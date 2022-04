–

Para acercaros a la identidad del Feminario de URPF tenemos que comenzar nombrando a la Universidad Rural Paulo Freire, una asociaci贸n creada hace ya veinte a帽os, en sus inicios con car谩cter estatal, comprometida con el medio rural. Nuestra proyecci贸n se ha plasmado a trav茅s de trabajos de dinamizaci贸n en territorios rurales muy diversos, centradas en la recuperaci贸n y puesta en valor de los conocimientos campesinos y sus gentes. En nuestro caminar fuimos siendo conscientes de la necesidad de construir una estrategia para hacer feminista la organizaci贸n y profundizar en las actividades dispersas que incid铆an en el papel de las mujeres en nuestros pueblos.

De esa necesidad nace el Feminario de la Universidad Rural Paulo Freire 鈥 Serran铆a de Ronda y Sierra de C谩diz, a propuesta de nuestra querida Roc铆o Eslava Su谩rez. Lo conformamos un grupo de personas que vivimos, casi todas, en los pueblos de estas dos provincias y que tenemos una amplia trayectoria de trabajo colectivo en estos territorios.

La actividad m谩s visible del Feminario es la celebraci贸n de un Foro Feminista Rural anual. Este foro nos sirve de excusa para profundizar en los temas que nos interesan comparti茅ndolo despu茅s de manera p煤blica. Elegimos un tema y un pueblo y trabajamos durante todo el a帽o, cerrando con la celebraci贸n del Foro. Siempre que la situaci贸n nos lo permite, desarrollamos un trabajo de dinamizaci贸n con las asociaciones de mujeres del pueblo elegido. Consensuamos con ellas qu茅 les interesa y qu茅 podemos ofrecerles nosotras, la forma de trabajo y cu谩l va a ser su participaci贸n en el foro.

Paralelamente, en el grupo investigamos y reflexionamos sobre ese tema a partir de documentaci贸n y personas que consideramos interesantes para nuestra reflexi贸n. El final es la celebraci贸n del foro donde se invita a teorizar y a compartir experiencias que puedan ayudarnos a avanzar en nuestra propuesta feminista personal y colectiva y lo compartimos con todas las asistentes. Nuestro reto es la incidencia en nuestros territorios y la construcci贸n de teor铆a feminista rural.

Todas nos identificamos con el mundo rural como espacio vital, social y reivindicativo. Entendemos que los espacios rurales ofrecen unos potenciales para vivir con m谩s armon铆a en general. Y una de nuestras tareas es traducir esas posibilidades, al mismo tiempo que tratamos de visibilizar las experiencias vitales que dan car谩cter a esas ruralidad. Vivir y trabajar en nuestros pueblos realizando actividades que visibilicen las propuestas feministas, es una manera de romper clich茅s y que se tenga una imagen m谩s real del feminismo. No trabajamos solas, hacemos participe a los ayuntamientos, a grupos, y a personas con las que hemos trabajado en otros 谩mbitos y que se van sumando a nosotras o contamos con ellas cuando las necesitamos.

Respecto a la pr谩ctica, hay un intento en la mayor铆a de nosotras de ir incorporando las miradas que trabajamos desde el Feminario y en los Foros: en la vida cotidiana, en el trabajo, en las tareas de dinamizaci贸n, en los talleres鈥 Y adem谩s, hay un aprendizaje personal que se va incorporando al propio bagaje y que utilizamos tanto en la mejora de nuestras relaciones personales y sociales como en nuestro 谩mbito laboral.

Dentro de este feminismo rural nuestras miradas est谩n puestas en: los saberes tradicionales que est谩n feminizados y que responden a pr谩cticas que vinculamos a la sostenibilidad; las pr谩cticas de las vidas cotidianas que generan econom铆as sostenibles; la visibilizaci贸n y apoyo a experiencias femeninas dentro del mundo de la agricultura y la ganader铆a, y desde ah铆 el cuestionamiento de los modelos de organizaci贸n, producci贸n y reparto de tareas; compartir con mujeres que puedan ser referencias para nosotras y aprender de ellas y con ellas; indagar con las mujeres y la poblaci贸n en general de nuestros pueblos sobre qu茅 necesitamos para tener vidas m谩s vivibles y dignas y buscar las f贸rmulas y medios para conseguirlo: en la ruptura de estereotipos, en las relaciones sexuales, en la concepci贸n de las relaciones heteronormativas, en la corresponsabilidad de tareas de cuidados鈥 Desde estas realidades conectamos praxis y pensamiento.

