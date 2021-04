–

Ferm铆n Salvochea solo hay uno, el que quiera imitarlo que lo

demuestre

I El paisaje y el medio

隆C谩diz! Evoca este nombre m煤ltiples recuerdos hist贸ricos

porque son contados los lugares del mundo que han tenido un pasado tan

rom谩ntico y grandioso como la vetusta ciudad andaluza a orillas del Alt谩ntico.

Fue fundada por los antiguos fenicios, vinieron luego los cartagineses y

despu茅s los romanos.

Ella ha presenciado las luchas sangrientas entre cristianos

y mahometanos y ha reunido en s铆 la civilizaci贸n europea y la cultura del

Oriente. En sus edificios vivieron sabios 谩rabes, escol谩sticos jud铆os y monjes

cristianos, influyendo sobre el estado mental de sus habitantes.

Cuando los 谩rabes fueron expulsados de Andaluc铆a por los

soldados de Fernando el Cat贸lico, llegaron los cruzados ingleses y descansaron

en C谩diz antes de seguir viaje para conquistar el Sagrado Sepulcro en la Tierra

Santa. Despu茅s del descubrimiento de Am茅rica, C谩diz se convirti贸 en una de las

ciudades m谩s ricas de Europa y la arquitectura maravillosa de sus edificios nos

refiere hoy todav铆a la historia de ese per铆odo magn铆fico.

隆Y cu谩ntas luchas, cu谩ntas sublevaciones y revueltas ha

presenciado esa ciudad! Centenares de veces se han alzado sus moradores en

defensa de la libertad, demostrando as铆 la exactitud del dicho espa帽ol:

“La tierra andaluza es la tierra de la libertad”. C谩diz y Barcelona

han sido siempre los dos focos de la vida revolucionaria en Espa帽a y son

tambi茅n actualmente los centros principales del movimiento anarquista de ese

pa铆s.

Es C谩diz una ciudad admirable, una de las m谩s hermosas del

mundo. Rocas inmensas caen sobre el mar profundo y encima de ellas se levantan

peque帽as casas n铆veas con diminutas torrecillas que se reflejan en las olas

azules.

II El hombre

En una de esas casas blancas, bien arriba, en una

buhardilla, viv铆a un anciano. La instalaci贸n de la pieza era pobre, demasiado

pobre: una cama, una mesita, una silla, algunos viejos peri贸dicos y libros era

todo lo que pose铆a el anciano. Pero quien arrojaba una mirada a trav茅s de la

peque帽a ventana notaba inmediatamente que el anciano era m谩s rico de lo que

parec铆a; afuera se extend铆a el oc茅ano azul, un panorama maravilloso: cielo y

agua y las blancas velas de las embarcaciones que se mec铆an sobre las ondas

juguetonas. Por el mar, precisamente, viv铆a el anciano en esa casita, porque

amaba el oc茅ano, las olas ruidosas y la lejan铆a infinita. Todas las ma帽anas, al

levantarse de su lecho, su primera mirada ca铆a sobre el mar y de noche, antes

de acostarse, sus ojos semicegados volv铆an a buscar las olas enfurecidas, como

si quisiese encargarles alguna misi贸n. Porque ese anciano era un profeta, uno

de los contados hombres que estuvieron en la monta帽a sagrada, vislumbrando

desde all铆 el pa铆s de nuestros hijos. Y por eso su alma era tan honda, tan

tranquila y augusta, igual que el mar en un hermoso d铆a de verano.

Y cuando llegaba la primavera y el mar comenzaba a rugir y a

hervir, cuando las olas salvajes se levantaban cual monta帽as gigantescas

besando a las nubes, el anciano so帽aba en la gran tormenta de los pueblos,

cuando los pobres y los humildes, los bastardos de la sociedad, se levantaran

con las armas en las manos para romper las cadenas de la tiran铆a milenaria.

Era el 28 de septiembre de 1907. En la habitaci贸n de anciano

reinaba la tranquilidad absoluta porque en la cama yac铆a un muerto. Hab铆a

fallecido inesperadamente, sin haber estado enfermo, sin sufrir.

Pero mirad lo que ocurri贸 afuera. Con la velocidad del rayo

difundi贸se la noticia de la muerte del anciano. Y en toda C谩diz, en Andaluc铆a

entera, en toda Espa帽a s贸lo se hablaba de 茅l. “隆Ha muerto!” Por

doquier se o铆an estas dos palabras que encarnaban el hondo dolor de un pueblo.

Cada cual sent铆a la p茅rdida; en las minas, en los campos, en las escuelas y en

las universidades, en todas partes la noticia produjo la impresi贸n de una

pesadilla que cuesta creer al principio, pero que finalmente es necesario

reconocer.

驴Cu谩ndo se ha visto en Espa帽a tantas l谩grimas, tanto dolor,

tanta tristeza sincera, tanto amor y fidelidad cari帽osa? 隆Qu茅 no dar铆an

nuestros reyes si pudiesen adquirir aunque fuera la d茅cima parte de esa

popularidad! Atravesando Espa帽a, en todas sus ciudades y aldeas se encontrar铆an

millares y millares de personas que ignoraban los nombres de los ministros de

entonces, pero no habr铆a uno solo que no supiese el nombre de aquel anciano,

Ferm铆n Salvochea. Este nombre encarnaba una idea, un programa, un mundo de

esperanzas, de anhelos y necesidades.

隆Ferm铆n Salvochea! En los palacios se pronunciaba este

nombre con labios tr茅mulos, pero en la casilla de los pobres y de los

explotados resonaba como una declaraci贸n de guerra a la sociedad capitalista,

como la promesa de un porvenir mejor. Existen pocos hombres que hayan

conquistado tanto amor y tanta simpat铆a entre las grandes multitudes de un

pueblo como Ferm铆n Salvochea y son menos todav铆a los que han merecido ese amor con

tanto derecho como el gran rebelde espa帽ol. Salvochea ha sido uno de los

caracteres m谩s puros e idealistas en la historia del movimiento revolucionario,

grande por sus ideas, grande por sus acciones, un hombre que encarnaba el

apasionamiento revolucionario y el valor heroico de un Blanqui y el amor

indescriptible y la consagraci贸n de Louise Michel. La poderosa personalidad de

este hombre admirable hasta lleg贸 a suscitar la estima y el respeto de sus

adversarios m谩s empedernidos y siempre que se pronunciaba su nombre, el de

Ferm铆n Salvochea, no hab铆a lugar para los aspectos bajos y peque帽os de la vida.

