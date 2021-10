–

Este a帽o se cumple el centenario del nacimiento del director de cine Fernando Fern谩n G贸mez, un personaje que va unido al arte cinematogr谩fico espa帽ol. Nacido seg煤n su historia familiar en Lima (Per煤), aunque en su partida de nacimiento reflejara Buenos Aires (Argentina), debido a que su madre, que era la actriz Carola Fern谩n G贸mez, se encontraba de gira art铆stica por Am茅rica Latina. No reconocido jam谩s por su padre, el tambi茅n actor Fernando D铆az de Mendoza, fue criado por su madre y su abuela en Espa帽a. Comenz贸 a estudiar Filosof铆a y Letras justo antes de estallar la Guerra Civil espa帽ola, por lo que tuvo que dejar sus estudios universitarios y se inici贸 en su verdadera vocaci贸n profesional como actor de teatro. Se inici贸 junto a otros futuros profesionales como Manuel Aleixandre recibiendo clases en la Escuela de Actores creada por la CNT en Madrid durante los a帽os del conflicto b茅lico, y de hecho en su archivo personal a煤n se conserva su carnet de anarcosindicalista en aquella 茅poca. Se estren贸 como profesional del teatro en 1938 en la compa帽铆a de Laura Pinillos; donde lo descubri贸 Enrique Jardiel Poncela, quien le dio su primera oportunidad en una de sus obras como actor de reparto dos a帽os despu茅s en 1940. Ese dramaturgo adapt贸 para 茅l un papel, el de Peter el Pelirrojo, en la obra Los ladrones somos gente honrada, estrenada en el Teatro Calder贸n de Madrid en 1941.

Durante los a帽os del Franquismo se consolid贸 como actor de cine fundamentalmente, participando en decenas de obras cinematogr谩ficas tanto de comedia como drama que le llevaron a tener un gran reconocimiento y fama a nivel estatal. Con el paso de las d茅cadas perfeccion贸 su innata vocaci贸n actoral, pero tambi茅n desarroll贸 su ingenio como creador de pel铆culas y guiones de teatro. En su dilatada trayectoria art铆stica dejaba continuados gui帽os al mundo libertario que siempre valor贸 y atesor贸 en su coraz贸n. Tanto es as铆, que regres贸 como afiliado de la CNT tras su legalizaci贸n, y caminando biogr谩ficamente desde 1973 junto a su compa帽era de vida, Emma Cohen, ambos participaron en el m铆tin de Montju茂c de la CNT en Barcelona en 1977. Durante su dilatada vida continu贸 defendiendo las ideas anarquistas hasta en su muerte el 21 de noviembre de 2007. Fue muy simb贸lico en su funeral ver desfilar a destacados l铆deres pol铆ticos espa帽oles y muchas personas del mundo de la cultura y el cine ante su f茅retro cubierto por una bandera rojinegra.

En este a帽o 2021, adem谩s, la editorial Capit谩n Swing, reedit贸 El tiempo amarillo, la memorias personales de Fernando Fern谩n G贸mez, un actor conocido genuinamente por sus dos apellidos, que son ambos maternos, una rareza de un personaje que a nadie dejaba indiferente. Recordado por muchos como ese abuelo gru帽贸n y cascarrabias en que se encasill贸 su personalidad medi谩tica, ten铆a una concepci贸n individual y libertaria del mundo c贸mico. Alguien que levantaba sus brazos y entrelazaba sus manos como saludo en p煤blico en la entrega de los Premios Goya del cine, un gesto que simboliza el concepto del apoyo mutuo.

鈥楲o que siento por la anarqu铆a, por la acracia, es una enorme curiosidad o una esperanza. El resto de opciones pol铆ticas no me satisfacen, est谩n basadas en el enga帽o. Todo lo que no se dedica a la revoluci贸n es tiempo perdido 鈥 Jean Genet 鈥 pero reconozco que para eso hace falta tener unos cojones que yo no tengo. Yo no me he atrevido nunca a ser un revolucionario y creo que no hacerlo es una cobard铆a, pero es una cobard铆a que asumo.鈥

Fernando Fern谩n G贸mez