En el pasado 2021 hemos celebrado ya el onceavo foro. 芦Este Foro ha quedado muy redondito禄, dice nuestra querida Sof铆a. S铆, estamos contentas porque hemos conseguido darle coherencia interna, acompa帽ada del calor de todas. Los d铆as 18, 19 y 20 de noviembre de 2021 celebramos, despu茅s de un a帽o sin foro, el XI Foro Feminista Rural Roc铆o Eslava Su谩rez, bajo el t铆tulo 芦Simbolismos y representaci贸n de la ruralidad禄, en la localidad de Jubrique, en el coraz贸n del Valle del Genal (Serran铆a de Ronda-M谩laga).

Tras un periodo en el que el medio de comunicaci贸n principal ha sido lo virtual, donde los cuerpos han quedado en lo m谩s dom茅stico y han salido poco a la calle, quer铆amos reflexionar sobre c贸mo nos atraviesa la tecnolog铆a, el uso de las redes, nuestra representaci贸n social virtual como mujeres rurales. En torno a estos temas ha girado nuestro 煤ltimo foro. A pesar de ser un tema que nos daba un poco de miedo ha resultado de lo m谩s gratificante, estimulante, y sobre todo ha acercado a varias generaciones de mujeres, tanto en sus maneras de ver el mundo, como en las herramientas que utilizamos para relacionarnos con 茅l de manera cr铆tica.

Comenzamos el viernes por la tarde haciendo alusi贸n al simbolismo femenino con la colocaci贸n de un 谩rbol de croch茅 colorista en una pared de la calle, hecho por un grupo de mujeres de Jubrique. De ah铆 pasamos a la dimensi贸n de la virtualidad, con una performance representada por la Asociaci贸n Ondula, que abord贸 de manera cr铆tica la repercusi贸n de las tecnolog铆as en nuestros cuerpos, en nuestras vidas.

Las mejores lluvias de este oto帽o, que en Jubrique se presenta con sus casta帽os m谩s dorados que nunca, abrieron el primer espacio de la ma帽ana, con un grupo de mujeres dialogando desde la que renombramos y reivindicamos mesa camilla, frente a la mirada atenta y c谩lida de las fieles asistentes al foro. Abordamos muchas cuestiones y aparecieron matices y sutilezas nuevas, de la mano de Isabel Mu帽oz Cobos, cordobesa veterinaria y experta en desarrollo rural; 脕ngela Accardi Toledano, campesina de Ronda y de Ganaderas en Red; Arrate Corres Velasco, que viene de Humilladero, de Spiga Negra; Mar铆a del Roc铆o Vallejo Melgar, de Algatoc铆n, activista feminista, trabajadora social y antrop贸loga; y Silvia M谩rquez, periodista de Prado del Rey.

Hablamos de la imagen plana que se proyecta de las mujeres rurales frente a la complejidad y profundidad de lo que realmente somos, y de la diversidad de mujeres y de ruralidades que componen nuestros mundos. Por eso queremos contarnos nosotras, el no ser narradoras de nuestra propio relato nos margina y simplifica. Como siempre en nuestros espacios feministas, los cuidados se nombraron y resignificaron. Nuestras referentes, abuelas y madres salieron a la palestra. Ahora nos toca pensarlas y cuidarlas. Si pensamos la ruralidad en clave de cuidados de personas y de cuidados de la tierra, con perspectiva de econom铆a feminista podemos construir soluciones para que muchas personas puedan retornar y seguir generando vida en los pueblos.

De un an谩lisis f铆sico y emocional pasamos a problematizar nuestra presencia y visibilidad en las redes sociales, 芦hemos pasado de estar hipoinformados a estar hiperinformados禄, lo que no significa que se represente adecuadamente la vida de los pueblos, del campo鈥 驴Podemos afirmar que esas informaciones constantes y r谩pidas en las que no da tiempo a profundizar, favorecen mentalidades m谩s conservadoras? Es posible. Y el riesgo m谩s grave es que todo lo que gira en torno a las redes sociales est茅 en el centro de nuestra vida. Pero, si hacemos un uso consciente, las redes son herramientas para la comunicaci贸n, la visibilidad y la inspiraci贸n de otras, y eso es necesario, puesto que 芦tenemos la responsabilidad sobre nuestro hombros禄. Somos nosotras las que hemos de dar contenido propio a esa visibilidad. Las compa帽eras m谩s j贸venes, que ven铆an de Algatoc铆n, de Arriate, de Ronda鈥 agradecidas por la acogida a este foro, manifestaron su reivindicaci贸n del uso de las redes sociales para visibilizarnos y dar a conocer c贸mo es la vida de los pueblos, pues no se conoce, por mucho que se hable de ello en las redes.