La biograf铆a del gran anarquista espa帽ol produce la

impresi贸n de una novela fant谩stica y recuerda la vida tormentosa de Mija铆l

Bakunin. Salvochea tuvo una participaci贸n activa en el movimiento

revolucionario de Espa帽a en los 煤ltimos cincuenta a帽os y su nombre est谩

estrechamente unido a los acontecimientos revolucionarios m谩s significativos de

ese per铆odo. Los que conocen la historia de ese movimiento en Espa帽a saben cu谩n

fecundo es en rasgos grandiosos y heroicos y cu谩ntos son los que sacrificaron

sus bienes y su sangre por sus convicciones libertarias, por sus ideales

revolucionarios; y en esa serie hist贸rica de luchadores valerosos el nombre de

Ferm铆n Salvochea es uno de los m谩s brillantes, un nombre para las generaciones

venideras, un nombre que no ser谩 olvidado jam谩s.

III Antecedentes – La familia – Su juventud

-Londres – Soci贸logos e internacionalistas

Ferm铆n Salvochea y 脕lvarez naci贸 en C谩diz el d铆a primero de

marzo de 1842. Su padre era un comerciante de fortuna, heredero de una de esas

familias de negociantes que tan importante papel han desempe帽ado en la vieja

ciudad mercantil. Claro est谩 que Ferm铆n recibi贸 una educaci贸n cuidadosa. Su

padre, siguiendo una arraigada tradici贸n de familia, ten铆a la intenci贸n de

hacer de 茅l un h谩bil comerciante a fin de poder entregarle m谩s adelante sus

negocios.

La primera juventud de Ferm铆n fue pac铆fica y dichosa en todo

sentido. Se distingu铆a por su inteligencia extraordinaria y por las cualidades

valerosas y caballerescas de su car谩cter, que dejaba entrever desde su

infancia. Su madre, mujer admirable, le refer铆a en su ni帽ez las leyendas y

tradiciones de la ciudad de C谩diz, tan ricas y fant谩sticas como un cap铆tulo de

Las mil y una noches y el peque帽o Ferm铆n la escuchaba leyendo las palabras en

sus labios. Esas historias rom谩nticas ejercieron profunda influencia sobre el

muchacho y a menudo recordaba, en medio de su vida tormentosa, aquellas horas

felices.

Al cumplir los quince a帽os su padre lo envi贸 a Inglaterra

para que perfeccionase sus conocimientos del idioma ingl茅s y continuara sus

estudios comerciales. Fue este el primer acontecimiento importante en la vida

de Salvochea. En Inglaterra descubri贸se ante 茅l un nuevo mundo. El car谩cter

severo y puritano de la vida brit谩nica con sus formas r铆gidas y convencionales

y sus impresiones prosaicas, produjeron una influencia profunda en el joven. La

diferencia era demasiado notoria: el hermoso cielo azul de Andaluc铆a, C谩diz con

sus blancas casas, sus palmeras y sus habitantes rebosantes de temperamento y

de pronto Londres con su neblina, sus edificios negros, el humo de las

chimeneas, las calles fr铆as e inhospitalarias. Al principio Salvochea se sent铆a

como un prisionero en el nuevo ambiente, pero su car谩cter en茅rgico venci贸

r谩pidamente el primer influjo desagradable de Inglaterra. Se dedic贸 a estudiar

a los hombres y descubri贸 que el ingl茅s seco y fr铆o posee al mismo tiempo un

instinto de independencia individual notablemente desarrollado y un sentimiento

de libertad personal que es raro encontrar en otros pa铆ses.

Los cinco a帽os que Ferm铆n pas贸 en Londres y en Liverpool

fueron para 茅l un per铆odo de gran desarrollo intelectual. Dedic贸 todos sus

momentos libres al estudio de la literatura radical inglesa. Primero fueron los

trabajos de Thomas Paine los que produjeron una influencia poderosa sobre 茅l;

m谩s tarde estuvo en contacto personal con Charles Bredlow y sus amigos. La

propaganda ate铆sta en Inglaterra tropezaba con grandes dificultades en esa

茅poca, pero Bredlow y sus compa帽eros luchaban con la mayor energ铆a en favor de

sus convicciones, tratando de destruir el concepto medieval del te铆smo que

impera aun hoy d铆a en vastos c铆rculos de la sociedad inglesa.

El joven Salvochea acogi贸 con entusiasmo la nueva doctrina y

se convirti贸 en ateo. Para el espa帽ol el ate铆smo desempe帽a, en general, un

papel m谩s importante que en las dem谩s naciones. Es la condici贸n primordial de

todo movimiento libertario, el primer paso de todo libre progreso individual.

Espa帽a es el pa铆s cl谩sico del clericalismo cat贸lico, el pa铆s de la Inquisici贸n,

que ha sido casi totalmente arruinado por el dominio oscurantista de la

Iglesia. He ah铆 la raz贸n por qu茅 Salvochea ha sido toda su vida un

propagandista radical e incansable del ate铆smo.

Pero Salvochea conoci贸 en Inglaterra otro ideal, que ejerci贸

una gran influencia sobre su actuaci贸n posterior. Cuando lleg贸 a Londres, viv铆a

a煤n Robert Owen, el c茅lebre comunista ingl茅s. Sus ideas no s贸lo influ铆an

poderosamente sobre la clase obrera brit谩nica, sino tambi茅n sobre los elementos

idealistas de la peque帽a burgues铆a inglesa. Salvochea estudi贸 las obras de Owen

y de otros escritores comunistas. Los hechos sociales aparecieron de pronto a

sus ojos bajo otra faz; prod煤jose una revoluci贸n en su mentalidad y poco a poco

empez贸 a comprender todo el significado del gran problema social. La brillante

cr铆tica de la propiedad privada formulada por Owen descubri贸 repentinamente

ante 茅l todos los males sociales y al propio tiempo desarrollose en 茅l el

grandioso ideal de la igualdad social y econ贸mica, como el 煤nico capaz de crear

una vida arm贸nica en la sociedad humana. Salvochea se hizo comunista y sigui贸

si茅ndolo hasta el 煤ltimo d铆a de su vida. Muchos a帽os m谩s tarde, en una ocasi贸n

especial, 茅l mismo analiz贸 su evoluci贸n revolucionaria recordando su

“per铆odo ingl茅s” con estas palabras caracter铆sticas:

“Ciertos libros ejercen en determinados momentos una

inf1uencia poderosa sobre el desarrollo de un hombre: Se sabe que el primer

libro que ley贸 Ravachol fue la novela El jud铆o errante de Eugenio Sue. La

influencia de este libro no se extingui贸 jam谩s en 茅l, seg煤n su propia

declaraci贸n. Lo mismo puedo decir de m铆; viviendo en Inglaterra le铆 por vez

primera a Thomas Paine. Sus escritos me convirtieron en internacionalista y

hasta hoy d铆a me hallo todav铆a bajo su influencia. ‘Mi patria es el mundo,

todos los hombres son mis hermanos y mi religi贸n consiste en hacer el bien.’

