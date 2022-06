–

Resumen Latinoamericano 12 de junio de 2022

El documental «Marea Verde, la lucha por el aborto legal» del realizador Angel Giovanni Hoyos, se podrá ver próximamente en Argentina el 7 de julio.

La película cuenta con testimonios de mujeres y disidencias que han estado en la lucha por la ley desde hace años. Con ritmo trepidante y muchas emociones se muestra la noche de la votación en que más de un millón de mujeres y disidencias, más otras personas, se mantuvieron en la plaza del Congreso en Buenos Aires, escuchando y viendo en pantallas la votación histórica que daría el Sí a la ley. El 30 de diciembre de 2020 se ganó la votación.

trailer del documental

Sinopsis:

Madres, abuelas, hermanas, amigas, trabajadoras, lesbianas, travestis, trans, cuerpos gestantes. Una al lado de la otra, esperan. Juntas.

Todas acompañan el relanzamiento del proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo frente al Congreso. Una tomada de la mano con la otra, marchan. Juntas.

Todas reclaman por un aborto legal, seguro y gratuito. Y lo hacen juntas.

Marea Verde es un documental que recorre la historia del uso de misoprostol y la historia del aborto en la Argentina, visibilizando la lucha feminista que desde más de 20 años exigen a un Estado esquivo y sin respuestas a una problemática social que diariamente deja como saldos mujeres muertas en abortos clandestinos.

Mediante testimonios de activistas de Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia, “Marea Verde” evidencia el contexto actual del aborto en nuestra sociedad, cansada de hacerse las mismas preguntas.

¿Qué hay del poder de decisión de ese cuerpo gestante?, ¿Qué dice la medicina?, ¿Qué hace la industria farmacéutica?, ¿Qué hacen los gobiernos?, ¿Qué hay de las más desfavorecidas?, ¿Por qué tanta hipocresía si quienes pueden lo practican?

Mare Verde sigue el trabajo y activismo de una diversidad de voces, que trabajan y articulan para que los cuerpos gestantes puedan acceder a un aborto seguro, pasando por relatos en primera persona, marchas, noticias, vigilias y discusiones políticas.

Biografía del director Angel Giovanni Hoyos:

Realizador colombiano nacionalizado en Argentina, desde donde lleva más de 10 años trabajando en diferentes roles de la producción audiovisual. Ha sido editor de series animadas y documentales, artista visual de largometrajes de ficción, camarógrafo, además de activista por los derechos humanos siendo militante del colectivo Articiclo.

Luego de 10 años de trabajo con varias productoras de publicidad y cine argentinas, estrenó su primer largometraje documental Marea Verde que tuvo su premier mundial en la Competencia Oficial del Festival de Cine de Varsovia.

“Mi primer encuentro con el cine fue en la Cinemateca Distrital de Bogotá, esa que funcionaba sobre la carrera séptima justo detrás del mítico teatro Jorge Elicier Gaitán. Con apenas 6 años recorrí los pasillos y tuve la dicha de ver ciclos curados por una excéntrica cinefilia.

Recuerdo cómo me las arreglé para ver La vendedora de rosas, a pesar de ser advertido por mi madre que no podía por no ser apta para niños. El deleite

de hacer algo prohibido pudo más y desde entonces recuerdo esos rostros gigantes y sonidos urbanos invadiendo esta pequeña sala. Allí llegué porque mi madre trabajaba en las oficinas del teatro y ser madre soltera significa que en las vacaciones del colegio llevas a tu hijo al trabajo y haces malabares”.