December 14, 2021

En Arag贸n, en torno a 12.000 mujeres mayores de 65 a帽os sufren violencia de g茅nero, seg煤n un informe elaborado por el Instituto Aragon茅s de la Mujer en 2018. M谩s de un 20% de hombres de 18 a 30 a帽os no cree que exista la violencia de g茅nero, pese a que 6 de cada 10 j贸venes dice conocer alg煤n caso, seg煤n el II Macroestudio de Violencia de G茅nero 鈥淭olerancia Cero鈥.

Cifras, datos, estad铆sticas鈥

He llegado a un punto de mi vida en el que necesito parar, reflexionar, pasar el duelo y sosegar la informaci贸n. Me he dado cuenta de que estamos, de que estoy, anestesiadas ante la violencia de g茅nero. Las asesinadas se han convertido en un cuentakil贸metros que se activa cada primero de enero y 365 d铆as despu茅s, vuelta a empezar. En el mejor de los casos, tienen nombre y apellidos el d铆a que dejan de existir a manos del machismo criminal, y en el peor, ni eso. Sus asesinatos pasan por delante de nosotras como una estad铆stica m谩s que engrosa d茅cadas de mujeres que han perdido su vida como consecuencia de esta peste mundial llamada misoginia.

Hace d铆as que no soy capaz de hablar de violencias, de nosotras, de los estigmas que el patriarcado marca a trav茅s de su diversidad de violencias sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas desde que nacemos. No he podido hablar de la chica que sigue ingresada despu茅s de una brutal violaci贸n en Igualada. Ni de las j贸venes, que ya se cuentan a decenas, de zaragozanas que han sido violentadas a trav茅s de la sumisi贸n qu铆mica. Ni de mis amigas que han sufrido ‘sexting’, violencia psicol贸gica y el estigma social de haber sufrido las violencias citadas anteriormente. No puedo hacerlo porque siento que el patriarcado ha atravesado sus vidas con la mayor voracidad posible pero la sociedad no estamos siendo capaces de dimensionar realmente el fen贸meno. Hablamos de las m谩s de mil mujeres asesinadas en las dos 煤ltimas d茅cadas en nuestro pa铆s, pero no tengo la certeza de que sepamos dimensionar lo que implica que tengamos mil asesinos de mujeres en el mismo tiempo.

Pero, sobre todas las cosas, no soy capaz de hablar de ellas porque no hay ellas. La p茅rdida de identidad que sufren las mujeres violentadas y asesinadas es ensordecedora. Y no quiero hacer un canto a la frivolidad. Soy la m谩xima defensora de los principios de protecci贸n, seguridad y cuidado de las v铆ctimas, pero la violencia que sufren las mujeres no se limita a la mano de los agresores, sino tambi茅n a la acci贸n, e inacci贸n, de un orden social que establece el valor que las vidas tienen en su seno, y la de las mujeres es sustancialmente inferior. La sociedad ha decidido que nuestras vidas no tienen valor, y la p茅rdida de identidad que sufren las mujeres agredidas y asesinadas es su m谩xima expresi贸n.

Necesito que se谩is alguien, que teng谩is identidad propia, que no se谩is un dato, una estad铆stica m谩s, sin nombre, sin memoria, porque lo que no se nombra, no existe, o termina dejando de existir. Tengo la necesidad de humanizar a las v铆ctimas, que dejemos de ser las id茅nticas de las que hablaba Celia Amor贸s, para convertirnos en las iguales, para vivir en el seno de un sistema que nos sit煤e en el centro.

No basta con enunciar la violencia, con repetir soflamas arquetipo. Hay que conceptualizar bien para politizar correctamente, citando nuevamente a la maestra Amor贸s.

鈥Si ma帽ana soy yo, si ma帽ana no vuelvo, destr煤yelo todo. Si ma帽ana me toca a m铆, quiero ser la 煤ltima鈥. As铆 rezaba una pancarta que compart铆a mi prima peque帽a en su Instagram. Que no sea ella, que no sea ninguna m谩s. Que los esfuerzos se centren en la prevenci贸n, que no tenga que actuar el C贸digo Penal, porque se llega a 茅l cuando todo lo dem谩s ha fallado, y que la memoria de las mujeres que a lo largo de la historia han sido agredidas, violentadas y asesinadas sirva de herramienta pedag贸gica, no desde la condescend铆a o desde la frivolidad, sino desde el firme convencimiento de que exigimos para ellas una memoria, una justicia y una reparaci贸n reales.

Hace unos d铆as fue una chica en Igualada. El viernes, una mujer en Valencia. El pasado fin de semana, cinco j贸venes en Zaragoza. Pudieron ser nuestras hermanas, primas o amigas. Quiz谩s Beatriz. Cualquiera de nosotras.

Para decir 鈥Ni una menos鈥, y que 茅ste no quede como un eslogan vac铆o, hay que erradicar todas las violencias sexuales que sufren las mujeres, y la cultura que origina y sostiene la violencia sobre todas nosotras.

tribunafeminista.elplural