Estas palabras produjeron una impresi贸n inolvidable en m铆; yo buscaba en cada

palabra un sentido profundo y ellas se han grabado en mi mente para siempre.

M谩s tarde conoc铆 a Robert Owen, quien me ense帽贸 el ideal sublime del comunismo,

y a Bredlow, que me hizo conocer los puntos de vista del ate铆smo. Todo lo dem谩s

se desarroll贸 en m铆 por cuenta propia.”

IV Breve esbozo de la historia social

espa帽ola de mediados del pasado siglo

En 1864 Salvochea abandon贸 Londres para regresar a C谩diz. En

aquel entonces se iniciaba en Andaluc铆a un vigoroso movimiento revolucionario.

Rafael Guill茅n y Ram贸n de Cala, dos hombres valientes y socialistas

convencidos, se consagraron con mucha energ铆a y entusiasmo a organizar los

elementos republicanos y dem贸cratas de la provincia. El movimiento republicano

en Andaluc铆a ha tenido siempre un marcado car谩cter socialista y la mayor parte

de sus ap贸stoles y propagandistas fueron partidarios del socialismo.

La propaganda socialista se inici贸 en Espa帽a despu茅s de la

revoluci贸n de 1840. En aquella 茅poca Joaqu铆n Abreu desarrollaba en Andaluc铆a

una propaganda vigorosa y llena de 茅xito en favor de las ideas de Charles

Fourier. Explicaba sus ideas en la prensa radical de C谩diz, ideas que hallaron

bien pronto un eco en los peri贸dicos de otras ciudades. Para conocer el

desenvolvimiento que ha tenido ese movimiento basta recordar el hecho de que

Abreu logr贸 en un breve plazo, de cuatro a cinco millones de pesetas para

fundar una colonia fourierista en los alrededores de Jerez de la Frontera. Pero

el gobierno impidi贸 la realizaci贸n de ese proyecto, persiguiendo a los

propagandistas socialistas. De 茅stos, los m谩s conocidos fueron Pedro Ugarte,

Manuel Sagrario y Faustino Alonso; m谩s tarde se agregaron Jos茅 Barterolo, Pedro

Boh贸rquez y finalmente Guill茅n y De Cala, a quienes ya hemos mencionado.

En 1864, Fernando Garrido, el famoso historiador y

socialista espa帽ol, que conoci贸 en C谩diz las doctrinas de Fourier, fund贸 el

primer peri贸dico socialista de Espa帽a, La Atracci贸n, que apareci贸 en Madrid. La

publicaci贸n no vivi贸 mucho tiempo pero gracias a ella se form贸 en la capital un

c铆rculo socialista que edit贸 m谩s tarde otro 贸rgano, La Organizaci贸n del

Trabajo. Hombres como el heroico Sixto C谩mara, que cay贸 luego en la lucha por

la rep煤blica social, Juan Sala, Francisco Ochando y despu茅s el fogoso Cervera

eran las figuras principales del c铆rculo socialista de Madrid. Cervera ha sido

el fundador de la primera escuela libre socialista de Espa帽a, pero cuando ya

contaba con m谩s de 500 alumnos el ministro Morillo sofoc贸 esa brillante

empresa, diciendo que “en Espa帽a no necesitamos hombres capaces de pensar,

sino bestias de trabajo”.

En Barcelona el primer movimiento socialista fue influido

por el comunismo icario de 脡tienne Cabet. En 1847 el comunista Monterreal fund贸

La Fraternidad, primer peri贸dico comunista de la capital catalana, en el cual

public贸 la obra de Cabet Viaje a Icaria. Ya en 1840 el obrero Munst hab铆a

organizado en Barcelona un sindicato de tejadores con 200 miembros, echando as铆

la base dcl futuro movimiento sindicalista.

Desde 1850 se desarroll贸 en Catalu帽a una activa propaganda

por las ideas de Proudhon, que venci贸 poco a poco a todas las otras tendencias.

Ram贸n de la Sagra y el famoso Pi y Margall tradujeron las obras del te贸rico

franc茅s y bien pronto naci贸 en Barcelona y en otras ciudades catalanas un vasto

movimiento mutualista y sindical. Este movimiento pas贸 a Andaluc铆a, aunque no

ha tenido all铆 la misma importancia que en Catalu帽a. En 1853, el gobierno

espa帽ol intent贸 ahogar totalmente ese pac铆fico movimiento; pero la ley contra

las asociaciones obreras no fue m谩s que letra muerta. En 1854 se cre贸 una

federad贸n de todas las corporaciones obreras de Catalu帽a, contando con 90.000

socios. En 1855, el general Zapatero quiso sofocar ese movimiento por medio de

la fuerza. Fueron clausurados los locales de las corporaciones y reducidos a

prisi贸n los propagandislas m谩s conocidos. Al principio los obreros se

mantuvieron tranquilos, pero de pronto 50.000 proletarios pertenecientes a

todos los gremios abandonaron el trabajo, el 2 de julio de 1855, en las

f谩bricas dc Barcelona, Sans, Cornell谩, Reus, Badalona y otras ciudades,

declarando la huelga general en defensa dc sus derechos. Nadie esperaba

semejante hecho; la excitaci贸n general era enorme y el gobernador de Barcelona

lanz贸 una proclama a los obreros prometi茅ndoles reconocer sus exigencias si

volv铆an al trabajo. Los obreros consintieron. Durante los primeros momentos se

habl贸 mucho, efectivamente, de reformas sociales, pero al mismo tiempo se

adoptaban con todo sigilo las medidas m谩s bajas contra la organizaci贸n de los trabajadores,

hasta que finalmente fueron proclamadas, en 1861, las conocidas leyes de

excepci贸n contra el proletariado de Catalu帽a. Desde entonces los obreros

espar帽oles renunciaron a toda esperanza en una t谩ctica pac铆fica y en los

llamados derechos legales.

