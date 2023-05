–

Este s谩bado 20 de mayo fue encontrada muerta, estrangulada y con golpes en el cuerpo, en su casa en Curuz煤 Cuati谩. Blanco era periodista independiente y desde sus redes denunciaba al poder local, en particular compartiendo informaci贸n sobre casos de abuso sexual, de impunidad policial y judicial. Por ello la fiscal que investiga su muerte no solo detuvo a su ex marido sino que pidi贸 la intervenci贸n de fuerzas federales para evitar el encubrimiento de lo que pudo haber pasado. Tanto FATPREN como FOPEA se pronunciaron por el pronto esclarecimiento del femicidio. Por Bernardina Rosini (La Vaca).

Griselda Blanco viv铆a en Curuz煤 Cuati谩 como periodista independiente; publicaba informaci贸n y realizaba vivos desde su cuenta de Facebook 鈥淕riselda Blanco Noticias鈥, donde cuenta con 5.000 seguidores. Desde all铆 tambi茅n daba servicio a su comunidad, compart铆a necesidades de sus vecinos, reclamos y campa帽as solidarias. La noche del pasado viernes 19 realiz贸 su 煤ltima emisi贸n en vivo.

C谩lida y sonriente salud贸 a su audiencia. Y como otras tantas veces, comparti贸 informaci贸n sobre casos de abusos sexuales denunciados en su localidad y alrededores. Cansada de la inacci贸n judicial frente a las presentaciones, en su 煤ltima transmisi贸n expres贸: 鈥溌縌u茅 est谩 pasando con la Justicia en esta provincia. 驴Cu谩ndo van a proceder; cuando te maten, te mutilen, te corten la cabeza?鈥.

Horas antes, Griselda hab铆a compartido a su hijo Lautaro el tel茅fono de una abogada con la que se asesoraba para que la contactara por si le 鈥減asaba algo鈥. Es que en el 煤ltimo tiempo estuvo recibiendo amenazas y era v铆ctima de hostigamientos constantes.

En marzo difundi贸 informaci贸n que implicaba a un comisario denunciado por abuso sexual a compa帽eras de la fuerza en la localidad de Montecasero, que hab铆a sido trasladado a la comisar铆a 1掳 de Curuz煤 Cuati谩. Griselda ya hab铆a advertido sobre esta modalidad de encubrimiento e impunidad: miembros de la polic铆a que, tras ser denunciados por distintos motivos, son transferidos a otros destinos.

Griselda fue encontrada en la tarde del s谩bado en el interior de su domicilio, estrangulada y con golpes en su cuerpo. Si bien en un primer momento trascendi贸 que podr铆a tratarse de un suicidio, r谩pidamente se descart贸 esta hip贸tesis. Las l铆neas de investigaci贸n que sigue la fiscal a cargo, Mar铆a Jos茅 Barrero Sahag煤n, de la Unidad Fiscal de Recepci贸n y An谩lisis de casos son dos:

Una apunta a la ex pareja de Griselda, el tambi茅n periodista Arnaldo Jara (54), quien fue detenido.

La otra, en virtud de las amenazas que ven铆a recibiendo Griselda y sus antecedentes con la polic铆a local, la fiscal Barrero Sahag煤n aplic贸 el protocolo de Minnesota: la polic铆a provincial es sospechosa, por lo que interviene en la investigaci贸n la Polic铆a Federal Argentina, para as铆 evitar que se entorpezca o se comprometa la investigaci贸n de alguna manera.

Seg煤n las declaraciones de su hijo Lautaro Cesani, quien encontr贸 el cuerpo de Griselda fue el hermano de la v铆ctima, quien ya habr铆a presentado declaraci贸n ante la fiscal. Si bien Lautaro hab铆a sido advertido por su madre de un potencial ataque y por ello descree de la posibilidad de que la ex pareja sea el femicida, no descarta ninguna posibilidad: 鈥淓spero las pericias, creemos que en el d铆a de ma帽ana tendremos los primeros resultados鈥, dijo.

Y asegur贸: 芦Nuestra madre no se suicid贸, a nuestra madre la mataron. Ella dec铆a verdades que nadie se animaba a decir. La quer铆an ver callada y no pudieron鈥 Hoy fue nuestra madre y ma帽ana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia porque es lo que ella hubiese querido y lo que se merece禄.

Lautaro adem谩s se帽al贸 que tampoco se trat贸 de un robo, ya que las cosas de valor de su madre estaban all铆 y en principio el 煤nico objeto faltante era el celular con el que Griselda trabajaba.

Frente a la gravedad del hecho, tanto la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) solicitaron que se 鈥渆xtremen los cuidados para esclarecer el hecho鈥 dado que los 鈥渞ecientes casos en los que estuvo trabajando exigen despejar toda duda sobre la autor铆a y la motivaci贸n de su tr谩gica muerte鈥.

