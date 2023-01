–

De parte de Kurdistan America Latina January 27, 2023

脷ltimamente se habla mucho de la idea de 鈥減ol铆tica feminista鈥. Ministros y pol铆ticos hablan de una 鈥渇eminizaci贸n de la pol铆tica鈥. Pero, 驴qu茅 significan estas expresiones? 驴Qu茅 caracteriza a la pol铆tica feminista?

REPAK (Oficina de Relaciones con las Mujeres Kurdas) habl贸 con Ilham Ehmed, copresidenta del Comit茅 Ejecutivo del Consejo Democr谩tico Sirio, sobre esta cuesti贸n.

-Los tiempos que vivimos demuestran que el mundo se enfrenta a una crisis sist茅mica. 驴Cu谩les son los fundamentos de esta crisis? 驴En base a qu茅 podemos afirmar que el sistema dominante est谩 en crisis?

-Todas las guerras que se libran actualmente en nuestro mundo son consecuencia directa de la crisis del sistema mundial. Tras la Guerra Fr铆a, el mundo volvi贸 a dividirse y conquistarse, se reorganiz贸 en un orden unipolar con Estados Unidos de Am茅rica asumiendo el papel principal. Pero como resultado de las pol铆ticas estadounidenses, surgieron nuevos vac铆os pol铆ticos.

El avance de la tecnolog铆a y el sistema mundial global han dado paso a otros pa铆ses para hacer crecer sus econom铆as y desafiar el orden mundial unipolar. La competencia entre China y Estados Unidos tiene un gran impacto en todo el mundo. Sobre todo, impacta en Oriente Medio porque esta regi贸n es la m谩s aprovechable, un campo de batalla para ambos bandos. Los bandos implicados en sus competiciones libran sus guerras aqu铆, en este campo de batalla.

La crisis clim谩tica se discute constantemente y se celebran muchas conferencias internacionales, pero cada reuni贸n trae nuevos problemas en lugar de una soluci贸n. Esto se debe a que el sistema capitalista siempre crea nuevos desastres bajo la apariencia de soluciones. La econom铆a mundial est谩 en crisis, hay una crisis ecol贸gica y siempre surgen nuevas enfermedades. Al mismo tiempo, hay quienes buscan un nuevo sistema pol铆tico, ya que los viejos bloques de poder est谩n experimentando cambios. La OTAN atraviesa actualmente un momento dif铆cil. Todo ello es consecuencia de la crisis del sistema internacional. Por necesidad, el sistema est谩 cambiando: o se reforma o se destruye. Hasta entonces, el sistema seguir谩 aportando m谩s destrucci贸n. Aparte de Oriente Medio, Europa, Rusia, Gran Breta帽a y Estados Unidos se encuentran en medio de un desastre.

-驴Cu谩les son las responsabilidades de las instituciones pol铆ticas en la actual crisis mundial?

-Para resolver los problemas como es debido, cada sociedad y cada territorio debe poder y tener la posibilidad de resolver sus propios problemas en funci贸n de sus propias necesidades. El sistema dominante no puede inventar soluciones e imponerlas a la sociedad.

-驴Cu谩l es la relaci贸n pol铆tica entre el sistema del estado-naci贸n, el autoritarismo y el patriarcado? 驴C贸mo entender esta relaci贸n?

-El Estado asume el papel de 鈥減atriarca鈥 de la sociedad y reprime as铆 todos los intentos de soluciones comunitarias. El sistema estatal y el sistema patriarcal son una misma cosa. El papel de la mujer est谩 ausente en este sistema. El Estado arrebata a las mujeres todas las oportunidades de vida y pensamiento y se hace due帽o de la sociedad. Sacrifica todo por la existencia de su propia autoridad; y as铆, la sociedad y las personas se quedan sin voluntad, se les quitan los medios de autodeterminaci贸n. Los dirigentes del Estado, los que controlan el modo de pensar de la sociedad y las mujeres que operan dentro del sistema estatal trabajan para preservar ese sistema. Hasta ahora, ninguna mujer que se haya convertido en l铆der dentro del sistema estatal se ha diferenciado del propio sistema. Esta es una cara del problema y una cuesti贸n importante para la organizaci贸n de las mujeres.

-脷ltimamente se utilizan con frecuencia t茅rminos como 鈥減ol铆tica exterior feminista鈥 o incluso 鈥淥TAN feminista鈥. 驴La participaci贸n de una mujer en pol铆tica la convierte autom谩ticamente en 鈥渇eminista鈥? 驴Cree que los planteamientos pol铆ticos a nivel de Estado-naci贸n pueden ser feministas?

