December 26, 2021

Felipe VI volvi贸 a bendecir esta Nochebuena el grueso de la labor de los diferentes gobiernos ante la persistente crisis socio-sanitaria, la inamovible Constituci贸n y el que empieza a configurarse como el nuevo consenso que incluye desde el progresismo en el poder a la extrema derecha, pasando por los partidos independentistas catalanes y el nacionalismo vasco, los Fondos Next Generation.

Por su puesto, y como era previsible, ni una palabra de la situaci贸n de su padre, el em茅rito fugado en Abu Dhabi, ni de nada relacionado con la Casa Real. Unidas Podemos y la izquierda institucional han salido a quejarse pero 驴Qu茅 esperaban? A veces su republicanismo sui generis se acerca m谩s a una enso帽aci贸n imposible con una futura monarqu铆a m谩s 鈥渢ransparente鈥 y 鈥渄emocr谩tica鈥. Pero Felipe V fue a lo suyo, como no pod铆a ser de otra manera.

Arranc贸 con un saludo protocolario a los afectados de La Palma para recordarles que no se olvidaban de ellos, aunque a tres meses de haber perdido su vivienda cientos siguen malviviendo en caravanas o casas de familiares.

Tambi茅n formal fue su menci贸n a la crisis sanitaria y la sexta ola. Primero se autofelicit贸 por el 茅xito del la campa帽a de vacunaci贸n de la que 鈥減odemos sentirnos satisfechos鈥, y despu茅s, siguiendo el argumentario del gobierno central y los auton贸micos, se lament贸 de lo r谩pido que se transmite la nueva variante. Como si este nuevo pico de contagios fuese otro mal sobrevenido contra el que nada se pudiera haber hecho, no hizo ni una sola menci贸n al estado de la sanidad p煤blica, a la falta de recursos o la sobrecarga de sus trabajadores y trabajadoras, que la est谩n llevando a un nuevo colapso. Esi s铆, no falto un llamamiento a la 鈥渞esponsabilidad individual y colectiva鈥 para culpar a la ciudadan铆a del inminente 鈥減aso atr谩s鈥 que viviremos en las pr贸ximas semanas.

Sobre la enorme crisis social se felicit贸 tambi茅n por la recuperaci贸n econ贸mico y el descenso del paro este 2021. Mostr贸 su preocupaci贸n por el aumento de la pobreza, la falta de empleo estable y la evoluci贸n de los precios, pero para descargar responsabilidad alguna en patronal y gobierno en este terreno cerr贸 el bloque aludiendo a las tendencias internacionales de las que dependemos y explicar铆an estos 鈥渄etalles”.

El discurso sigui贸, entrando en momento que recordaba al viejo programa televisivo 鈥淯n, Dos, Tres鈥 en el que le hubieran pedido que dijera el mayor n煤mero de lugares comunes en un minuto. La importancia de las nuevas tecnolog铆as, la 鈥渃iencia avanza pero modifica muchos aspectos de nuestras vidas鈥, 鈥渧ivimos tiempos complicados鈥, 鈥渆n un escenario lleno de incertidumbres y de contrastes鈥…

Un rodeo que parec铆a acabar cuando se pregunt贸 鈥渁nte esta situaci贸n 驴Qu茅 hacer? Pero no, la lista de generalidades no hab铆a terminado. No podemos 鈥渄ejarnos llevar por el pesimismo鈥, ni tampoco por el 鈥渃onformismo esperando que los problemas se resuelvan por s铆 solos鈥, debemos 鈥渆ntender y asumir las nuevas transformaciones鈥, tenemos que 鈥渋r por delante鈥, 鈥渁daptarnos a los cambios鈥, 鈥渢odos deseamos una sociedad avanzada鈥, estamos comprometidos con el 鈥渆quilibrio medioambiental鈥…

Toda esta palabrer铆a para lanzar el aspecto de contenido m谩s relevante de todo lo que dijo 鈥渓os desaf铆os que tenemos por delante representan para Espa帽a, como para muchas otras naciones, una aut茅ntica encrucijada; pero son sin duda una oportunidad hist贸rica, incluso una exigencia para ponernos al d铆a, para actualizar y modernizar nuestro pa铆s (鈥) En lo que hagamos est谩 en juego que podamos seguir avanzando, junto a las naciones m谩s avanzadas, o que perdamos el paso en nuestro camino鈥.

