De parte de Indymedia Argentina July 21, 2022 33 puntos de vista

El martes 19 de julio, las organizaciones sociales que conforman el Frente Piquetero Provincial llevaron a cabo una jornada de lucha por trabajo genuino y obras p煤blicas con movilizaciones, ollas populares y feriazo en Fiske Menuco, Cinco Saltos, Bariloche y El Bols贸n. En Fiske Menuco el FOL comparti贸 en el feriazo el trabajo comunitario que desarrollan sus cuadrillas.

Luego de debatirlo en las asambleas, volvemos a las calles porque rechazamos la avanzada de criminalizaci贸n a las organizaciones que el Gobierno de la provincia de R铆o Negro da por respuesta ante problem谩ticas sociales que afectan a los barrios populares. Volvemos a plantearle a la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Reynoso, que proponemos alternativas donde los y las trabajadoras de los barrios populares mejoremos las condiciones de vida de vecinos y vecinas con obras de infraestructura. Hasta que eso suceda, y con una canasta b谩sica a casi $100.000 por mes, necesitamos contar con asistencia de alimentos. Es por ello que exigimos la reapertura de la mesa de negociaci贸n a la ministra y soluci贸n a las problem谩ticas planteadas.

Durante la jornada en Fiske Menuco se pudieron apreciar alrededor de 20 stands que dan cuenta del trabajo cotidiano que desarrolla la organizaci贸n en los barrios de Alta Barda, G贸mez, Colonia 17 de Octubre y Quinta 25. Fue una invitaci贸n a mirar sin prejuicios nuestro hacer cotidiano en los barrios alejados del centro de la ciudad, d贸nde la precariedad es cotidiana y parece volverse parte del paisaje. Realidad que nos negamos a aceptar, a naturalizar, 隆por eso nos organizamos!

Ante un sistema que nos impone vidas cada vez m谩s precarizadas e individualistas en las que morimos generando ganancias para otros, nos organizamos para trabajar colectivamente en funci贸n de nuestros propios intereses y necesidades como vecinos y vecinas de los barrios populares. Sostenemos d铆a a d铆a cuadrillas de trabajo comunitario para colaborar de diferentes maneras en el mejoramiento de las condiciones de vida de los barrios de los que somos parte.

Compartimos a continuaci贸n, la palabra de los y las protagonistas de este inmenso trabajo que construimos todos los d铆as desde abajo, sin patrones y sin punteros.

Diamela y Yenifer pertenecen a la cuadrilla productiva de pollos, comentan que en el proceso de trabajo 鈥渁prendimos c贸mo alimentarlos, el tema de la temperatura. A los 45 d铆as ya est谩n para faenarlos鈥. Una vez que eso sucede, 鈥渆sos pollos son donados para el comedor del FOL. Aportamos en dar una cantidad de 40 pollos cada 45 d铆as para el comedor (鈥) porque el gobierno no nos ayuda para todas las familias que vienen a buscar la comida鈥 explic贸 Diamela. Yenifer coment贸 c贸mo se auto gestiona la cuadrilla, 鈥渘osotros sustentamos el gallinero, hacemos ventas para poder comprar los pollitos y alimento鈥.

Elvia es parte de la cuadrilla de comedor que recibe los pollos para preparar las porciones de comida que se entregan a vecinos y vecinas, 鈥渆ntramos a las 6:30 hasta las 13. Entregamos porciones de comida, m谩s de 250 porciones. Va gente que pertenece a la organizaci贸n del FOL y vecinos. Muchos ni帽os, abuelos, mam谩s solteras. Nosotras nos sentimos bien porque ayudamos, no solamente a los compas de la organizaci贸n sino tambi茅n a toda la gente鈥.

Carolina y Lorena participan en la cuadrilla de ni帽ez, espacio de contenci贸n en el que 鈥渢rabajamos dando clase de apoyo a chicos entre 6 a 14 a帽os. Ayudamos con la tarea si tienen, y sino brindamos actividades nosotras para que puedan hacer. Damos un espacio recreativo para que jueguen y cerramos con una merienda o desayuno鈥.

