De parte de ANRed March 30, 2021 214 puntos de vista

Feriantes de la plaza de Temperley al sur del conurbano bonaerense continúan en lucha ya que hace un mes fueron desalojados por decisión de las autoridades de la Municipalidad de Lomas de Zamora. «Ésta es la situación actual, no vamos a irnos porque estamos ejerciendo muestro derecho sobre un piso que es el espacio público.” Desde la Asamblea, por medio de un comunicado explicaron “el uso del espacio público es un derecho, es donde nosotras nos encontramos para compartir y disfrutar con otros. Si hay algo que hacemos es cuidarnos, convivir y respetarnos entre todos.” Por Eli Báez para ANRed

Hace un mes y un día en la plaza de Temperley se oye a un grupo de feriantes resistiendo. Hace un mes y un día no tienen una respuesta concreta de la Municipalidad de Lomas de Zamora cuyo intendente es Martín Insaurralde.

La Plaza Thomas Espora, está ubicada entre las calles 25 de mayo, Avenida Meeks y Avellaneda, en la localidad de Temperley. Esta plaza es conocida por las personas de distintos distritos como la Plaza de Los Cañones.

ANRed dialogó con Lucas quien nos cuenta como se están organizando y como reflejan a la comunidad su situación. Lucas, es docente de artes visuales y uno de los voceros que forma parte de la feria autogestiva.

La Feria Autogestisva es una espacio multifacético que habita la plaza hace 4 años. Allí se pueden vender artesanías, libros usados y comida. Además organizan un perchero solidario, espacios de contención y entretenimiento para toda la comunidad, considerando que no solo participan vecinas y vecinos de Temperley sino que también vienen de distintos distritos de zona sur del GBA.

“Es una feria sustentable, donde no se practica la reventa de artículos” nos resalta Lucas.

El 28 de febrero fueron desalojados por decisión del Municipio de Lomas de Zamora. Hasta el momento no habían atravesado una situación de ésta magnitud. Se presentaron oficiales de la policía local y, en dos momentos del día, dos inspectores que «no se identificaron y no eran claros con la información que transmitían» explicaron los feriantes.

«Hace un tiempo la policía viene hostigando, pidiendo DNI, ejerciendo violencia simbólica hacia les feriantes» agregaron.

El 28 de febrero irrumpieron en la plaza nueve patrulleros. Los y las feriantes sufrieron amenazas por parte del cuerpo policial y les prohibieron el uso del espacio público.

“Nos manifestaron que estábamos obstruyendo el espacio público y que estábamos transgrediendo una ordenanza municipal. Estamos viendo que podemos hacer para revertir esta complicación, queremos trabajar.” comenta Lucas.

El martes 2 de marzo, los y las trabajadoras se presentaron ante el municipio para saber si existía la posibilidad de acceder a la ordenanza que les estaba impidiendo trabajar.

“Si en verdad estamos obstruyendo la vía publica, como dice la ordenanza, que nos permitan trabajar de una manera diferente pero que nos permitan estar en el espacio. Estamos abiertos al dialogo, pensamos que la plaza es un lugar libre de violencia. Somos alrededor de 100 feriantes que participamos en el lugar de manera alternada, la participación mayormente depende de las condiciones climáticas.”

Hasta el momento no pudieron acceder a la ordenanza. Tuvieron una reunión con el subsecretario de inspección, Alfredo Velásquez, quien les dijo que «la plaza Espora no esta disponible y que se fueran a una plaza donde no molestaran a los vecinos”.

“Esta es la situación actual, no vamos a irnos porque estamos ejerciendo muestro derecho sobre un piso que es el Espacio Publico.” Desde la Asamblea, por medio de un comunicado, dejan expresas sus reivindicaciones, “el uso del espacio publico es un derecho, es donde nosotres nos encontramos para compartir y disfrutar con otres. Si hay algo que hacemos es cuidarnos, convivir y respetarnos entre todes.”

“Hasta el momento no tenemos una respuesta en concreto. Estamos todos domingos en la plaza sin extender el paño pero llenándola con talleres gratuitos y una merienda popular. Solicitamos apoyo para seguir luchando por el uso del espacio publico” concluye.