En Andaluc铆a, bajo el gobierno de Narv谩ez, la reacci贸n hab铆a

destru铆do desde hac铆a tiempo la fe en el progreso pac铆fico. Hay pocos lugares

en el mundo donde se haya vertido tanta sangre como en ese pa铆s maravilloso.

Andaluc铆a ha sido siempre la regi贸n de las conspiraciones y de las revueltas,

porque m谩s que cualquier otra provincia de Espa帽a ha sufrido bajo el yugo

terrible de la reacci贸n. Millares de hombres y mujeres valientes anegaron con

su sangre la tierra de Andaluc铆a, miles de sus habitantes perecieron en las

c谩rceles de las colonias penales, mas la reacci贸n nunca fue capaz de sofocar el

esp铆ritu rebelde que late en el coraz贸n del pueblo andaluz.

Las sublevaciones de M谩laga, Utrera y de la provincia de

Sevilla en 1857 fueron reprimidas de un modo sangriento. Centenares de rebeldes

fueron fusilados o reclu铆dos. S贸lo en Sevilla se asesinaron 95, meses despu茅s

de haber sido sofocado el levantamiento.

En 1861 se produjo una gran sublevaci贸n bajo la jefatura del

republicano socialista P茅rez del 脕lamo. Este levantamiento tuvo las mejores

probabilidades de obtener un 茅xito. Fue preparado durante mucho tiempo y no

menos de 30.000 hombres se unieron a los rebeldes cuando entraron en la ciudad

de Loja; pero la incapacidad militar de los dirigentes fue el mayor obst谩culo

para la empresa. Despu茅s de algunas luchas luchas sangrientas los

revolucionarios fueron vencidos. El gobierno reaccionario se veng贸

horriblemente: m谩s de 200 hombres fueron fusilados por orden de los Consejos de

Guerra, la mayor parte de ellos sin proceso. Centenares de personas fueron

enviadas a presidio, la reacci贸n prohib铆a toda manifestaci贸n de libertad y s贸lo

en 1864, precisamente cuando Salvochea regresaba de Londres, la situaci贸n

general de Andaluc铆a era algo mejor. Creemos que esta somera revista hist贸rica

ha sido necesaria porque ella ofrece al lector un peque帽o cuadro de la

situaci贸n bajo la cual se ha desarrollado la acci贸n de Salvochea.

V De Londres a C谩diz – La comuna

revolucionaria de C谩diz -La rep煤blica traicionada por los republicanos

timoratos y politiqueros -Defensa de C谩diz – Entereza ante la derrota

Ferm铆n Salvochea volvi贸 a Inglaterra hecho un comunista y

ateo. En su patria se convirti贸 en revolucionario y republicano. Claro est谩, en

defensor de una rep煤blica comunista. Con todo el apasionamiento entusiasta de

su noble car谩cter se entreg贸 al movimiento revolucionario conspirador. Tuvo una

participaci贸n activ铆sima en las empresas m谩s arriesgadas y su valor personal,

su esp铆ritu de sacrificio, lo convirtieron poco a poco en uno de los dirigentes

m谩s capaces y de mayor influencia en el movimiento republicano. Salvochea era

rico, sumamente rico; se dec铆a que su padre pose铆a una fortuna de tres millones

de pesetas; pero Ferm铆n viv铆a modestamente y se val铆a de su riqueza como fondo

para la causa revolucionaria.

Las casamatas de San Sebasti谩n y Santa Catalina, cerca de

C谩diz, era en aquel entonces el albergue de los presos pol铆ticos de toda

Espa帽a. Los revolucionarios que deb铆an ser reclu铆dos en las colonias penales de

Fernando Poo o de Manila quedaban encerrados durante alg煤n tiempo en las

prisiones de C谩diz, antes de que fuesen enviados a su destino. Salvochea los

visitaba a todos y ten铆a para cada cual un buen consejo y alguna ayuda.

En 1866 Salvochea y sus amigos organizaron una empresa

grandiosa. Se esperaba que los artilleros encarcelados, que hab铆an tomado parte

en la sublevaci贸n de Madrid, ser铆an enviados a la prisi贸n de San Sebasti谩n para

transportarlos luego a Manila. Pero por lo visto el gobierno se mostr贸 receloso

porque cambi贸 repentinamente de opini贸n.

En 1867 la reina Isabel volvi贸 a poner el mando en manos del

odiado verdugo Narv谩ez y el pa铆s desdichado sinti贸 las consecuencias de una

terrible reacci贸n. Ya en junio de 1868 hab铆an estallado algunas revueltas

aisladas en Catalu帽a y Andaluc铆a, pero fueron inmediatamente reprimidas en

sangre. Salvochea tuvo una participaci贸n destacada en el levantamiento militar

del regimiento Cantabria; dicho levantamiento fue el preludio de la revoluci贸n

de septiembre de 1868. 脡sta comenz贸 el 18 de septiembre en C谩diz, propag谩ndose

cual un incendio por toda Andaluc铆a. El d铆a 28, el ej茅rcito real fue batido por

los insurgentes y el 29 la comuna de Madrid proclam贸 la destituci贸n de la

dinast铆a borb贸nica.

Salvochea fue elegido miembro de la comuna revolucionaria de

C谩diz y segundo comandante del segundo batall贸n de voluntarios. Fueron muchos

los que quisieron incorporarse a 茅l, pero Salvochea eligi贸 煤nicamente a los

republicanos y a los comunistas.