Rosa trabaja en la cuadrilla de merendero al que se acercan entre 80 y 90 ni帽os y ni帽as. Las cuadrillas como esta o la de comedor, son los term贸metros de la crisis que primero nos alarman de la situaci贸n que atravesamos: 鈥渆stas 煤ltimas semanas que trabajamos vimos un aumento de ni帽os de venir a buscar la leche y para mi es importante porque es un trabajo social donde llegamos a los ni帽os m谩s necesitados y vemos las carencias de los barrios y de las familias鈥.

Laura, Claudia, Cristian y Romina son parte de distintas cuadrillas de alba帽iler铆a. Laura, resalta el proceso de aprendizaje que implica trabajar en este rubro que siempre fue otorgado a los varones, 鈥渆s importante porque aprend铆 mucho, a hacer mezcla a pegar ladrillos, revocar, pasar filtros, hacer finos, lo fui aprendiendo en la organizaci贸n. No solamente los hombres aprenden alba帽iler铆a sino tambi茅n las mujeres鈥. Claudia comparte que siendo mujer se siente orgullosa de trabajar como alba帽ila, 鈥渁prend铆 un mont贸n, est谩 bueno. A m铆 me re gusta la alba帽iler铆a, soy muy prolija en lo que hago, me gusta la perfecci贸n鈥. Cristian es encargado de cuadrilla y distingue del trabajo sin patr贸n, la posibilidad de trabajar administrando los tiempos, sin presiones de afuera y donde la coordinaci贸n entre compa帽eros es importante. En su rol, comenta que trabaja con todas compa帽eras mujeres, 鈥渧as conociendo a tus compas, qu茅 les gusta hacer, vamos buscando que todas se sientan c贸modas鈥. Romina por su parte, rescata la importancia de que haya cuadrillas de alba帽iler铆a 鈥減orque en nuestros barrios hay viviendas muy precarias y la gente est谩 la mayor铆a desocupada, entonces es una ayuda鈥.

Ante las falsas acusaciones que tenemos que soportar todos los d铆as sobre nosotros y nosotras, salimos a las calles y demostramos que nuestra forma de lucha es tambi茅n el desarrollo de trabajo comunitario sin patrones y sin punteros, para mejorar la calidad de vida en los barrios populares en los que vivimos.

Anah铆 es de la cuadrilla de huerta, y resalta en su testimonio que lo que producimos desde este espacio de trabajo colectivo vuelve al barrio a trav茅s de los comedores que sostenemos: 鈥渟omos 6 integrantes. Me parece importante porque colaboramos con los comedores de las organizaciones sociales鈥

Mariana forma parte de la cuadrilla de alba帽iler铆a de Quinta 25. Esta cuadrilla mixta que desaf铆a los roles y estereotipos de g茅nero en el 谩mbito del trabajo, colabora en el acceso al derecho a la vivienda para vecinos y vecinas de los barrios populares: 鈥淭rabajo en alba帽iler铆a. Hacemos solidaridad con los vecinos, para quienes no tienen los recursos necesarios para pagar la tarea de alba帽iler铆a, nosotros lo hacemos por voluntad propia鈥.

Jesica conforma la cuadrilla de merendero del barrio 17 de Octubre, las compa帽eras son las primeras en recibir a las infancias, 鈥渓e damos a 100 chicos la merienda los martes, mi茅rcoles y viernes. Es important铆simo porque cuando van los nenes sonr铆en por una taza de leche y cuando no estamos, preguntan cu谩ndo va a estar el merendero鈥. En una Argentina donde m谩s de la mitad de lxs ni帽xs son pobres, las organizaciones sociales somos esenciales para garantizar el acceso a la alimentaci贸n en los barrios populares.

Jesica tambi茅n participa de la cuadrilla de tejido, espacio de taller abierto donde 鈥渟e ense帽a lo b谩sico para aprender a hacer tejido鈥.

