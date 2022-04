–

De parte de ANRed April 16, 2022 295 puntos de vista

Ante la falta de avances en las causas judiciales de los asesinatos de las mujeres qom Micaela y Nancy Fern谩ndez, ocurridos hace casi una d茅cada en el Municipio de Tigre, la hermana e hija de las v铆ctimas solicit贸 la intervenci贸n activa de la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), organismo bonaerense aut谩rquico dedicado a la defensa de los derechos humanos. Por Uni贸n de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar.

Micaela Fern谩ndez ten铆a 14 a帽os y era integrante de la Comunidad Qom Yecthakay de Tigre. Su muerte, ocurrida en febrero de 2013, fue caratulada como suicidio por la Fiscal铆a de El Talar pese a que apareci贸 con un tiro en la cabeza en la casa de Dante 鈥楶ato鈥 Cenizo, un conocido narco y proxeneta en el barrio La Paloma. Un a帽o despu茅s, en mayo de 2014, encontraron sin vida a su madre, Nancy Fern谩ndez, de 36 a帽os, en su domicilio en Las Tunas, quien llevaba adelante la lucha por justicia y hab铆a sido amenazada en varias oportunidades.

Lisette era una ni帽a cuando ocurrieron ambos asesinatos y a partir de 2019 comenz贸 a levantar la bandera de justicia por su hermana y su mam谩, con el apoyo de distintas organizaciones y de la Uni贸n de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Su primer avance importante fue en mayo de 2021, cuando junto a su abogada Paula Mercedes Alvarado Mamani lograron desarchivar la causa de Micaela. Poco despu茅s fue aceptada como 芦particular damnificada禄. Sin embargo, en todo este tiempo no hubo novedades concretas.

El pasado mi茅rcoles 13 de abril, en la ciudad de La Plata, la joven qom y su letrada (integrante del Pueblo Kolla) mantuvieron una audiencia con responsables de la Comisi贸n Provincial por la Memoria, la cual fue calificada como 芦muy positiva禄 por Lisette. Entre otros aspectos, solicitaron la intervenci贸n del organismo bonaerense en los dos expedientes judiciales y realizar gestiones para que se involucre el Ministerio de las Mujeres, Pol铆ticas de G茅nero y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.

Seg煤n detall贸 Alvarado Mamani, el objetivo es analizar la autopsia realizada a Micaela Fern谩ndez en 2013, a los fines de ubicar elementos que demuestren violencia. 芦Pedimos hacer una nueva pericia para poder demostrar que de ninguna manera fue un suicidio sino que hay elementos que configuran que fue un homicidio禄, explic贸 la letrada. 芦Tambi茅n pedimos distintos medios de prueba, llamados, vinculaciones, declaraciones testimoniales de conocidos en ese momento y que Lisette aporte en primera persona su testimonio porque nunca fue llamada禄, precis贸 la abogada kolla.

En contraposici贸n a la buena predisposici贸n que encontraron en la Comisi贸n Provincial por la Memoria, ambas cuestionaron la falta de voluntad de la Procuradur铆a de Trata y Explotaci贸n de Personas (PROTEX), cuyos responsables les comunicaron hace pocas semanas que no iban a poder intervenir.

芦No quieren tomar la causa de Micaela porque dicen que no hay trata de personas. 驴C贸mo llegaron a esa conclusi贸n? Porque dos chicas que estaban en la misma situaci贸n que mi hermana, declararon que no saben nada. Estas chicas est谩n amenazadas, obviamente no van a hablar, no quieren terminar asesinadas como mi hermana y como mi mam谩禄, se帽al贸 Lisette, integrante de la Uni贸n de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar.

Al respecto, su abogada fustig贸 que 芦siendo que existe una oficina especializada (la PROTEX), vamos a tener que hacer nosotras las vinculaciones para demostrar la red de trata, d谩ndonos m谩s trabajo禄. Consider贸 que 芦hay indicios de sobra禄 pero como 芦no hay un testimonio con nombre y apellido no lo quieren ver禄.

芦驴Qui茅n va a hablar? Es imposible obtener un testimonio as铆, nadie quiere terminar como Micaela, como Nancy y como Tamara L贸pez禄, se帽al贸 en relaci贸n a otro crimen que se encuentra relacionado al mismo proxeneta.

FEMINICIDIO IND脥GENA

La letrada kolla hizo hincapi茅 en la particularidad del feminicidio ind铆gena: lo defini贸 como una interseccionalidad de vulneraciones que tienen que ver con la discriminaci贸n, el racismo y la pobreza que sufren las mujeres de pueblos originarios.

De hecho, Alvarado Mamani destac贸 que tanto ella como Lisette 芦hemos sufrido este tipo de violencia sobre nuestros cuerpos禄 y explic贸 que 芦adem谩s de la b煤squeda espec铆fica de justicia por los casos de Micaela y Nancy, esto es un aporte para frenar este tipo de violencia que no es ajena a ninguna mujer ind铆gena禄.