Toda Espa帽a salud贸 con el mayor j煤bilo la ca铆da de la odiada

dinast铆a y durante un instante pareci贸 que se iban a realizar millares de

esperanzas. Pero los hombres del gobierno provisional de Madrid no eran m谩s que

mon谩rquicos liberales y adversarios del ideal republicano. Gracias a la actitud

vergonzosa del republicanismo burgu茅s, Castelar y sus amigos, los miembros del

nuevo gobierno, los se帽ores Prim, Zorrilla, Sagasta, etc., adquirieron valor y

se pronunciaron abiertamente contra la Rep煤blica. Salvochea y sus amigos

comprendieron el peligro, sab铆an que el gobierno flamante se vengar铆a de los

republicanos en la primera oportunidad. Con el prop贸sito de prepararse para la

lucha los revolucionarios andaluces convocaron para los primeros d铆as de

diciembre de 1868 una gran asamblea en 脕lava. Salvochea seleccion贸 los

elementos fieles de C谩diz, recomend谩ndoles que no depusieran en modo alguno las

armas. El 5 de diciembre apareci贸, inesperadamente, an te los muros de C谩diz,

una secci贸n de artiller铆a exigiendo, en nombre del gobierno, que la milicia

revolucionaria hiciera entrega de sus armas en el t茅rmino de tres horas. A煤n no

hab铆a transcurrido este plazo cuando comenz贸 el tiroteo. Algunos

revolucionarios cayeron muertos y otros heridos.

lnmediatamente Salvochea se coloc贸 al frente de los rebeldes

y organiz贸 la defensa militar de la ciudad. La lucha dur贸 tres d铆as; la

artiller铆a hizo esfuerzos desesperados por conquistar la plaza sin resultado

alguno. Salvochea luch贸 como un le贸n, estaba en todos los sitios de mayor

peligro y su valor heroico infundi贸 a los rebeldes una fuerza incre铆ble.

Al cuarto d铆a los embajadores de la ciudad solicitaron un

armisticio, que fue aceptado por ambas partes. Pero el gobierno

“liberal” se apresur贸 a enviar contra los valerosos insurrectos un

ej茅rcito al mando del general Caballero de Rodas. Salvochea mantuvo su posici贸n

hasta el 11 de diciembre; pero a medida que el general se iba acercando, sin

encontrar resistencia, comprendi贸 Salvochea que el peque帽o n煤cleo de

revolucionarios mal armado no estaba en condiciones de oponerse a un ej茅rcito y

que toda resistencia s贸lo ocasionar铆a una matanza, sin ninguna probabilidad de

茅xito. En consecuencia disolvi贸 la milicia revolucionaria envi谩ndola a otro

lugar y qued谩ndose 茅l solo. Se fue tranquilamente al casino militar para

esperar all铆 al general Caballero de Rodas. El coronel Pazos, jefe del tercer

regimiento de artiller铆a, lo fue a ver para pedirle que salvara su vida,

abandonando C谩diz, porque el general ordenar铆a, con toda seguridad, que fuese

fusilado. Salvochea no acept贸. El coronel le ofreci贸 su ayuda personal, pero

Salvochea se mantuvo firme en su decisi贸n. Sab铆a que el gobierno lo consideraba

como culpable principal y en caso de no ser hallado por De Rodas la ciudad

entera deber铆a sufrir por su causa y eso habr铆a sido para 茅l peor que la

muerte. Su car谩cter noble no le permiti贸 pensar en su propia salvaci贸n; estaba

dispuesto a afrontar toda la responsabilidad y resuelto a morir por sus hechos.

Esta actitud admirable impresion贸 profundamente hasta a sus enemigos y el

general De Rodas, no queriendo ser el verdugo de semejante hombre, lo envi贸 en

calidad de prisionero de guerra a la fortaleza de San Sebasti谩n.

Empero el pueblo de C谩diz supo apreciar este car谩cter

elevado y pocos meses despu茅s Salvochca era elegido por gran mayor铆a

representante de C谩diz en las Cortes. El gobierno provisional hab铆a declarado

anteriormente que no reconocer铆a esa elecci贸n y el parlamento

“revolucionario”, en efecto, apoy贸 esta actitud. Dir铆ase que esos

extra帽os “revolucionarios” quer铆an demostrar que Salvochea no

cuadraba en su compa帽铆a; en este sentido ten铆an raz贸n, pues el verdadero sitio

del gran rebelde era la barricada y no el parlamento.

VI Amnist铆a – Movimiento federalista de

Catalu帽a -Derrotados – Par铆s – Vuelta a C谩diz – Salvochea alcalde de C谩diz

En febrero de 1869 se reuni贸 el nuevo parlamento y una de

sus primeras resoluciones fue la de conceder la amnist铆a a los presos

pol铆ticos, que todo el pueblo requer铆a en茅rgicamente. Algunos d铆as despu茅s

Salvochea y muchos otros abandonaron las casamatas de San Sebasti谩n y Santa

Catalina. Salvochea reanud贸 en seguida sus trabajos, fomentando en Andaluc铆a

una agitaci贸n vigorosa a favor de un nuevo levantamiento republicano, porque

era aquel el 煤nico modo de salvar las consecuencias de la revoluci贸n del 68.

El 1 de junio de 1869 las Cortes adoptaron una resoluci贸n

mon谩rquica, por 214 votos contra 56, decidiendo buscar en Europa un rey

adecuado para el trono espa帽ol. Emilio Castelar y otros republicanos burgueses

se limitaron a protestar d茅bilmente en lugar de recurrir a la 煤nica soluci贸n

que les quedaba: la sublevaci贸n. Pero esos comediantes republicanos no quer铆an

saber nada de tales medios y prefirieron traicionar la Rep煤blica y la

revoluci贸n de 1868. En el mes de septiembre estall贸 en Catalu帽a el

levantamiento federalista. Salvochea y sus amigos resolvieron en el acto apoyar

a los rebeldes agitando la bandera de la revuelta en su provincia. El 30 de

septiembre, Salvochea a la cabeza de 600 hombres, marchaba de C谩diz a Medina

para reunirse all铆 con los revolucionarios de J茅rez y de Ubrique. Aun cuando

aqu茅llos sab铆an que las perspectivas de triunfar no eran muy brillantes,

decidieron iniciar la campa帽a, costara lo que costara. Sab铆an que el

levantamiento era el 煤ltimo recurso para defender su libertad y, hombres

resueltos, estaban decididos a morir antes que someterse sin intentar la

defensa.

