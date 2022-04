Félix Moreno*, prefiere que lo presentemos como un escritor y ensayista colapsista. O simplemente “un señor de Alicante que pasaba por aquí”.

Y seguramente es todo eso y más. Pero hoy lo hemos convocado por su trayectoria en la temática decrecentista y colapsista, por sus programas en Switch, por su canal de Telegram y por su serie de libros “Relatos Colapsistas” que se decidió a publicar a partir del año 2019. Sin ser científico, académico o experto ha demostrado en todo este tiempo un alto nivel de información y profundización sobre estos temas.

Kaosenlared: Los climatólogos Syukuro Manabe y James Hansen crearon, hace 50 años, los primeros modelos para medir el cambio climático por la influencia humana. Es decir desde la década de 1970, políticos, economistas y científicos saben que el clima está cambiando. Pese a eso las respuestas han sido completamente insuficientes y el desastre avanza. ¿Qué te ha llevado a ti a tomar esta temática con la gravedad que tiene y dedicar todas tus capacidades a difundir datos y análisis la situación en la que estamos?

F.M.: Es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo (risas), pero ahora hablando en serio, la verdad es que no soy para nada un experto académico o alguien que realmente sepa lo suficiente del cambio climático, pero como ciudadano leo y sobre todo leo estudios científicos y escucho a los científicos que hablan del tema. Y por sobre todo, por desgracia estamos ya en una fase de ver los efectos, porque hace 50 años, aunque ya íbamos tarde porque ya lo que hacíamos estaba generando el problema y deberíamos haber parado, todavía no era algo tan visible. Yo sobre todo sí que me estoy dedicando a avisar sobre lo que le pasará a nuestras sociedades hiper tecnificadas, que pasará con el conocimiento humano, con los archivos digitales, con los chips, con las sociedades de la información porque pensamos que todo esto va a estar siempre ahí, y por desgracia el colapso nos traerá escasez de todo esto, y de todo lo demás, sobre todo energía, comida etc. Intento avisar y de alguna manera intento influir en las decisiones que la sociedad occidental debe tomar, si he conseguido algo o no el tiempo dirá.

Kaosenlared: No todas las personas saben lo que sucede, el poder económico y político así como la mayoría de los medios de comunicación esconden y manipulan la realidad. Así y todo muchas personas poco a poco van conociendo esa información y la gravedad de este momento. El conocer y asimilar estos hechos no es sencillo. Hay un impacto emocional muy grande y resistencia a afrontar el presente y el futuro. ¿Qué podrías decirle a esas personas que se encuentran en ese proceso?

F.M.:Realmente para un primermundista lo que viene es duro, es muy crudo. Es decir, no somos conscientes de lo ricos que somos, tenemos de todo en el supermercado, podemos comprar cosas de cualquier parte del mundo y tenerlas en casa en días, frutas y verduras de los confines del planeta y cosas mas sencillas como abrir el grifo y que salga agua, caliente o fría. No nos morimos de un dolor de muelas, o de un catarro, y cuando tenemos 18 años somos capaces de leer, escribir, sabemos un montón de cosas que nos pueden ser útiles en el futuro, no tenemos que trabajar de niños en el campo, y la posibilidad de morir antes de los 6 años es mínima… podría estar así horas explicando la cantidad de cosas que tenemos los primermundistas que se deben a ingentes cantidades de energía, y de esquilmar a otras partes del planeta y que dependen de como digo una lluvia de petróleo gas y carbón diaria sobre nuestras cabezas. La posibilidad de no tener todo esto, asusta, el no tener un plan teniendo en cuenta que es más que probable que se agoten rápido las fuentes de energía habituales es suicida, y lo suyo es que al menos desde las bases empecemos a tener un plan b, un plan b para alimentación, energía, educación y sanidad… al menos ésto porque sino la vida puede ser muy dura en el futuro.

Kaosenlared: Según reseñas en algunos de tus relatos el colapso y el decrecimiento significa más trabajo .. a que te refieres??

F.M.: A diferencia de algunos “economistas expertos” que imaginan un futuro lleno de robotitos que nos quitan los puestos de trabajo en un mundo “distópico tecnoguay”, yo veo un futuro donde el sector terciario disminuye considerablemente, turismo, servicios, administraciones publicas se verán fuertemente reducidas, y por otro lado el sector primario y secundario sufrirán un aumento considerable de trabajadores porque volveremos al campo a cultivar, volveremos a las minas, volveremos a las fabricas en el país y no en países asiáticos lejanos y volverá por desgracia la precariedad laboral y el frío porque la energía no sera abundante y los inviernos y veranos serán duros, por eso digo en mis libros que el colapso traerá trabajo y frío.

