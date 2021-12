–

Marta Montero, madre de Luc铆a P茅rez, la joven v铆ctima de femicidio y violaci贸n en Mar del Plata en 2016, habl贸 sobre la decisi贸n del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de suspender a los jueces que actuaron en el juicio que se realiz贸 en 2018. Facundo Gomez Urso y Pablo Vi帽as ser谩n sometidos as铆 a un jury por mal desempe帽o. Montero, en di谩logo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, se refiri贸 tambi茅n a la anulaci贸n del juicio a los femicidas de Luc铆a donde los hab铆an condenado s贸lo por venta de estupefacientes. Esperan una nueva fecha para juzgar a Mat铆as Far铆as y Juan Pablo Offidani.

Luc铆a P茅rez, de 16 a帽os, fue asesinada en 2016 en Mar del Plata. Luego de a帽os de lucha y un juicio con falta de perspectiva de g茅nero, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se reuni贸 en el Sal贸n Dorado del Senado bonaerense, en la ciudad de La Plata y resolvi贸 por unanimidad admitir la acusaci贸n contra los jueces Facundo Gomez Urso y Pablo Vi帽as y los suspendi贸 de sus cargos para que sean sometidos a un jury por mal desempe帽o. Aldo Carnevale, el otro juez del caso, se jubil贸 en 2019. En el juicio que se realiz贸 en 2018 decidieron absolver a Mat铆as Far铆as, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel por el femicidio y violaci贸n de Luc铆a, y condenaron a ocho a帽os de prisi贸n a los primeros dos por venta y suministro de estupefacientes. Este a帽o, la C谩mara de Casaci贸n anul贸 el juicio y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires orden贸 uno nuevo del que se espera una fecha de inicio.

Marta Montero, mam谩 de la joven, cont贸 c贸mo conocieron la noticia de la suspensi贸n y el jury para los jueces: 鈥淔ue excelente para nosotros. La recibimos en la calle, bajo el sol de La Plata, en las afueras del Senado con muchas mujeres que acompa帽aban. Siempre hemos estado en las calles y nos encanta saber que tanta gente nos acompa帽a. Ese acompa帽amiento es sagrado, porque esto que va a pasar no es solo por Luc铆a y para Luc铆a, es para todas. Es un cambio que empieza a generarse desde la Justicia para todas. Esto es el primer paso de una reforma judicial en serio鈥.

Tambi茅n habl贸 de los antecedentes del Tribunal Oral Criminal N掳1 de Mar del Plata, que antes de la causa de Luc铆a ya hab铆a sido garante de la impunidad en muchas otras. 鈥淓stos tres mismos jueces dejaron libre a una docente que ten铆a decenas de denuncias de abuso sexual en una escuela privada. El caso de Luc铆a Bernaola, donde Federico Sasso, hijo de unos poderosos de Mar del Plata, la atropell贸 y la mat贸, tambi茅n fue juzgado por ellos y ah铆 otra vez aseguraron la impunidad. Todas esas atrocidades y m谩s, eso son estos tres jueces. Por eso no nos tenemos que quedar en la denuncia y debemos accionar. Estos jueces abusan de su poder porque la gente no act煤a. Nosotros hace 3 a帽os venimos atr谩s de este jury. Y hemos gastado lo que no tenemos, hemos hecho cosas que nunca antes hubi茅ramos hecho, y sin embargo seguimos adelante. Si uno no hace las cosas, nadie las va a hacer por uno. Si esta Justicia act煤a mal, nosotros tenemos que hacer ver a la gente que esto estuvo mal. Ellos siguen gozando de sus sueldos, de su privilegio. Y yo a Luc铆a no la tengo m谩s. Ellos dieron ese fallo, salvando a tres adultos vendedores de droga, sabiendo lo que hac铆an. No les import贸 nada鈥, dijo.

A partir de la anulaci贸n del juicio, Far铆as y Offidani ser谩n juzgados por el femicidio y violaci贸n de la joven. El tercero de los acusados, Alejandro Maciel, falleci贸 en 2020. Seg煤n inform贸 Montero, se estableci贸 un plazo para volver a aportar las pruebas y luego se tiene que fijar una fecha para el nuevo juicio. 鈥淓so tiene que ser cuanto antes, porque a Luc铆a hace 5 a帽os que la mataron y nosotros seguimos sin justicia. Queremos que el juicio sea ya. Estamos exigiendo esa fecha. La causa est谩 destinada al Tribunal N掳2鈥, plante贸.

Por 煤ltimo, reflexion贸 acerca del impacto que tuvo el caso de Luc铆a en lo social y en lo comunicativo: 鈥淭odav铆a hay muchas cosas que cambiar. Los medios de comunicaci贸n forman y deforman la informaci贸n, pero hoy siempre hay alguien para marcarles o decirles que las cosas que dicen son una barbaridad. Ah铆 estaremos siempre las mujeres haciendo lo que corresponde y luchando para que estas cosas dejen de pasar鈥.