Salvochea fue perseguido inmediatamente por las tropas del

gobierno. No lejos de Alcal谩 de los Gazules se llevaron a cabo los primeros

encuentros sangrientos. Los militares eran cien veces m谩s fuertes que los

revolucionarios mal armados; pero 茅stos lucharon con notable hero铆smo y en

pocos d铆as presentaron tres batallas encarnizadas. Rafael de Guill茅n fue hecho

prisionero y los soldados lo asesinaron en una forma salvaje, por orden del

coronel Luque. Crist贸bal Boh贸rquez, el defensor incansable y heroico de la

libertad e igualdad sociales, cay贸 en el campo de batalla. Salvochea luch贸 como

un h茅roe; sab铆a que su causa estaba perdida, pero su valor era inquebrantable.

Finalmente, despu茅s que el ej茅rcito hubo conquistado los sitios estrat茅gicos m谩s

importantes y despu茅s de haber recibido los rebeldes la noticia de que no hab铆a

sido posible promover un levantamiento en M谩laga y en Sevilla, los

revolucionarios dispersaron sus filas para salvarse aisladamente. Someti茅ndose

a varios peligros, Salvochea y otros lograron llegar a Gibraltar. De all铆 pas贸

a Par铆s, donde frecuent贸 los c铆rculos avanzados que se agrupaban en torno de La

Revue, Le Rapell y otros peri贸dicos radicales. De Par铆s Salvochea parti贸 para

Londres, de donde pudo regresar a Espa帽a gracias a la amnist铆a de 187l. En

C谩diz el pueblo lo acogi贸 con indescriptible entusiasmo y ese mismo a帽o fue

elegido alcalde.

Como alcalde de C谩diz, Salvochea trabaj贸 mucho por el

embellecimiento de la ciudad, convirti茅ndola en una de las m谩s hermosas de

Espa帽a. Estableci贸 tambi茅n algunas reformas 煤tiles en la administraci贸n

pol铆tica. Pero no dur贸 mucho tiempo en su cargo porque en julio de 1873 estall贸

en Espa帽a la revoluci贸n cantonalista y Salvochea fue uno de los primeros en

tomar el fusil en la mano para la conquista de la igualdad econ贸mica y la

autonom铆a local.

VII El movimiento cantonalista y sus

consecuencias – Barcos ingleses y prusianos en ayuda de la reacci贸n – Prisi贸n

en La Gomera -Sus estudios y su evoluci贸n filos贸fica – Indulto rechazado – La

fuga

El 9 de febrero de 1873 el rey Amadeo renunci贸 al trono y

pocos d铆as despu茅s fue proclamada la Rep煤blica espa帽ola. La lucha sangrienta de

la Comuna de Par铆s hab铆a producido gran impresi贸n en Espa帽a y se present铆a que

iban a ocurrir grandes acontecimientos. Por eso Amadeo prefiri贸 renunciar. Pero

el pueblo tampoco estaba conforme con la rep煤blica centralista y debido a eso

los hombres del nuevo gobierno se vieron obligados a proclamar la rep煤blica

federativa el 8 de junio de 1873. Para pacificar a los descontentos se eligi贸

para la presidencia del ministerio al conocido proudhoniano Pi y Margall; pero

el 3 de julio, al establecerse la nueva Constituci贸n, los federalistas se

dieron cuenta de que se trataba de enga帽arlos. Pi y Margall, el 煤nico hombre honesto

y resuelto del nuevo gobierno, renunci贸 a su cargo por no querer traicionar sus

principios. Entre el 5 y el 13 de julio se sublevaron numerosas ciudades

proclam谩ndose como comunas independientes.

No puede ser, desde luego, el objeto de nuestro trabajo

ofrecer un cuadro de ese movimiento complicado, que s贸lo concluy贸 el 11 de

enero de 1874 con la represi贸n sangrienta de la comuna de Cartagena. Esta

ciudad heroica estuvo sitiada durante seis meses por el ej茅rcito espa帽ol y por

buques de guerra prusianos e ingleses antes de que se consiguiera someterla.

Salvochea se adhiri贸 inmediatamente al movimiento

federalista y fue elegido presidente del comit茅 administrativo de la comuna de

C谩diz. Pero su situaci贸n era dif铆cil a causa de que hab铆a m煤ltiples tendencias

en el movimiento mismo. A principios de agosto lleg贸 a las puertas de C谩diz el

general Pav铆a al mando de un ej茅rcito. Salvochea y sus amigos defendieron la

entrada de la ciudad, pero los buques de guerra brit谩nicos del puerto de C谩diz

se pusieron del lado de las tropas del gobierno, terminando con ello toda

tentativa de defensa interior.

Salvochea se hallaba en un lugar seguro cuando los soldados

del general Pav铆a entraron en la ciudad. Le hubiera sido muy f谩cil llegar en

bote hasta Cibraltar, pero al saber que muchos de sus amigos hab铆an sido

arrestados 茅l mismo se entreg贸 en manos del enemigo a fin de compartir la

suerte de sus camaradas.

El consejo de guerra de Sevilla, lo conden贸 a reclusi贸n

perpetua en una de las colonias penales de 脕frica. Su noble amigo Pablo Laso se

present贸 voluntariamente ante el tribunal con la intenci贸n de acompa帽ar a

Salvochea en su encierro. En marzo de 1874 ambos fueron enviados al presidio de

La Gomera. Salvochea soport贸 su destino con la mayor calma. Su familia le

ayudaba con dinero, pero 茅l compart铆a hasta el 煤ltimo c茅ntimo con los

desdichados presos y con los habitantes pobres de la colonia que lo veneraban

como a un santo. Salvochea era el esp铆ritu bueno de la isla, amigo y hermano de

todo el mundo; su consuelo influ铆a sobre todos evitando la desesperaci贸n. En

1876, fue trasladado a Ceuta, pero de all铆 fue nuevamente llevado a La Gomera.

Durante los ocho a帽os que pasara en las colonias penales, Salvochea estudi贸 la

medicina te贸rica y pr谩ctica, dedicando todos sus esfuerzos a los moradores de

La Gomera. Pero 茅l mismo cumpli贸 tambi茅n una notable evoluci贸n intelectual en

su cautivero. Estando a煤n en Espa帽a hab铆a tomado una participaci贸n entusiasta

en el movimiento obrero espa帽ol y fue uno de los primeros miembros de la Internacional

en ese pa铆s; pero fue en la reclusi贸n donde hall贸 el tiempo necesario para

ocuparse de las ideas y aspiraciones de la federaci贸n espa帽ola de la Asociaci贸n

Internacional de Trabajadores; comprendi贸 poco a poco que la rep煤blica

federativa no era m谩s que el 煤ltimo escal贸n en la evoluci贸n libertaria y los

escritos de Bakunin y de otros pensadores avanzados lo llevaron finalmente al

anarquismo, que propag贸 con la mayor energ铆a hasta el 煤ltimo momento de su

vida.