-鈥淥TAN feminista鈥 es un t茅rmino extra帽o. Es bien sabido que la OTAN es una estructura militar, vinculada al sistema internacional. Sus objetivos son muy claros. Sus principales preocupaciones son las armas y la guerra. Si la presencia de las mujeres en las estructuras de la OTAN cambiara realmente el enfoque de la instituci贸n en un sentido que fomentara la paz y acabara con la guerra, ser铆a un avance muy importante. Pero, en realidad, las mujeres se convierten en una herramienta en manos del sistema hasta el punto de que los objetivos pol铆ticos del sistema dominante pasan a ser asumidos por las mujeres. Una instituci贸n contenida dentro del sistema no puede convertirse en feminista. Las mujeres dentro de la OTAN deber铆an proteger a las mujeres y a la sociedad de la guerra, pero esto no sucede. Como resultado, simplemente se convierten en una herramienta pol铆tica. Ahora existe un gran peligro para las mujeres. Hay muchas nuevas oportunidades para las mujeres dentro del orden pol铆tico actual. En gran n煤mero, las mujeres est谩n desempe帽ando papeles importantes en los procesos de toma de decisiones. Pero, por desgracia, est谩 claro que el sistema se limita a utilizarlas, no a liberarlas.

En Turqu铆a, muchas mujeres contribuyen a incitar las llamas de la guerra. En Finlandia, la mitad del gobierno est谩 formado por mujeres, pero entregan a los kurdos a Turqu铆a y act煤an de acuerdo con los intereses del sistema dominante. En Alemania, la Canciller es una mujer, pero pol铆ticamente no hay diferencia entre ella y un hombre. Siempre se ha aliado con Erdogan y no ha ofrecido ning煤n cambio a la situaci贸n de los oprimidos. En Suecia, una mujer fue Ministra de Asuntos Exteriores, que no presion贸 al Estado turco, firm贸 un acuerdo en contra de las leyes de su propio pa铆s e ignor贸 los derechos de los kurdos, sacrific谩ndolos al Estado fascista turco. Lo que intento decir es que, si bien es un paso hist贸rico que las mujeres hayan ocupado su lugar en los centros de toma de decisiones, la toma de decisiones de las mujeres debe tener principios y basarse en la voluntad pol铆tica de las mujeres. Esto es crucial. La cultura y la conciencia del trabajo y la participaci贸n de las mujeres son importantes.

-En su opini贸n, 驴cu谩les son las caracter铆sticas particulares de la pol铆tica feminista?

-La pol铆tica feminista no debe ser s贸lo para la protecci贸n de las mujeres, sino tambi茅n para la protecci贸n de la sociedad. Debe ser ecol贸gica. Hay que encontrar un equilibrio entre la sociedad y la naturaleza. La pol铆tica feminista debe oponerse a la guerra. Debe crear igualdad entre los g茅neros.

-En Rojava, o en el norte y el este de Siria, est谩n intentando desarrollar una perspectiva femenina de la pol铆tica. 驴C贸mo puede lograrse esto en un sentido pr谩ctico? 驴Qu茅 aporta esto a la democracia, la libertad y la paz?

-En todos los 谩mbitos, las mujeres se organizan de forma aut贸noma. En todos los temas, las mujeres desarrollan sus puntos de vista aut贸nomos y expresan sus perspectivas pol铆ticas. De forma colaborativa, emergen como participantes iguales de la sociedad. Luchan y se organizan en todas las 谩reas bas谩ndose en los principios pol铆ticos y 茅ticos de la sociedad. Con frecuencia surgen obst谩culos y deficiencias, pero se abordan en reuniones y conferencias especiales. La organizaci贸n aut贸noma de las mujeres garantiza la protecci贸n de las cuestiones que les preocupan espec铆ficamente, as铆 como la influencia de las mujeres en la pol铆tica en general.

-驴Cu谩l es su llamamiento a las mujeres pol铆ticas del mundo?

-Si las mujeres son capaces de obtener puestos de liderazgo hoy en d铆a, es como resultado de muchas grandes luchas femeninas. Las mujeres han creado y aprovechado oportunidades para desempe帽ar un papel importante en la organizaci贸n de la vida. Las mujeres no deben perder estas oportunidades. Deben estar en el centro de todos los procesos de toma de decisiones con sus propias voces y enfoques. En efecto, es posible cambiar el mundo y alcanzar la igualdad de g茅nero. Hay que tener en cuenta el efecto mariposa: incluso las peque帽as acciones pueden abrir la puerta a nuevas posibilidades.

-Gracias por la entrevista.

FUENTE: REPAK / Kongra Star / Rojava Azadi Madrid

