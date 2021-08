–

鈥淟as tropas de Estados Unidos se retiran y los talib谩n podr铆an recuperar Afganist谩n en seis meses o un a帽o鈥, le铆 cuando volv铆 de vacaciones, arrancando agosto. Una semana m谩s tarde, el plazo eran tres meses. El s谩bado faltaba un mes para que llegasen a las puertas de Kabul. Cuando me despert茅 el domingo ya estaban en la periferia de la ciudad. Al mediod铆a, el presidente afgano, Ashraf Ghani, hu铆a en avi贸n y se preve铆a un plazo de pocas semanas para negociarse un gobierno interino. Antes de acostarme, vi en televisi贸n a los dirigentes talib谩n en los sillones del palacio presidencial. , le铆 cuando volv铆 de vacaciones, arrancando agosto. Una semana m谩s tarde, el plazo eran tres meses. El s谩bado faltaba un mes para que llegasen a las puertas de Kabul. Cuando me despert茅 el domingo ya estaban en la periferia de la ciudad. Al mediod铆a, el presidente afgano, Ashraf Ghani, hu铆a en avi贸n y se preve铆a un plazo de pocas semanas para negociarse un gobierno interino. Antes de acostarme, vi en televisi贸n a los dirigentes talib谩n en los sillones del palacio presidencial.

No, no tengo las claves. Nunca estuve en Afganist谩n, no conozco el pa铆s. Eso s铆, me cri茅 escuchando en la radio la lucha de los guerrilleros afganos contra tanques sovi茅ticos, helic贸pteros y minas antipersona. Eso fue antes incluso de que se les empezara a llamar muyahidines. A煤n no hab铆a filmes de Hollywood, y yo no iba al cine. Tard茅 d茅cadas en enterarme de qui茅n era Rambo. Si en casa se comentaban las victorias de Ahmed Shah Masud, el le贸n del Panshir, era por un familiar que hab铆a vivido en Afganist谩n antes de que yo naciera . Lo vi llorar el d铆a que los cazabombarderos sovi茅ticos aterrizaron en el aeropuerto de Kabul, la Nochebuena de 1979.

Con el tiempo se aprenden cosas. Aprend铆 que aquello no era una invasi贸n sovi茅tica surgida de la nada. Ya hab铆a un gobierno comunista en Kabul. Hab铆a partidos, hab铆a una parte del pueblo afgano que quer铆a reformar profundamente su sociedad tribal, religiosa, patriarcal, y se orientaba en el modelo marxista para hacerlo. Hab铆a otra parte, por supuesto, que no quiso y que se alz贸 en armas: hubo una guerra civil antes de que ninguna potencia extranjera interviniese.

Aprend铆 que es falso, como dicen algunos, que Mosc煤 solo acudiera al rescate de un gobierno comunista asediado. La operaci贸n militar sovi茅tica derroc贸 el gobierno comunista y acab贸 con la vida del dirigente marxista, Hafizul谩 Amin (quien hab铆a tomado el poder a帽o y medio antes en un golpe que se llev贸 por delante al presidente socialista, Mohamed Daoud Khan, quien hab铆a tomado el poder cinco a帽os antes en otro golpe que acab贸 con el reino, pero no con la vida, del rey reformista Zahir Shah). Pusieron en su lugar a otro dirigente comunista tra铆do desde el exilio: desde ese d铆a no ha vuelto a haber nada que a la vez mereciera los calificativos de gobierno y afgano.

Tambi茅n aprend铆 que Ahmed Shah Masud era islamista. De la primera generaci贸n de j贸venes que cre铆an en la religi贸n como fundamento de la pol铆tica: ya hab铆a protagonizado una revuelta armada contra Daoud Khan. Dentro de la pl茅yade de comandantes barbudos que luchaban contra los sovi茅ticos 鈥攅l profesor Burhanuddin Rabbani, Abdul Rasul Sayyaf, Gulbuddin Hekmatyar 鈥攅ra seguramente el menos islamista, probablemente apenas se habr铆a diferenciado de cualquier presidente egipcio, iraqu铆 o argelino de hoy d铆a: en esos 50 a帽os transcurridos, el islamismo pol铆tico que entonces surgi贸 como idea revolucionaria en las universidades de medio mundo, de Kabul a Casablanca, se ha convertido en la nueva normalidad.

