celebrada en el Palacio Real.

Despu茅s de las declaraciones llegadas desde Unidas Podemos, que ha afeado al rey que tenga “muy claro el modelo de pa铆s y de sociedad que defiende y a qui茅nes representa”, llegan las reacciones tuiteras. La de la m茅dica Elena Casado ha sido, sin duda, una de las m谩s aplaudidas.

Dra. Elena Casado Pineda



@Medicilio



Pero una pandemia no ha hecho evidente que hay que invertir en sanidad p煤blica en investigaci贸n.

A colaci贸n de este mensaje, los internautas han evidenciado los silencios del monarca con respecto a sanidad y otros problemas que siempre parece dejar al margen.

Unas palabras, las de la doctora Casado, que llegan en un momento cr铆tico para la sanidad p煤blica: con el ojo puesto en el repunte de contagios por covid-19 en China; con la huelga contra la gesti贸n de Ayuso a煤n como tel贸n de fondo en Madrid y con la Atenci贸n Primaria sin la inversi贸n suficiente en ninguna comunidad aut贸noma de cara al 2023.

P煤blico