Kaosenlared: Has escrito un relato de 9 predicciones para 2030, 2040… ¿Cuáles son? ¿Cuáles tendríamos que tener más en cuenta en cuanto a la afectación directa de nuestra vida cotidiana?

F.M.: La gente me pide que haga predicciones de vez en cuando y bueno pues las hago porque dicen que acierto bastante por lo cual en 2021 hice mi primer artículo oficial de predicciones para esta década y la que viene. Realmente mis libros están llenos de predicciones desde que empecé en 2019 pero bueno en 2021 hice éstas, por desgracia se están empezando a cumplir antes de lo esperado. Podéis leer las explicaciones de cada una de ellas buscando en Google “predicciones Félix Moreno 2030”.

Algunas de ellas son: La energía no será renovable, los trenes sustituirán a los camiones y coches, no habrá aviones, los barcos serán a vela, China la gran potencia, se acabó la carrera espacial, guerras y golpes de estado por todos lados.

Y luego en ese artículo repaso los diferentes continentes y sus posibles escenarios futuros, podéis leerlas aquí.

Kaosenlared: En tu artículo el colapso mariposa hablas de la teoría del caos y de cómo un aleteo de ala de mariposa puede generar un tornado en la isla Shikoku. ¿Es esto lo que está pasando ahora con los embudos en las cadenas globales de transporte y comercio?

F.M.: Si, una de las cosas que me parecen curiosas del colapso que viene es como cosas que pasan en un sitio del planeta pueden acabar afectando en otros sitios de formas totalmente inesperadas. Esto es debido a que vivimos en un mundo tan global (y por cierto que le queda un suspiro), que todo está interconectado y a veces es imposible predecir que va a pasar porque simplemente está todo tan entrelazado que solo nos damos cuenta cuando pasa. Por ejemplo una sequía en la isla de Taiwan pone en jaque a todos los ordenadores del mundo, o provoca el cierre temporal de las fábricas de coches de todo el mundo. Problemas en el transporte mundial y Reino Unido se queda sin pollo frito, o como por la escasez de gas natural se acaban generando revueltas por todo el planeta por falta de comida. Una muy curiosa es el cierre de bazares chinos en un barrio de Madrid por ejemplo por el encarecimiento de los barcos de transporte que hace inviable el negocio del bazar de tu barrio. Podría poner muchos ejemplos así de como cosas lejanas acaban afectando a tu día a día, incluso hasta dejarte sin trabajo, antiguamente esto no era así, cuando en España fabricábamos nuestros propios juguetes o zapatos o radios nos daba igual lo que pasase en una isla de Taiwan.

Kaosenlared: Tienes un articulo que me gustó mucho y que se llama “no hagas nada o mejor deja de hacer” ¿A que te refieres con eso de no hacer nada?

F.M: Hay mucha gente que se toma literalmente el título del artículo como una afirmación universal y me critica diciéndome que no hacer nada no es una opción, otros me dicen que es puro taoismo del siglo 21 y les gusta. El artículo sobre todo va de los que hacen cosas que piensan que son buenas para el medio ambiente o para un mundo mejor pero que realmente si lo analizas, no sólo no mejoran nada sino que empeoran el mundo, cosas como un coche eléctrico con la contaminación que genera al fabricarse, paneles solares cuando es mejor simplemente estar enchufado a la red, plantar árboles mientras por otro lado deforestamos para tener muebles baratos, comemos fruta y menos carne pero la fruta viene de los confines del planeta, tirar los electrodomésticos que funcionan para poner otros que consuman menos, no se, hay mil cosas que hacemos que mejor no hacerlas y de eso va. “No hagas nada o mejor deja de hacer” lo podéis leer buscando “no hagas nada Félix Moreno” en Google. Básicamente doy un repaso a la cantidad de cosas que hacemos con buena intención pero que hubiera sido mejor no hacer nada.

Kaosenlared: Es importante conocer la opinión y reflexión basada en evidencias que realizas. Por eso hay preguntas recurrentes que tienen múltiples matices (y variadas respuestas). ¿El colapso ya ha comenzado? ¿Entiendes que será gradual o explosivo?