Propaganda de Amnist铆a Internacional utilizando los derechos de las mujeres como excuso para pedir a la OTAN que contin煤e la ocupaci贸n de Afganist谩n

Masud consigui贸 vencer a los sovi茅ticos con ayuda de las armas estadounidenses, aquellos que llevaba Rambo en el cine y, en la realidad, un joven estudiante de negocios formado en Oxford, de encantadores modales, llamado Osama bin Laden, enlace entre Arabia Saud铆 y los servicios secretos de Pakist谩n. Afganist谩n se hab铆a convertido en un campo de batalla de la Guerra Fr铆a, como lo hab铆a sido una d茅cada antes Vietnam . Pero esta vez gan贸 el bando de Washington, que empezaba a poner en pr谩ctico su estrategia de ponerle sitio al comunismo en Asia mediante el fomento de los movimientos islamistas. No hay arma m谩s eficaz contra hoz y martillo que Dios en persona.

El d铆a que el 煤ltimo tanque sovi茅tico abandon贸 los montes afganos, mi familiar llor贸 de nuevo. Esos diez a帽os de disparos y bombardeos no hab铆an sido m谩s que los preliminares, dijo. La guerra de verdad iba a empezar ahora. Conoc铆a Afganist谩n.

La guerra de verdad empez贸 con Gulbuddin Hekmatyar, islamista radical, saboteando el gobierno islamista de Masud y sus aliados. Con Ir谩n metiendo dinero por un lado y Arabia Saud铆 por el otro, Kabul fue quedando en ruinas. En 1994, Pakist谩n se arremang贸 y lanz贸 una nueva milicia que iba a poner fin al caos. Su arma secreta: eran m谩s islamistas que los islamistas m谩s radicales de Afganist谩n. Se hac铆an llamar talib谩n: los estudiantes.

Ahmed Shah Masud, 煤ltimo en hacerles frente, podr铆a haber pasado a la historia como un heroico luchador antiislamista. No tuvo oportunidad. A los 48 a帽os de edad lo mataron mediante una bomba camuflada dos agentes que se hac铆an pasar por marroqu铆es de B茅lgica. Dos d铆as m谩s tarde cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Y cuatro semanas m谩s tarde, los cazabombarderos norteamericanos sobrevolaron Kabul.

鈥渓a guerra de los talib谩n contra las mujeres鈥, relatando c贸mo los milicianos disparaban a madres que sal铆an solas a la calle, as铆 fuese para ir a llevar al ni帽o al hospital. Laura Bush, esposa del presidente, aseguraba que la invasi贸n era 鈥渦na guerra tambi茅n por los derechos y la dignidad de las mujeres鈥. A diferencia del Kremlin, la Casa Blanca tuvo que justificar ante los votantes el gasto de dinero p煤blico en aventuras geopol铆ticas. Utiliz贸 no solo el argumento de las Torres Gemelas 鈥攄e repente, aquellas milicias afganas armadas por Pakist谩n, gran aliado de Estados Unidos, eran 鈥渢erroristas鈥濃 sino tambi茅n a las mujeres afganas . El Ministerio de Exteriores estadounidense denunciaba, relatando c贸mo los milicianos disparaban a madres que sal铆an solas a la calle, as铆 fuese para ir a llevar al ni帽o al hospital. Laura Bush, esposa del presidente, aseguraba que la invasi贸n era

Seg煤n Voice of America, uno de los pilares de la propaganda anticomunista estadounidense durante la Guerra Fr铆a, “Los Talibanes prometen a respetar los derechos de las mujeres dentro de la ley isl谩mica” (FUENTE)

Lo que Bush y su marido se cuidaban de a帽adir era que la ideolog铆a talib谩n, terrorista en cuanto a igualdad de mujeres y hombres 鈥攕e impon铆a mediante la amenaza de muerte鈥 era apenas una versi贸n embrutecida de la ideolog铆a oficial de otro de los grandes aliados de Estados Unidos: la wahab铆 de Arabia Saud铆. Una ideolog铆a que en aquella d茅cada empez贸 a usurpar el nombre del islam y hacerse con el poder en las mezquitas de medio mundo y de toda Europa. Con el entusiasta apoyo de los dirigentes europeos de todo el espectro pol铆tico, que proclamaban aquello como 鈥渋slam moderado鈥: si no secuestra aviones ni dinamita rascacielos es moderado.

La utilizaci贸n de las mujeres afganas para justificar la guerra contra los talib谩n se convirti贸 as铆 en arma para fomentar la expansi贸n de la ideolog铆a talib谩n desde la izquierda pol铆tica: si Estados Unidos es imperialista, y lucha contra el burka en Afganist谩n, entonces el burka es antiimperialista. Por lo tanto, lo propio de la izquierda es reivindicar el burka como s铆mbolo de los heroicos pueblos levantados contra el colonialismo de Washington.