Pola pertenece a la cuadrilla de alba帽iler铆a de Alta Barda, y nos cuenta sobre la tarea de alba帽iler铆a realizada mayoritariamente por mujeres 鈥渉asta el momento hemos hecho mesadas, revoques, hemos hecho contrapiso, casas, pozo de ba帽o, pintura, hacemos de todo鈥. Tambi茅n resalta la importancia de que estemos las organizaciones sociales colaborando en la mejora habitacional de vecinos y vecinas, 鈥減or ah铆 hay gente que no puede pagar un alba帽il, estamos nosotros como organizaci贸n para poder ayudarnos entre todos鈥.

Una de las primeras tareas que nos damos a inicio de a帽o son las cuadrillas de trabajo que desarrollaremos en el a帽o. Las mismas son elegidas en las asambleas, espacios en los que debatimos cu谩les son las necesidades de los barrios y pensamos c贸mo podemos aportar a transformar la realidad. A medida que vamos intercambiando entre compas y profundizando los debates pol铆ticos, identificamos cada vez m谩s las formas en que este sistema capitalista y patriarcal nos oprime. As铆 tambi茅n proponemos alternativas desde el trabajo comunitario, sin patr贸n y sin punteros, trabajo que construimos cada uno y cada una de quienes formamos parte del FOL.

Carolina y Lucas son parte de la cuadrilla de costura del barrio Quinta 25 de Fiske Menuco y comentan que se trabaja en un ambiente muy lindo. Carolina est谩 hace 2 a帽os en el FOL y comenta que 鈥渘uestro trabajo es ayudar a la comunidad con arreglo de ropa鈥 sin cobrar a los vecinos y vecinas.

Mirco participa de la cuadrilla de huerta, en este espacio colectivo de trabajo 鈥減roducimos alimentos libres de agrot贸xicos鈥. Tambi茅n comenta que el Estado env铆a alimentos secos que cada d铆a son menos y de peor calidad, es por ello que 鈥渘uestro trabajo consiste en producir alimentos que sean nutritivos aparte de 煤nicamente para llenar a la gente que asisten al comedor, que son m谩s de 200 personas actualmente鈥

Milena es parte de la cuadrilla que se conform贸 este a帽o de promotoras de g茅neros. 鈥淎ctualmente estamos trabajando en Alta Barda, 17 de Octubre y Quinta 25 ofreciendo acompa帽amientos frente a situaciones de violencia de g茅neros y acompa帽amiento tambi茅n en casos de aborto鈥. Esta cuadrilla inici贸 tras identificar en las asambleas que la violencia de g茅nero es parte de las opresiones que vivimos d铆a a d铆a en todos los territorios. Tambi茅n porque somos parte de una organizaci贸n antipatriarcal, queremos transformar nuestras vidas para vivirlas m谩s libremente y sin violencias de ning煤n tipo. Milena agrega que 鈥渧enimos form谩ndonos hace varios a帽os, trabajamos en coordinaci贸n y articulaci贸n con distintas instituciones como Senaf, Quillagua, las Consejer铆as Jur铆dicas de la Unco鈥 El v铆nculo con diversos espacios e instituciones es fundamental para poder desarrollar nuestra tarea con el mayor compromiso, responsabilidad y cuidado posible.

Erika pertenece a la cuadrilla de merendero del barrio Quinta 25, y nos cuenta que 鈥渘os parece importante porque ayudamos a la gente, colaboramos con la gente, damos la merienda y la comida. Abastecemos al menos a 400 personas鈥.

Por todo esto sostenemos que 隆organizarnos no es delito! Es nuestro derecho, y la avanzada de criminalizaci贸n del gobierno nacional y provincial sobre las organizaciones sociales perjudica no s贸lo a quienes nos organizamos, sino tambi茅n a todos los barrios populares en los que sostenemos nuestro trabajo comunitario.

Seguimos reclamando trabajo con todos los derechos y obras p煤blicas en los barrios populares!

Fuente: https://folweb.com.ar/nota/2285/feriazo_recetas_para_la_auto_organizacion_desde_abajo_dando_batalla_a_la_discriminacion/