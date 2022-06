–

«No se enamoren del VAR, no es una chica de 17 años», dijo el comentarista de la señal ESPN en plena transmisión del partido que se estaba disputando entre San Lorenzo y Arsenal por la Liga Profesional de Fútbol. Inmediatamente en las redes sociales los comentarios de repudio se viralizaron. No obstante, el periodista en una entrevista con el medio Olé reafirmó su opinión: «no tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer», dijo. Por ANRed

El comentarista y relator de fútbol Fernando Niembro hizo un comentario en plena trasnmisión del partido que se estaba disputando entre San Lorenzo y Arsenal. Mientras analizaba el partido al referirse al VAR dijo: «Ojo que yo soy defensor a muerte del VAR, el VAR es necesario en el fútbol argentino. El problema es creer que es una chica de 17 años«, dijo.

Inmediatamente en las redes sociales, sobre todo Twitter estallaron los comentarios en relación a la comparación. Algunos mensajes señalaban que el comentario realizado por Niembro fue desagradable», «repudiable», «desafortunado» o «al borde de la censura».

Lejos de retractarse el periodista de ESPN de 74 reafirmó su opinión en una entrevista con el medio Olé. «No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer», dijo.

La violencia simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. «Es absolutamente necesario y urgente que se aplique la Ley Micaela y quienes estan al frente de medios masivos se capaciten en materia de género. A ésta altura del partido son inadmisibles los comentarios de Niembro que los hace con total naturalidad sin cuestionarse siquiera el porque son repudiados. Para Nimbro es natural comparar a una adolescente con una cosa» explicó una militante feminista.