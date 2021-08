–

Este agosto el magn铆fico actor y cineasta libertario cumplir铆a 100 a帽os

Fernando Fern谩ndez G贸mez, conocido como Fernando Fern谩n G贸mez (Lima, Per煤, 28 de agosto de 1921-Madrid, Espa帽a, 21 de noviembre de 2007), fue un novelista, dramaturgo, actor, guionista y director de cine, de teatro y de televisi贸n espa帽ol. Durante la Guerra Civil recibi贸 clases en la Escuela de Actores de la CNT, debutando como profesional en 1938.

Siempre impresionaban las declaraciones de Fernando Fern谩n-G贸mez, duras a veces, pero cargadas de una gran reflexi贸n y memoria del tiempo, sus 煤ltimas im谩genes de entrega de premios que el cine le reconoc铆a por su carrera, nos sorprend铆a con aquel saludo curioso y desconocido para la mayor铆a, con las manos entrelazadas sobre su cabeza, saludaba al mundo, con aquel gesto libertario de fraternidad y solidaridad obrera.

El t铆tulo de estas memorias procede de unos versos de Miguel Hern谩ndez: 芦鈥 un d铆a / se pondr谩 el tiempo amarillo / sobre mi fotograf铆a禄. El tiempo amarillo re煤ne en un solo volumen todos los recuerdos del c贸mico, escritor y director de cine Fernando Fern谩n G贸mez. A trav茅s de m谩s de 600 p谩ginas, pese a que el autor dijo una vez que no le gustan nada los libros gordos y que 芦es mucho mejor no fiarse de las memorias禄, El tiempo amarillo brinda al lector una mirada muy personal sobre varias d茅cadas de nuestro pa铆s, y tambi茅n sobre s铆 mismo. En ella analiza su vida como colegial, c贸mo adquiri贸 conciencia de clase, sus intereses pol铆ticos o hasta las memorias que tom贸 como referencia para escribir las suyas.

Una mirada distanciada y cercana al mismo tiempo, que transmite y contagia sinceridad y emoci贸n: c贸mo era Madrid antes, durante y despu茅s de que se proclamase la Segunda Rep煤blica; disertaciones sobre por qu茅 los actores espa帽oles declaman fatal el teatro del Siglo de Oro; o profundas reflexiones acerca de por qu茅 es tan complicado en este pa铆s convertir el prestigio art铆stico en un futuro econ贸micamente estable.

Lo que a continuaci贸n publicamos es un texto de PlayGround y la editorial Capit谩n Swing, en relaci贸n a las memorias de Fernando El tiempo amarillo.

Cuando Fernando Fern谩n G贸mez muri贸, en noviembre de 2007, una bandera rojinegra anarquista cubr铆a su f茅retro expuesto en la capilla ardiente. Mucha gente se sorprendi贸.

Igual que mucha gente se sorprender谩 de que ahora hablemos aqu铆 de Fern谩n G贸mez: pero lo cierto es que no fue un actor, escritor o director m谩s. Su vida, cada vez m谩s desconocida para el 煤ltimo par de generaciones y conocida s贸lo en su faceta de abuelo medi谩tico y cascarrabias para los treinta帽eros, esconde algunos fogonazos del siglo XX. Ahora, la editorial Capit谩n Swing reedita sus memorias, El tiempo amarillo. Como explica el editor del libro, Daniel Moreno, 鈥渁l igual que en su vida, en sus memorias se alterna lo popular con lo culto, lo cl谩sico con lo rom谩ntico, la vanguardia con lo convencional, Bertolt Brecht con Massiel鈥.

David Trueba (coautor del documental-conversaci贸n con FFG La silla de Fernando) nos aclara qu茅 tenemos entre manos: 鈥淓s uno de los libros de memorias m谩s hermosos que se han escrito en Espa帽a鈥.

Siempre fue feo, en sus propias palabras, con envidia de galanes como Paco Rabal. Por eso nunca not贸 que con el tiempo empeorase. Trueba, adem谩s de considerar su faceta de director a la altura de Bu帽uel o Berlanga, lleg贸 a conocerle bien. 鈥淟o que m谩s recuerdo eran las risas, era el mejor conversador imaginable鈥. Para Luis Alegre, corresponsable de La silla de Fernando y del pr贸logo de estas memorias, hay consenso: 鈥淪oltaba una genialidad detr谩s de otra鈥.

Carn茅 de afiliado a CNT de Fern谩n G贸mez durante la Guerra Civil.

Individualista y libertario

Miembro del sindicato de actores de CNT desde 1936, reconoc铆a las asambleas anarquistas 鈥渢an aburridas como las misas de los domingos鈥 y aprendi贸 las bases del oficio en una escuela de arte dram谩tico organizada por la confederaci贸n libertaria. Fern谩n G贸mez comenz贸 su carrera como actor en plena guerra civil, en zona roja y con un carnet cenetista en el bolsillo.

Debe ser, que el saludo Anarquista es el unico que puede hacerse esposado, con los grilletes puestos.