En 1875, la madre de Salvochea trat贸 de obtener el indulto

de su hijo. Gracias a la ayuda de varios amigos influyentes logr贸 el

consentimiento de C谩novas del Castillo; pero cuando Salvochea tuvo noticia de

esta gesti贸n escribi贸 a su madre una carta apasionada en la cual le prohib铆a

hacer esfuerzo alguno en favor de su indulto, declarando que prefer铆a morir en

la prisi贸n antes que aceptar un favor de sus enemigos m谩s ac茅rrimos. En 1883 la

Municipalidad de C谩diz hizo una nueva tentativa en este sentido, con todo

茅xito, y el Tribunal Supremo resolvi贸 conceder la amnist铆a a Salvochea. Pero no

hab铆an contado con el f茅rreo car谩cter del gran revolucionario. Cuando el

gobernador de la colonia penal le ley贸 su indulto, Salvochea rompi贸 el

documento en presencia suya, declarando que para 茅l s贸lo exist铆an dos maneras

de ser libertado: o bien por su propia fuerza o por medio de una amnist铆a

general para los presos pol铆ticos. Es de imaginar la impresi贸n que produjo su

actitud. Renunci贸 Salvochea a la libertad y continu贸 en la prisi贸n. Pero nueve

meses m谩s tarde consigui贸 huir de La Gomera. Logr贸 alcanzar un peque帽o velero

谩rabe con el cual lleg贸 a Gibraltar. Despu茅s de una corta permanencia en Lisboa

y en Or谩n se estableci贸 en T谩nger, residiendo all铆 hasta 1886, cuando, en

virtud de la muerte de Alfonso XII, pudo volver a Espa帽a, donde fue recibido

con un entusiasmo indescriptible.

VIII 1881 – Primer congreso p煤blico de los

anarquistas espa帽oles -El proceso de La Mano Negra – Proceso y condena de

Salvochea – Penurias de su prisi贸n – Intento de suicidio – Amnist铆a – Muerte de

Salvochea

Volvi贸 Salvochea en un momento oportuno. De 1874 a 1881 el

movimiento anarquista en Espa帽a atraves贸 un per铆odo espantoso. Las b谩rbaras

leyes de excepci贸n impidieron toda propaganda p煤blica. Centenares de compa帽eros

padec铆an en las c谩rceles y sin embargo el movimiento subsist铆a en las

organizaciones secretas. Se editaban peri贸dicos clandestinos, como por ejemplo

El Orden, Las Represalias, La Revoluci贸n Popular, El Movimiento, etc. S贸lo en

1881 termin贸 ese per铆odo aciago y ese mismo a帽o se celebr贸 el primer congreso

p煤blico de los anarquistas espa帽oles. De 1881 a 1892 el movimiento tom贸 un

considerable incremento, estando Salvochea siempre a la vanguardia de sus

camaradas. En 1886, es decir, poco tiempo despu茅s de volver a C谩diz, fund贸 un

peri贸dico anarquista, El Socialismo, y llev贸 a cabo una en茅rgica propaganda en

Andaluc铆a. En todas las aldeas organiz谩ronse los labriegos y el anarquismo hizo

un progreso enorme en la provincia entera. El gobierno contemplaba con terror

ese movimiento. Trat贸 de suprimir el peri贸dico por medio de una serie de

procesos, pero s贸lo consigui贸 fortificar la propaganda an谩rquica. Durante la

aparici贸n del peri贸dico, de 1886 a 1891, Salvochea fue arrestado y condenando

numerosas veces, pero su defensa en茅rgica ante los jueces produc铆a gran

impresi贸n, infun diendo cada proceso m谩s vigor al movimiento.

Entonces el gobierno se vali贸 de otro recurso. Ya a

principios de 1880 hab铆a difundido la noticia de que exist铆a en Andaluc铆a una

sociedad conspiradora, La Mano Negra, compuesta de asesinos y ladrones e

influida por los principios anarquistas. La prensa reaccionaria repiti贸 tantas

veces esta invenci贸n que finalmente todo el mundo la crey贸 y millares de

personas fueron detenidas y a menudo condenadas por ser miembros de la presunta

Mano Negra. En el fondo, la polic铆a ten铆a la intenci贸n de disolver en esta

forma la poderosa Asociaci贸n de los labriegos espa帽oles. El 1 de mayo de 1890,

Salvochea organiz贸 una grandiosa demostraci贸n revolucionaria en toda Andaluc铆a,

que produjo una impresi贸n soberbia sobre los trabajadores de Espa帽a. Al a帽o

siguiente, en la misma fecha, se verific贸 una manifestaci贸n an谩loga, aunque el

gobierno hab铆a arrestado d铆as antes a Salvochea y a otros compa帽eros. Poco

despu茅s del 1 de mayo estallaron dos explosiones en la ciudad. A consecuencia

de una muri贸 un obrero y de la otra cuatro j贸venes. La prensa reaccionaria,

desde luego, sospech贸 de los anarquistas. El Socialismo declar贸 inmediatamente

que aquello era una estratagema de la polic铆a, pero poco despu茅s un ej茅rcito de

pesquisas y vigilantes invadi贸 la redacci贸n del peri贸dico,

“descubriendo” all铆 dos bombas que ellos mismos, claro est谩, hab铆an

preparado. El resultado fue que detuvieron a gran n煤mero de camaradas;

Salvochea tuvo la misma suerte algunas semanas despu茅s.

