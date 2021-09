–

Uno se pregunta qu茅 diablos quiere decir el l铆der de la inefable derecha, de este indescriptible pa铆s, cuando asegura que su popular partido defiende el 芦feminismo liberal禄. No me pregunto sobre el contenido ideol贸gico y pol铆tico de dicho concepto, me dedico a evidenciar el problema que tiene la derecha hispana con el liberalismo y, claro, con el feminismo. S铆, s茅 que el ideario liberal recoge sobre sus espalda demasiada corrientes, incluso algunas contradictorias entre s铆. No obstante, aunque parezca mentira, es posible reivindicar un liberalismo alejado de ese capitalismo salvaje e individualismo eg贸latra que tanto gusta a muchos que aseguran ser liberales; un liberalismo progresista, cosmopolita, tolerante y antidogm谩tico, tan preocupado de los derechos de la persona, como de lo comunitario, de la moral y de la justicia. Esto 煤ltimo, habr谩 provocado espasmos en alg煤n que otro botarate, pero en este bendito pa铆s llamado Espa帽a hubo un tiempo en que ser liberal pod铆a significar algo parecido. En ese mismo momento hist贸rico, los 谩cratas recogieron esa condici贸n liberal para radicalizarla y convertir en hechos los meros derechos sin dejar de lado la solidariad y la cuesti贸n social.

Por supuesto, en este sentido, la derecha se ha opuesto hist贸ricamente a cualquier asomo de liberalismo, abogando siempre por el estatalismo, la identidad nacional, el conservadurismo y la jerarquizaci贸n social, con el significativo colof贸n dram谩tico y sangriento del franquismo. 驴Puede el engendro pol铆tico que es Partido Popular reivindicar alguna tradici贸n liberal? Ni por asomo, y es l贸gico que as铆 sea una fuerza que, aunque no reivindique expl铆citamente a Franco, sabe que gran parte de su electorado defiende un relato hist贸rico que legitima el golpe de Estado del 36, que supuso la victoria de una forma de fascismo, e hilvanada con ese fraude llamado Transici贸n democr谩tica. Para ser liberal y dem贸crata, cualquier persona sensata deber铆a condenar el franquismo y reivindicar, con toda la cr铆tica que se quiera y desde la postura que sea, a lo m谩s parecido a un sistema con esas caracter铆sticas habido en Espa帽a, es decir, la Segunda Rep煤blica. La derecha patria no puede m谩s que mostrarse impotente para construir una l铆nea hist贸rica m铆nimante coherente sobre su pensamiento.

Y soy consciente, por supuesto, de los l铆mites e incluso de lo falaz de la democracia liberal. Por supuesto, no reivindico nada parecido, hablo de la distorsi贸n hist贸rica sufrida en este pa铆s concretada en ciertos partidos. 驴Qu茅 hay del feminismo? La lucha de las mujeres, por la igualdad social, ha cobrado importancia en los 煤ltimos tiempos y parece que nuestra derecha, consustancialmente reaccionaria, quiere subirse al carro. Para ello, le a帽ade al apelativo de 芦liberal禄, entiendo que para dejar clara su oposici贸n a cualquier forma de radicalismo feminista. El problema es que, como en otros aspectos, quiere vincularse lo radical con alguna suerte de extremismo violento, y creo que sin otorgar contenido alguno a lo reivindicado m谩s que como mera oposici贸n a los que quieren revolucionar la existencia. Claro que el feminismo, m谩s incluso que el liberalismo, invita tambi茅n a la polisemia y tal vez quiera decirse que puede lograrse la igualdad social entre ambos sexos sencillamente reformando el sistema. Para el caso que nos ocupa, hablamos de que la mujer puede ocupar espacios de poder como el hombre, lo cual no parece suponer diferencia alguna para los sometidos y explotados; todo ello nos lleva a una concepci贸n de liberalismo cercana a ese individualismo insolidario y al capitalismo sin barreras. En fin. Frente a tanta confusi贸n pol铆tica, moral e ideol贸gica, uno no puede m谩s que reivindicar una vez m谩s lo libertario, concretado en la lucha de tantas mujeres y tantos hombres, que cuestionaban limitarse z cambiar el color o el sexo del que manda y buscaban la emancipaci贸n de todo hijo, e hija, de vecino.

Juan C麓谩spar