鈥淧ensar que esta prenda es patriarcal y que las mujeres no tienen manera de redomarla es una mirada totalmente colonial鈥, dijo una mujer que fue paseada por las redacciones espa帽olas como s铆mbolo del feminismo 鈥渋nterseccional鈥, Brigitte Vasallo. Y no era por desconocer el r茅gimen talib谩n. 鈥淓n Afganist谩n hay grupos de mujeres que hacen teatro social y est谩n amenazadas, por lo que el burka les sirve para que no les reconozcan en la calle. El velo les da privacidad鈥, subray贸. En otras palabras: esconderse para no ser ejecutada a tiros, estar sometida a las normas patriarcales de una milicia ultrarreligiosa sin siquiera poder cuestionarlas, desaparecer del espacio p煤blico como 煤nica opci贸n para seguir viva, era lo que Vasallo y sus allegados entend铆an como vida 鈥渆mpoderada鈥 de una mujer, vista sin mirada colonial: 鈥淟as luchas por el derecho a llevar el velo y el velo integral en Europa me parecen un ejemplo de los procesos emancipatorios propios de las mujeres musulmanas鈥. S铆, Vasallo sigue escribiendo en Pikara Magazine, una revista que se presenta como portaestandarte del feminismo de izquierdas. Ya s茅 que cuesta creerlo.

Desde luego, la guerra de Afganist谩n, armas, religi贸n, fanatismos, gas natural, minerales, alianzas, juegos de ajedrez geopol铆tico para debilitar al adversario, no se ve influida por lo que una semiconversa espa帽ola, una revista o un partido entero piense sobre el burka. Las mujeres afganas nunca fueron m谩s que un pretexto. Pero mediante la geopol铆tica de Afganist谩n se han justificado discursos que marcan la vida de decenas de miles de mujeres espa帽olas. Las nacidas en familias que se consideran musulmanas.

El concepto de 鈥渃olonialismo鈥 se ha convertidoen una herramienta, en un arma arrojadiza de quienes luchan contra los derechos humanos universales. Contra los 鈥渓aicos derechohumanistas鈥, como los llama la espa帽ola Shirin Adlbi, en su libro 鈥楲a c谩rcel del feminismo鈥, tildando de 鈥渇eminismo occidentaloc茅ntrico colonial鈥 a cualquier ideario, as铆 sea propio de feministas marroqu铆es, que no considere el velo 鈥攅s decir, la obligaci贸n de ocultar los atractivos sexuales de la mujer, por ejemplo su pelo, ante la mirada de los varones鈥 como un acto voluntario de mujeres que 鈥渞esignifican su liberaci贸n a trav茅s del hiyab como una preinscripci贸n isl谩mica liberadora鈥.

Seg煤n Pikara Magazine, publicaci贸n que se autodenomina feminista y transgresora, “El hiyab representa un arma de rebeld铆a”. Seg煤n Wikipedia, en cambio, “El hiyab es un velo que las mujeres musulmanas est谩n obligadas a usar desde que tienen su primera menstruaci贸n” (FUENTE)

EL ‘BUEN SALVAJE’ ANTICOLONIAL

Vasallo y los talib谩n estar铆an de acuerdo. Porque el burka afgano y el niqab saud铆 son solo la continuaci贸n consecuente del hiyab. No solo el pelo es sexual, la boca y los ojos tambi茅n lo son. O viceversa: el hiyab es la versi贸n 鈥榣ight鈥, apto para convencer a las acad茅micas europeas de las bondades de ir tapada como gesto de rebeli贸n antiimperialista.

Tachando de 鈥渃olonial鈥 e 鈥渋mperialista鈥 el concepto de la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos de los individuos frente a cualquier comunidad, esta corriente ha convertido en expresi贸n natural de la humanidad, en propio del 鈥榖uen salvaje鈥, la estricta segregaci贸n de mujeres y hombres, el destierro de las mujeres de la esfera p煤blica, o al menos su invisibilizaci贸n simb贸lica mediante un uniforme llamado hiyab que las convierte a todas en iguales. Mu帽ecas caracterizadas como objeto sexual sustra铆do cautelosamente a la mirada masculina agresora.

El buen salvaje se somete a las leyes de su tribu. No se le ocurre tener derechos individuales, ir por libre. 鈥淵o pertenezco a mi familia, a mi clan, a mi barrio, a mi raza, a Argelia, al islam鈥, escribi贸 la francesa Houria Bouteldja en 2016; no es casualidad que su movimiento, cortejado por la izquierda francesa, se llame 鈥淚nd铆genas de la Rep煤blica鈥. Los ind铆genas son los buenos.

Que los talib谩n no son los ind铆genas de Afganist谩n sino una fuerza ideol贸gica, teol贸gica y militar formada en madrazas de Pakist谩n con dinero de Arabia Saud铆 parece ser lo de menos. Los pakistan铆es tambi茅n son ind铆genas y, por lo tanto, buenos. Sobre todo desde que sus movimientos ultrafundamentalistas, como Minhaj al Quran (traducido en Espa帽a como Camino de la Paz en lugar de Camino del Cor谩n) se han hecho con el dominio de la comunidad inmigrante paquistan铆 en Europa, dejando en bragas a los corrientes salafistas de otras comunidades.