Sucesos an谩logos ocurrieron tambi茅n en Jerez de la Frontera,

una de las ciudades m谩s revolucionarias de Andaluc铆a. En agosto de 1891 fueron

arrestados all铆 157 anarquistas, acusados de pertenecer a La Mano Negra. Es

claro que esas infamias de la reacci贸n provocaron un odio encarnizado entre los

labriegos y campesinos. Viendo pisoteados sus derechos m谩s elementales, algunos

centenares de ellos resolvieron libertar por la fuerza a sus camaradas

encarcelados en Jerez. La noche del 8 de enero de 1892, 500 labriegos y

artesanos penetraron en la ciudad de Jerez al grito de “隆Viva la

revoluci贸n social! !Viva la anarqu铆a!” Fueron muertos dos terratenientes;

al principio los soldados se asustaron y de este modo los rebeldes lograron

poner en pr谩ctica parte de su plan. Al amanecer, los revolucionarios se

tuvieron que retirar despu茅s de una lucha sangrienta con la fuerza armada. La

venganza de la burgues铆a fue terrible. El 18 de febrero de 1892 los anarquistas

Lamela, Valenzuela, Bisiqui y El Lebrijano fueron ajusticiados. Murieron

her贸icamente, saludando a la muerte con el grito de “隆Viva la

anarqu铆a!” Y ellos resultaron los m谩s felices; otros diez y siete

compa帽eros fueron condenados a diez, doce, quince y veinte a帽os de presidio y

algunos aun a perpetuidad. Entre los acusados estaba tambi茅n Salvochea.El

gobierno lo acusaba de haber organizado la sublevaci贸n de jerez, estando

encerrado en la c谩rcel de C谩diz. En esta 煤ltima ciudad no hubo ning煤n juez que

se hiciese cargo del proceso. En consecuencia Salvochea fue puesto a

disposici贸n de un consejo de guerra, el cual lo conden贸 a doce a帽os de

presidio.

La actitud de Salvochea ante sus jueces fue valiente. Bien

sab铆a que iba a ser condenado, costara lo que costara. V茅ase su di谩logo con el

juez: “Est谩 usted obligado a contestar la verdad a todas las preguntas que

le voy a formular”. Salvochea: “Este proceso no es m谩s que una

comedia vergonzosa y yo estoy condenado ya antes de presentarme ante ustedes;

por lo tanto no tengo nada que contestar”. El juez: “La ley establece

que el acusado que renuncia a responder a las preguntas que le plantea el juez

reconoce su culpabilidad”. Salvochea: “Estoy resuelto a asumir la

responsabilidad de mi silencio”. El juez: “Pero debe usted respetarme

como juez”. Salvochea: “Para m铆 todos los hombres son iguales. Yo no

reconozco superiores y no tengo por qu茅 respetarle”. El juez le formul贸

todav铆a una docena de preguntas, pero Salvochea guard贸 silencio.

Salvochea fue transportado a la c谩rcel de Valladolid, donde

deb铆a cumplir su condena. Al principio se le tuvo aislado completamente del

mundo exterior y ni siquiera se le permit铆a escribir cartas. S贸lo el 7 de

noviembre de 1893, cuando estaba ya gravemente enfermo en el hospital de la

prisi贸n, se permiti贸 que algunos 铆ntimos amigos suyos lo visitaran. Su estado

era de lo m谩s espantoso que imaginarse pueda. El primer domingo despu茅s de

haber llegado a la c谩rcel de Valladolid, el director le exigi贸 que asistiese a

misa. Salvochea se neg贸, diciendo que era ateo. “No importa -replic贸 el

director- usted ir谩 a la iglesia o de lo contrario lo encerrar茅 en una celda

subterr谩nea”. -“Prefiero la celda”- contest贸 Salvochea. Fue

alojado en una cueva horrible, en un agujero oscuro, h煤medo y fr铆o. Pasaron

algunos meses; Salvochea enferm贸 a causa de la humedad y sinti贸 que sus fuerzas

le iban abandonando de d铆a en d铆a. No pod铆a esperar salvaci贸n alguna, porque

Espa帽a atravesaba entonces un per铆odo reaccionario. En este estado resolvi贸

suicidarse, para poner fin a sus dolores. Con una vaina rota se produjo dos

heridas profundas en las venas del cuello y en un costado. Luego se tendi贸 en

el suelo y perdi贸 el conocimiento. Pero debido al horrible frio que reinaba en

la celda su sangre se congel贸 en las venas y esta fue su salvaci贸n.

Habi茅ndolo encontrado en tan espantoso estado el director se

acobard贸. Lo traslad贸 al hospital y poco a poco fue reponi茅ndose. Al recobrar

la salud el director le ofreci贸 un puesto de escribiente en la prisi贸n, pero

Salvochea se resisti贸 a aceptar, diciendo que no quer铆a ser un sirviente del

Estado, ni siquiera en esa forma. El 21 de agosto de 1898 fue trasladado a la

c谩rcel de Burgos. All铆 su situaci贸n era mejor. Tradujo una obra de astronom铆a

de Flammarion, produciendo algunos otros trabajos de car谩cter literario. Por fin,

en 1899, cuando los prisioneros de Montjuich fueron libertados, gracias al

vasto movimiento de protesta, se abrieron tambi茅n para Salvochea las puertas de

la prisi贸n. Se dirigi贸 a C谩diz donde el pueblo lo acogi贸 con se帽alado j煤bilo.

Su esp铆ritu segu铆a siendo siempre el mismo, pero su salud, sobre todo la vista,

sufr铆a mucho a causa de los largos a帽os de encierro.

Salvochea se mostr贸 activo hasta el final de sus d铆as.

Sacrific贸 sus bienes y su sangre, toda su fortuna, por el ideal en que cre铆a y

lleg贸 a ser tan pobre como el proletario m谩s indigente. Escribi贸 numerosos

art铆culos para la prensa anarquista de Espa帽a y edit贸 tambi茅n algunos folletos.

Su 煤ltimo trabajo literario ha sido una excelente traducci贸n de Campos,

f谩bricas y talleres de Kropotkin, que se public贸 primeramente en La Revista

Blanca y luego en libro.

IX Sepelio de Salvochea

Esta es, brevemente narrada, la biograf铆a de Ferm铆n

Salvochea, h茅roe y luchador. Su muerte caus贸 un mar de l谩grimas y su sepelio

di贸 lugar a una manifestaci贸n enorme, en la que participaron cerca de 50.000

personas. De todos los pueblos y aldeas afluyeron los pobres y desheredados

para despedirse del extinto. Centenares de mujeres besaban los labios fr铆os que

antes llamaran con tanta frecuencia a la lucha por el pan y la libertad. Yal

ser depositado en la fosa el cad谩ver del inolvidable camarada, millares de

bocas exclamaron: “隆Viva la anarqu铆a!”

Salvochea ha muerto, pero un movimiento que cuenta en sus

filas con semejantes hombres es invencible.

Rudolf

Rocker (1945)

