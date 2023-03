–

De parte de Indymedia Argentina March 7, 2023 275 puntos de vista

La presencia del feminismo en las organizaciones gremiales es un hecho. Nadie puede negar nuestra participaci贸n en comisiones internas, asambleas, conducciones, etc. tanto en sindicatos como en otras organizaciones del campo popular (movimientos sociales, partidos pol铆ticos, etc).

Y no tenemos s贸lo presencia, sino que tambi茅n conquistas que son producto de un reclamo y lucha colectiva frente a los problemas que imprime el modo de organizaci贸n social vigente que se nos suele presentar estas cuestiones como individuales, personales o exclusivas de nuestros espacios de trabajo u organizaciones.

Un concepto que nos invita a comprender la realidad desde un lugar colectivo es el de la divisi贸n sexual del trabajo porque parte de una idea que desindividualiza las relaciones de g茅nero e incluso barre con la idea que corporiza las desigualdades en un g茅nero determinado. Bajo esta perspectiva, el acento est谩 puesto en la forma en la que se organiza la sociedad m谩s all谩 de la voluntad de los sujetos.

La divisi贸n sexual del trabajo implica, entre otras cosas, la asignaci贸n de las mujeres y feminidades a la realizaci贸n de los quehaceres dom茅sticos, limitando sus posibilidades de ingreso en el mercado de fuerza de trabajo, pero tambi茅n una mayor inserci贸n laboral en actividades con tareas asociadas al cuidado y con salarios m谩s bajos.

La doble jornada, sumada a la falta de espacios p煤blicos de recreaci贸n o atenci贸n de quienes necesitan cuidado, explica la p茅rdida salarial de muchas trabajadoras que genera una desigualdad con sus pares varones tanto en los trabajos que consiguen, en el tiempo disponible para trabajar y/o participar de la vida gremial y pol矛tica. Adem谩s, la falta de infraestructura refuerza su realizaci贸n en los hogares o su externalizaci贸n mediante la contrataci贸n de personal de casas particulares, que conforman el sector m谩s feminizado, con mayores 铆ndices de informalidad y peores salarios.

Frente a la divisi贸n sexual del trabajo y la doble jornada, desde el feminismo se avanza en acciones que permiten que las trabajadoras puedan paliar esas dificultades y contar con un margen mayor de tiempo para militar en sus gremios. Por ejemplo, disputando espacios de cuidados en los lugares de trabajo mediante la negociaci贸n colectiva o gestionando espacios propios durante las reuniones gremiales.

Al interior de los sindicatos, existen experiencias de pago de salas de cuidado para dirigentes e incluso del financiamiento de cuidadores cuando tienen viajes. Muchas dirigentes avanzaron en garantizar que las reuniones contemplen la compatibilizaci貌n de las reuniones con otros quehaceres de la vida familiar y social. Algunas delegadas fomentan que las reuniones se realicen durante la jornada laboral y que se conformen espacios de cuidados durante las marchas y movilizaciones.

El conjunto de estas experiencias suelen estar invisibilizadas, pero son una muestra de la potencia que tenemos como clase para avanzar en nuestros problemas desde el debate y acci贸n colectiva.

Otras tem谩ticas sobre las que se viene trabajando es la elaboraci贸n de protocolos o mapas de acci贸n para la prevenci贸n e intervenci贸n frente a denuncias o hechos de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Sin negar las tensiones que implican estas herramientas, el feminismo sindical busca avanzar en dar respuesta, discutiendo y repensando qu茅 hacer cuando nuestros compa帽eres, jefes, etc son quienes ejercer violencia con otres.

Tambi茅n se problematiza la segregaci贸n horizontal y vertical que excluye a mujeres y personas LGTTBIQA+ de actividades, puestos y sectores masculinizados. La formaci贸n e interpelaci贸n tanto a pares como a la patronal, dando cuenta que ning煤n g茅nero y orientaci贸n sexual es natural ni superior a otra, es un camino con sendos recorridos. En algunas actividades esa lucha permiti贸 la equidad de formas de contrataci贸n entre varones y mujeres, y en otras se avanz贸 en la implementaci贸n de cupos.

Como vemos, es innegable nuestra lucha y avances, aunque sean parciales. Seguir apostando a los lazos de solidaridad entre compa帽eres, dando cuenta que aquello que se nos presenta como particular es un asunto social, es quiz谩s uno de los caminos que tenemos que reforzar. Desde un feminismo sindical que no sea exclusivo de una identidad de g茅nero y que contemple y avance sobre las opresiones de raza, clase, capacitismo, cisexismo, etc.

La forma de organizaci贸n s贸lo la podemos revertir entre nosotros, nosotras y nosotres.