F.M.: El colapso ha comenzado, sin duda. Algunos dicen que incluso empezó hace décadas. Pero está década o este lustro van a ser probablemente los peores, porque son los del punto de inflexión, vamos a pasar el proceso de vivir con menos teniendo mucho en occidente, y será rápido al principio para luego ser lento durante décadas, pero al principio tendremos que ir decidiendo que tenemos y que no. Tendremos que mirar a nuestro alrededor, ver 10 cosas y quedarnos con 2, y así con todo. Esto no será del agrado de mucha gente. Nos dirán que es por guerras, que la culpa será de otros, de políticos, de conflictos bélicos o de enfermedades, pero la realidad es mas sencilla, la energía se acaba y con ello la capacidad de tener tantas cosas. Es decir en occidente habrá un FAST COLLAPSE, al principio y luego un SLOW COLLAPSE. En otros países llevan ya décadas colapsando poco a poco y teniendo menos, al mismo ritmo que se van acabando las cosas, porque el colapso no es homogéneo, iremos sacrificando países pobres y sus recursos hasta que no nos quede otra que sacrificar los nuestros. Ya lo estamos viendo con el precio de la energía, la comida, etc. Es decir, esto está pasando ya, pero peor es vivir en países cómo el Líbano o Sri Lanka donde ya el colapso está devorando a la población. Y para que aceptemos esta nueva realidad sin tocar a los de arriba nos tocarán totalitarismos, fascismos y cosas así salvo que nos organicemos para un mundo mejor con menos.

Kaosenlared: Cuando hablamos de colapso entendemos que puede sobrevenir de manera unicausal o multicausal, por eso es complicado hacerte esta pregunta. No es lo mismo que caiga un meteorito a que haya una crisis energética terminal. No obstante me arriesgo: ¿Puedes decirnos como podría ser un día común en una situación de colapso? ¿A qué tendríamos acceso y a qué no?

F.M: Tengo un relato que se llama “Entrevista a un niño elegido de primaria” donde explico como sería el día a día en una sociedad colapsada, en un pueblo o ciudad pequeñas (que os recomiendo). Pero vamos, básicamente será: adiós coches, adiós aviones, adiós barcos de pasajeros a motor. Viviremos probablemente sin mucha tecnología, tal vez sin Internet ni móviles, radios sí. Viajaremos poco y cerca. La vida será mas lenta y la comida será un asunto serio (no como ahora que es banal conseguirla y apenas cuesta nada obtenerla hasta para los que menos tienen). Los supermercados no tendrán de todo y serán tiendas mas pequeñas, la gente volverá a los centros de los pueblos y dejará de vivir en los extra radios porque no tendrán coches para ir y venir… en fin, yo recomiendo a vuestros lectores leer mis libros RELATOS COLAPSISTAS del 1 al 6 porque en ellos voy poco a poco contando como será esa nueva existencia a la que nos tendremos que enfrentar sino lo estamos haciendo ya… porque creo que ya estamos de lleno en este proceso. Nada de esto nos puede impedir ser incluso mas felices, pero todo es cuestión de como nos organicemos y de como nos quieran organizar los de arriba.

Kaosenlared: Si, es eso: depende de como nos organicemos y de cómo nos quieran organizar los de arriba. Y agregaría: De como vamos a responder a ello. Mientras tanto agradecerte tu tiempo y tu análisis. Mucha gente se sentirá impactada con tus respuestas y otra gente encontrará que por fin encuentra respuestas a tantas dudas que tenía. Buenas tardes, Félix Moreno

F.M.: Gracias por el espacio que me ha brindado Kaosenlared y por el interés que venís demostrando en esta temática.

*Félix Moreno estudió en la Universidad Ingeniería de Telecomunicaciones y tiene grado en Ingeniería Informática, tuvo empresas pioneras en varios campos de internet, viajó por todo el mundo, vivió en España, Irlanda (Dublín) y Japón (Tokio), peregrinó una y otra vez por Europa, Asia y Oceanía. Fundó y/o colaboró en varios movimientos sociales (como Graba tu Pleno, Estafa Electoral, Real Democracy Now Ireland, Cuentas Claras, 15M), fue concejal de una ciudad, montó un partido político, fue troll de internet, fue archivero digital, gamer, programador, jefe, empleado, autónomo, youtuber, streamer, emprendedor, empresario, comercial, hizo su propia red social y tuvo su propia empresa de videojuegos y aplicaciones para móviles, hasta se inventó un idioma, el neokasteyano… y desde hace unos años le dio por escribir cosas…