No, no hace falta ir a Afganist谩n para ver a mujeres que tienen prohibido bailar. Basta con Barcelona. Cuando la presidenta de una asociaci贸n de mujeres paquistan铆es catalana escenific贸 un baile tradicional paquistan铆 en un festejo municipal, y los patriarcas de la 鈥渃omunidad鈥 distribuyeron el v铆deo para denunciarla como indecente y mujerzuela, los portavoces del Camino del Cor谩n lo tuvieron claro: 鈥淓lla sabr谩 lo que hace鈥.

Eso fue en 2012, y por supuesto hoy, los pol铆ticos espa帽oles siguen cortejando como 鈥渕oderados鈥 a la mezquita Camino de la Pau. Por no poner bombas y por participar en actos interreligiosos con cristianos. Ind铆genas del mundo, un铆os. Contra los laicos derechohumanistas, cabr铆a a帽adir.

Por eso es tan hip贸crita la repentina oleada de proclamas, manifiestos y cartas abiertas que exigen hacer algo por las mujeres que est谩n cayendo hoy, en estas precisas horas, en manos de los talib谩n en Afganist谩n. Yo mismo he firmado varias. Incluso una, promovida por las grandes figuras admiradas de mi juventud, de Maruja Torres para abajo, que exige al mundo pedir a los talib谩n que permiten a las mujeres exiliarse. Menos da una piedra. Otra, m谩s sensata, promovida por el F贸rum de Pol铆tica Feminista, pide al Gobierno espa帽ol 鈥渇acilitar las medidas de asilo y refugio en nuestro a pa铆s y en la UE a las mujeres afganas鈥 . Firmar, por supuesto, tampoco es mucho m谩s que un brindis al sol.

Me temo que desde donde estamos, estimada lectora, incluso en el improbable caso de que me lean ministras y presidentes del Gobierno, muy poco podemos hacer para evitar que los talib谩n conviertan en un infierno la vida de las mujeres en Kabul, y digo Kabul porque no creo que en esas d茅cadas de ocupaci贸n estadounidense, Afganist谩n en general haya distado mucho de ser un infierno para las mujeres. Lo cual no es solo culpa de los talib谩n, y ni siquiera de Ahmed Shah Masud. La sociedad past煤n de Pakist谩n y, a trav茅s de ella, la de Afganist谩n, lleva tiempo marcada por la corriente fundamentalista deobandi, creada en la India a mediados del siglo XIX, que poco se diferencia de la secta wahab铆. Aqu铆, la misi贸n fundamentalista no data de hace treinta a帽os, como en Marruecos, sino de hace ciento treinta. No todo salvaje es bueno.

Manifestaci贸n islamista en Francia calificando el laicismo de islamofobia

Ni todo civilizado es bueno: tras cuarenta a帽os de ocupaci贸n extranjera, sovi茅tica y estadounidense, ya sabemos que bombardear un pa铆s no hace avanzar los derechos humanos. Y visto el papel activo de Washington en la destrucci贸n sistem谩tica de todo resquicio de democracia en Iraq, nadie en su sano juicio podr谩 pedir la vuelta de los cazas norteamericanos a Kabul para salvar a las mujeres.

No, no tengo la soluci贸n. Solo tengo una esperanza. Quiz谩s sirvan el dolor, la rabia, la sensaci贸n de impotencia ante el terror al que ser谩 sometida a partir de hoy toda mujer afgana, para hacernos reflexionar. Porque si ya sabemos que los talib谩n no son el buen salvaje, nos queda reconocer que tampoco son simplemente salvajes, tienen una ideolog铆a. Siguen una doctrina concreta. Una doctrina religiosa y machista inventada en el siglo XVIII, cuyos doctores est谩n en Riad y en Qatar, en El Cairo, en Londres y Barcelona y que han pagado hasta la 煤ltima loseta de la mezquita de barrio en el que vive usted, lectora, y por supuesto cada cent铆metro de tela que llevan en la cabeza las mujeres con los que usted se cruza por la calle. Para difundir el terror ideol贸gico no hacen falta fusiles de asalto: basta con pr茅dicas, televisores y petrod贸lares. Y con conversos y conversas que denuncian en las redes como 鈥渋slamofobia鈥 todo intento de mujeres, marcadas al nacer como musulmanas, que se rebelan contra esa ideolog铆a moderna, uni茅ndose bajo el grito de #NoNosTapar谩n.

Afganist谩n lleva cuarenta a帽os perdiendo la guerra. Quiz谩s a煤n no sea tarde para, al menos, dejar de respaldar a los talibanes de nuestro barrio en su guerra contra las mujeres que creen suyas.