De parte de Indymedia Argentina June 2, 2021 53 puntos de vista

Vecinas de una mujer de la Quebrada del Toro la flagelaron para echarla de tierras. Ya denunci贸 estos hechos desde el 2014. Hoy clama ayuda a la justicia que nunca llega.

El rostro sufriente de una mujer andina. En su clamor, est谩n los siglos de injusticia. Foto Javier Corbal谩n

01/06/2021

El silencio fr铆o y ventoso de la Quebrada del Toro se trastroc贸 con la grave denuncia de una mujer. Gladys Cruz (29) explota actualmente tierras con tareas de agricultura, ganader铆a de subsistencia y artesan铆as. Cont贸 que un grupo de personas la intent贸 hacer escarmentar con m茅todos brutales en una disputa por la propiedad de un lote. Ella dice que pertenece a la comunidad ind铆gena de Las Cuevas.

Seg煤n testimonios de Gladys Cruz, asentados en un video que se puede consultar en el sitio web de El Tribuno, y en sendas denuncias policiales, tres mujeres de 48, 27 y 20 a帽os llegaron a su propiedad y sin m谩s palabras la atacaron de manera demencial.

Seg煤n relat贸 la mujer, primero la golpearon con los pu帽os y luego la derribaron. Ya en el piso la pusieron boca abajo y le hicieron morder las nalgas y las piernas con los perros, para finalmente una de ellas orinar en una lata. Asegur贸 que entre las tres mujeres le hicieron beber el contenido de la misma m谩s otros vej谩menes inconfesables.

Gladys Cruz dijo que la dejaron inconsciente y que recuerda cada palabra que las mujeres vecinas le gritaban en sus o铆dos mientras la somet铆an a todo tipo de tormentos.

Entre estas frases recuerda que le repet铆an 鈥渧os crees que sab茅s鈥, 鈥渘o te vamos a dejar que hagas nada aqu铆, te vamos a destruir todo鈥, 鈥渢en茅s que irte鈥.

Las improntas de las fauces de los perros en los gl煤teos.

Otro ataque

Cuando las mujeres se hab铆an retirado dej谩ndola inconsciente, Gladys intent贸 salir a la ruta 51, all铆 la alcanz贸 el abuelo de las mujeres, quien con un cable la azot贸 hasta dejarla en el piso.

Sangrante, herida por las fauces de los perros, hollada en su dimensi贸n de mujer se arrastr贸 hasta la ruta, cruzando el r铆o Toro, donde los polic铆as que viajaban en un patrullero de San Antonio de los Cobres le dieron auxilio y la trasladaron hasta esa localidad para que sea atendida por m茅dicos y radicara las denuncias que a煤n recorren las fr铆as laderas de la Quebrada del Toro.

Gladys record贸 que todas esas amenazas nacieron de la disputa por la tierra y por su profesionalizaci贸n, ya que es t茅cnica agr贸noma y cursa el cuarto a帽o de la carrera de ingenier铆a agron贸mica en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

La mujer dijo que desde hace a帽os la fustigaban verbalmente, pero que el mi茅rcoles vinieron a escarmentarla para que abandone la propiedad.

Las lesiones de ahorcadura en el cuello.

Reclamo

鈥淣osotros vivimos ah铆 desde hace mucho tiempo, mi padre naci贸 y muri贸 en Las Cuevas. Mi abuelo habit贸 este lugar mucho antes y falleci贸 a los 93 a帽os, hace ya d茅cadas. Imag铆nense, no somos nuevos, cultivamos desde hace m谩s de un siglo habas, papa, ma铆z, cebollas, hortalizas, hacemos queso de cabra, de oveja y vivimos de esta tierra y de sus frutos鈥, cont贸 la mujer a este medio.

La mujer andina agradeci贸 la labor en su momento del padre 鈥淐hifri鈥, quien hizo revalorizar el trabajo de los peque帽os productores de la Quebrada del Toro, pero a la vez hizo que algunos productos de la zona tomaran impulso nacional, como la papa andina. 鈥淗oy hay productores que pueden vivir de ese cultivo鈥, dijo la sufrida y resistente mujer.

鈥淔uimos nosotros quienes cercamos el lugar para impedir que los animales de corral ingresen a los sembrad铆os y esta gente, a la muerte de mi padre, todo lo derribaron, todo lo destruyeron鈥, agreg贸.

Gladys cont贸 que por eso se capacit贸. Realiz贸 la secundaria en Salta, donde se recibi贸 de t茅cnica en Agronom铆a. 鈥淓n ese entonces no ten铆amos colegios los originarios, y para romper a帽os de atraso estuve en una pasant铆a en Abra Pampa junto a los ingenieros del INTA, y a la muerte de mi padre qued茅 al frente de todo esto que es nuestra vida鈥, narr贸.

Resistencia

鈥淣o me van a correr, aun con todo lo que me hicieron. Ayer, curada en parte de los tormentos y las heridas, ped铆 ayuda, pero nadie me escuch贸鈥, manifest贸

鈥淓stoy sola, pero no vencida, as铆 que tengo todo preparado para volver y como nadie me brind贸 seguridad tuve que recurrir a El Tribuno para que Salta y el pa铆s sepan esta situaci贸n鈥, se帽al贸

Por 煤ltimo dijo que quiere vivir en paz, montar un emprendimiento org谩nico de papa andina, quesos artesanales, ma铆z.

鈥淰oy a volver y le pido a la Justicia que tome las medidas para proteger a esta mujer, tambi茅n argentina鈥, finaliz贸.

Fuente: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-6-1-0-0-0-feroz-agresion-la-mordieron-los-perros-le-dieron-orin-de-beber-y-la-azotaron