El rey se sumaba desde su palacio al proyecto del gobierno y el conjunto de partidos del r茅gimen de ir a una reconversi贸n del capitalismo espa帽ol en los pr贸ximos a帽os, en la t贸nica de los planes de la UE, que son la condici贸n para recibir nada menos que 140 mil millones de fondos. Un nuevo ajuste que incluye nuevos recortes sociales, que de momento se han pospuesto al 2023, y nuevas contrarreformas de pensiones y laborales. El mantenimiento del grueso de la del PP que se recoge en el reciente acuerdo con patronal y burocracia sindical, es solo un primer adelanto.

Como otras transformaciones de este calado en la historia la pregunta es 驴Quien asumir谩 los costes? Ayer Felipe V adelant贸 que seremos todos, o lo que es lo mismo, los de siempre. Nos dijo que en esta tarea 鈥渓as instituciones tenemos la mayor responsabilidad鈥. Tuvo hasta la sinvergonzoner铆a de decir que ten铆an que 鈥渞espetar y cumplir las leyes鈥, mientras mantiene a su padre en un retiro dorado a costa del erario p煤blico. Pero a rengl贸n seguido a帽adi贸 que 鈥渟in duda tambi茅n la sociedad tiene que jugar un papel esencial鈥 y record贸 que las circunstancias nada f谩ciles que nos han tocado vivir sobre todo a lo largo de los 煤ltimos 40 a帽os nos han forjado como una sociedad fuerte y responsable鈥. Una referencia al mantra del gran 鈥渆sfuerzo y sacrificio鈥 que forjaron la prosperidad de la democracia y que ahora ser铆a momento de reeditar para un desaf铆o similar.

Pero si hablamos de 鈥渆sfuerzo y sacrificio鈥 ni el m谩s mon谩rquico podr谩 defender sin sonrojarse que este haya sido el caso de la familia real. Estas cuatro d茅cadas, a golpe de comisiones y negociazos en com煤n con los grandes capitalistas, catapultaron a los Borbones a la Lista Forbes. Mientras millones de trabajadoras y trabajadores padecieron las reconversiones industriales, d茅cadas de desempleo masivo, una precariedad estructural de un 30% y el grueso de los costes de las diversas crisis, incluidas la de 2008 y la actual.

No pod铆an faltar sus menciones a la Constituci贸n del 78 como el marco que 鈥渘os integr贸 en las modernas democracia occidentales鈥, e inculc贸 los valores de 鈥渦nidad鈥, 鈥渄i谩logo鈥, 鈥渞espeto鈥, 鈥渋ntegraci贸n鈥…. La defini贸 esta vez como 鈥渓a viga maestra que ha favorecido el progreso鈥 y por lo tanto 鈥渕erece respeto, reconocimiento y lealtad鈥.

Este ser铆a pues el marco inamovible para encarar la nueva etapa. Una forma elegante de decir que 鈥渆l que saque los pies del plato鈥 se queda fuera del reparto. Un mensaje que hace tiempo entendieron los dirigentes independentistas catalanes que cierran 2021 embarcados de regreso a la autonom铆a a cambio de una participaci贸n significativa de los fondos.

Estos 煤ltimos, los euritos para la nueva gran fiesta de la democracia y el IBEX35, no salieron hasta el final del discurso. Felipe VI los mencion贸 en el marco de una reivindicaci贸n general de la UE, defini茅ndolos como unas fondos que servir谩n para 鈥渕odernizar el pa铆s y las empresas, en clave digital, verde, inclusiva…鈥 y 鈥渦na ocasi贸n 煤nica que no podemos desaprovechar鈥.

Acab贸 su mensaje con alg煤n que otro saludo protocolario a todos 鈥渓os servidores p煤blicos鈥 y una felicitaci贸n navide帽a en castellano, euskera, catal谩n y galego para demostrar que, a pesar de ser el monarca del 155, tiene mucha sensibilidad con todos sus s煤bditos.

Ninguna sorpresa por lo tanto. Este 25 las reacciones han sido tambi茅n las de esperar. Cr铆ticas de la izquierda institucional y los nacionalismos perif茅ricos por lo que no dijo 鈥 el problema es que est谩n de acuerdo con lo que s铆 dijo, ya que es su proyecto desde Moncloa o desde el apoyo parlamentario a Moncloa 鈥 y aplausitos del PSOE y todas las derechas.

La lucha contra esta reaccionaria instituci贸n sigue siendo una demanda democr谩tica pendiente que, adem谩s, est谩 profundamente ligada a la pelea contra una democracia al servicio del IBEX35 y las hojas de ruta del capitalismo espa帽ol para salir de la actual crisis a costa de un nuevo 鈥渟acrificio hist贸rico鈥 a cargo de las y los trabajadores y sectores populares.