Otra cuesti贸n de riesgo que se abord贸 es el mantenernos con esa identidad heredada que nos remite a sentirnos y que se nos vea como mujeres que poseemos gran variedad de saberes tradicionales importantes, que hay que mantener y transmitir desde una nueva perspectiva. Reconocemos que son saberes estrat茅gicos para la autogesti贸n y la sostenibilidad, pero que hay que combinarlos con otros nuevos. No quedarnos en lo que fuimos, revisarnos, repensarnos. Y todo esto enlaza con la ruralidad en la que creemos, que puede dar soluciones no solo a los pueblos, tambi茅n a las ciudades. Cerramos este espacio emocionadas por la generosidad, la energ铆a y el compartir tan amoroso que se dio durante dos horas.

En el siguiente espacio se cre贸 una mesa diversa de mujeres j贸venes que nos hablaron sobre sus proyectos y perspectivas feministas que siguen avanzando hacia un feminismo andaluz, situado, que hace m谩s grande el feminismo de pueblo que ven铆amos reivindicando hace a帽os desde estos foros. Esta mesa es una muestra del soporte f铆sico que queremos dar a nuestros pensamientos y avances, reivindicando el papel y la lectura profunda, y que las j贸venes feministas m谩s vanguardistas est谩n desarrollando. Participaron Sala L. de Suburbia, Araceli Pulpillo, Anouk y Viki, quienes presentaron el monogr谩fico Feminismo Andaluz y Ana Bel茅n Garc铆a, que present贸 El Topo.

En la tarde del s谩bado nos introdujimos en el aprendizaje y manejo pr谩ctico de herramientas de comunicaci贸n y difusi贸n propias. La idea era conocer nuevas herramientas, para crear colectivamente contenidos de dise帽o gr谩fico y audiovisual que representen desde una perspectiva propia lo que significa para nosotras el feminismo rural, no dejando en manos de nadie nuestra representatividad. Hubo tres talleres: 芦Expresando mi ruralidad. Crea tu propio programa de radio禄, dinamizado por Caterina Tena, 芦Carteler铆a de guerrilla禄 con Anouk y 芦El fanzine como herramienta para la emancipaci贸n禄, a cargo de Araceli Pulpillo.

El resultado de todos estos talleres ilustraron lo que nos recordaba Ani en la ma帽ana: nosotras tenemos que dar el contenido鈥 y la visibilidad y el mensaje depende de nosotras, con el manejo de herramientas propias podemos hacer nuestro propio relato.

Nos gusta hacer siempre alg煤n tipo de evaluaci贸n, que normalmente recogemos en paneles donde todas participamos. En ellos se muestra el agradecimiento por el espacio de encuentro y hacen propuestas, lo que nos da muchas orientaciones a las organizadoras para los dise帽os de los siguientes foros.

Como llevamos ya m谩s de una d茅cada celebrando este evento anual, muchas compa帽eras vuelven fieles cada a帽o y nos encanta encontrarnos, sabernos y ser conscientes de que damos un significado especial a los espacios que habitamos en esos d铆as, que se manifiesta tanto en los talleres y mesas como en las comidas, conversaciones mientras paseamos por las calles del pueblo o bien en la fiesta final, con la que cerramos el s谩bado bailando, animosas y felicit谩ndonos por lo que estamos construyendo.

Como colof贸n nos gusta organizar una visita guiada por alguien de la localidad, a veces dentro del pueblo, otras por el entorno. Para nosotras la puesta en valor de nuestro territorio a trav茅s de estos encuentros feministas rurales, forma parte de las finalidades que tenemos como activistas de lo rural. En esta ocasi贸n, el domingo dimos un paseo guiado por Chico a la Loma de la Serena, para que todas toc谩ramos tierra y sinti茅ramos el oto帽o dorado de Jubrique.