FFG nos ahorr贸 siempre las melosas idealizaciones de la profesi贸n: para 茅l s贸lo era un oficio, lo 煤nico en que, m谩s all谩 de hacerlo bien o no, se hab铆a profesionalizado. Para 茅l, el trabajo de actor, junto al de escribir y posteriormente dirigir, eran s贸lo una especie de compensaciones por cuesti贸n de habilidades y tiempo: 鈥 No s茅 conducir, no s茅 bailar, no s茅 montar en bicicleta. No s茅 hacer otras muchas cosas que cualquier hace鈥.

Esta concepci贸n del trabajo como mero instrumento le hizo reconocer que acept贸 papeles en funci贸n de intereses m谩s o menos hedonistas como la cercan铆a en el rodaje a ciertas actrices. Para Fernando, lo personal estaba siempre por encima de lo profesional. Una concepci贸n en el fondo individual y libertaria, perfectamente encajada en su defensa feroz del particular mundo del c贸mico.

El contaba que ese gesto es el saludo 谩crata. No el anarquista, el 谩crata鈥

Ateo de cualquier sistema y marcado por la derrota

Atra铆do por el anarquismo por oposici贸n a todo lo dem谩s, consideraba al estado como enemigo de los individuos. Su fascinaci贸n 谩crata proven铆a de que no pod铆a probarse la inviabilidad del estilo de vida anarquista: 鈥淐uando en alg煤n perdido rinc贸n un grupo de locos se atrevi贸 a probar, fueron exterminados a sangre y fuego鈥. FFG era una especie de ateo del capitalismo y del comunismo. 鈥溍塴 se sent铆a libertario. Dec铆a que el comunismo y el capitalismo hab铆an fracasado y nos hab铆an llevado a un mundo injusto y cruel鈥, relata Alegre.

Pas贸 la guerra civil deseando que terminara, pero suyo es otro de los remates a la tragedia espa帽ola. 鈥 No ha llegado la paz: ha llegado la victoria鈥, se advierte en el final de su obra de teatro Las bicicletas son para el verano. Tras 40 a帽os de la m谩s cruel de las victorias, y a pesar de ser acusado de pasar sus mejores a帽os profesionales durante la dictadura, sus memorias ofrecen la m谩s simple pero tambi茅n certera descripci贸n del clima pol铆tico a la muerte de Franco: 鈥 El champ谩n lo tomamos en privado鈥. Para Daniel Moreno, 鈥渆l suyo fue un anarquismo muy machacado por la perspectiva vital de la derrota鈥.

El 21 de noviembre de 2007 falleci贸 Fernando Fern谩n-G贸mez; desaparece as铆 una figura clave de la cultura contempor谩nea espa帽ola.

Una bandera anarcosindicalista (roja y negra) cubri贸 su f茅retro.

Quiz谩 mucha gente no sepa, o no recuerde ya que FFG particip贸 junto a su pareja de entonces, la actriz Emma Cohen, en el multitudinario m铆tin que CNT organiz贸 en Montju茂c en 1977. 脡l mismo dec铆a que nunca se atrevi贸 a ser un revolucionario, pero sus 煤ltimos a帽os los habitan art铆culos en prensa recordando la muerte de Carlo Giuliani por la polic铆a en G茅nova en 2001 y su participaci贸n en las movilizaciones del No a la Guerra en 2003.

Cuando su cuerpo sin vida fue cubierto por la rojinegra, la oficialidad pol铆tica prefiri贸 quedarse con aquello que pod铆a asimilar mejor. Con el abuelo gru帽贸n. Con aquel 鈥渧谩yase usted a la mierda鈥 que escond铆a una vida marcada por el deseo de que todo fuera diferente.

Tal y como dijo Eduardo Haro Tecglen, en la obra Las bicicletas son para el verano -incuestionablemente, una de las mejores del teatro contempor谩neo-, cargada de resonancias autobiogr谩ficas de Fernando Fern谩n G贸mez, se recoge el sentido de las aspiraciones de un grupo de personas que pierde la ocasi贸n hist贸rica de cambiar de vida y cambiar la vida. Aunque la familia protagonista no es una clara v铆ctima de la opresi贸n de clase, ni tiene una ideolog铆a muy definida -el propio autor la calific贸 de obra de 鈥渁ntih茅roes鈥-, el pensamiento 谩crata resulta clave en el desarrollo de la obra y hace declaraci贸n de intenciones en boca del miliciano Anselmo de manera tosca e ingenua:

鈥淧rimero, a crear riqueza; y luego, a disfrutarla. Que trabajen las m谩quinas. Los sindicatos lo van a industrializar todo. La jornada de trabajo, cada vez m谩s corta; y la gente, al campo, al cine o a donde sea, a divertirse con los cr铆os鈥 Con los cr铆os y con las gach铆s鈥 Pero sin hostias de matrimonio ni de familia, ni documentos, ni juez, ni cura. Amor libre, se帽or, amor libre鈥 Libertad en todo: en el trabajo, en el amor, en vivir donde te salga de los cojones鈥. La frase final de la pieza teatral forma ya parte tambi茅n de la cultura popular y de la historia de este pa铆s, que tantos problemas tiene con su memoria: 鈥淣o ha llegado la paz, ha llegado la victoria鈥.

