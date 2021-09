–

Para quienes conoc铆amos la desbordante actividad filos贸fica de Jean-Luc Nancy, y con m谩s raz贸n para quienes tambi茅n sab铆amos la vida que llevaba, su muerte resulta simplemente inconcebible. Desde hace mucho tiempo, Nancy se hab铆a transformado en un activo sobreviviente. Un trasplante de coraz贸n a principios de la d茅cada de 1990 y los efectos m谩s o menos esperables de la disminuci贸n inmunitaria que sigui贸 a la operaci贸n lo hab铆an dejado al borde de la muerte. Esta serie de sucesos, al mismo tiempo una 鈥渁ventura metaf铆sica鈥 y una 鈥減erformance t茅cnica鈥, fue narrada por Nancy en un conocido ensayo titulado El intruso (Buenos Aires, Amorrortu, 2006). Desde entonces, sus estad铆as en el hospital se hicieron recurrentes y terminaron por volverse habituales. Lejos de lo que se pod铆a esperar, los 30 a帽os de sobrevida con el coraz贸n de otra personay con reca铆das de salud intermitentes fueron incre铆blemente fecundos. La mayor parte de su obra, compuesta por m谩s de un centenar de libros y un sinn煤mero de contribuciones, fue realizada en este periodo durante el cual el pensamiento de la finitud y la experiencia de la urgencia fueron la trama sutil de su escritura.Nancy escrib铆a noche y d铆a, incansablemente, sobre los temas m谩s variados. Ten铆a especial inclinaci贸n por la historia de la filosof铆a, la ontolog铆a y la pol铆tica, la est茅tica, la religi贸n y el psicoan谩lisis, pero siempre se mostraba abierto y extremadamente atento a otros lenguajes, a otras sensibilidades. Sus colaboraciones con artistas del mundo de la danza y la pintura, del dibujo y el cine, seguramente ser谩n recordadas junto a sus publicaciones sobre la comunidad, la libertad, el cuerpo, la democracia y el sentido.

Con el correr de los a帽os, Nancy tambi茅n se hab铆a convertido en el sobreviviente de una corriente de la filosof铆a francesa contempor谩nea que nunca se identific贸 como tal, que en realidad nunca fue del todo identificable, y que sin embargo se deja reconocer a trav茅s de ciertos gestos filos贸ficos que encuentran acogida en las obras de Nietzsche y Heidegger, por nombrar solamente las referencias m谩sresonantes. Los nombres de Georges Bataille, Maurice Blanchot, Jacques Derrida y Philippe Lacoue-Labarthe forman parte de esa corriente, de esa 鈥渃omunidad de los que no tienen comunidad鈥漲ue marc贸 el siglo XX y parte del XXI con escritos y debates que conciernen fundamentalmente a la filosof铆a, la pol铆tica y el arte. Nancy no solo se inscribe en ella, sino que su filosof铆a est谩 inextricablemente ligada por lazos de pensamiento, pero tambi茅n de camarader铆a y amistad, a todas esas personalidades. A cada una de ellas, se entiende, de manera diferente. En parte por una cuesti贸n generacional, en parte por la contingencia de la vida, a Nancy le toc贸 sobrevivir a los amigos y en algunos casos tambi茅n le toc贸 despedirlos. Lo que en todo caso vale la pena retener es que Nancy, en calidad de superviviente, continu贸 interrogando y poniendo a prueba las ideas legadas por sus amigos ya ausentes, tal vez como una estrategia para prolongar la vida de aquellos que ya no lo acompa帽aban, tal vez como una afirmaci贸n pr谩ctica de la m谩xima que leemos en El intruso: 鈥淎islar la muerte de la vida, no dejar a una 铆ntimamente trenzada en la otra, introduci茅ndose cada una en el coraz贸n de la otra, eso es lo que nunca hay que hacer鈥.

La interdicci贸n de separar lo que de hecho no es separable, debe ser le铆da como parte de una operaci贸n filos贸fica que se las ingenia para pensar la vida a partir de la muerte y, simult谩neamente, la muerte a partir de la vida. Derrida se hab铆a referido a esta relaci贸n indecidible con una frase que Nancy sol铆a usar como otro nombre para la existencia: 鈥渓a-vida-la-muerte鈥. En el 煤ltimo tiempo y muy especialmente desde que se declar贸 la pandemia mundial por coronavirus, este enunciado hab铆a cobrado especial relevancia en las reflexiones de Nancy. En julio de 2020, con motivo de su cumplea帽os 80, le propuse entrevistarlo para hablar sobre su vida, pero desde el arranque la conversaci贸n se encamin贸 involuntariamente y de manera muy natural hacia la muerte, hacia su propia muerte, de la que sin duda se sent铆a pr贸ximo sin verse por ello en la necesidad de abandonar la tarea de toda una vida consistente en explorar o inspeccionar 鈥渓os l铆mites del pensamiento y de la acci贸n鈥. 鈥淚nspecci贸n de eso que siempre supo desembocar en lo inexplorable, en lo imposible, pero de lo cual ahora se siente vivamente la forma o el aspecto鈥. Nadie mejor que un superviviente como 茅l, alguien que en la proximidad absoluta de la muerte se aferr贸 a la vida, para comunicar la sensaci贸n de un cuerpo colmado por un vac铆o inminente: 鈥淟a 鈥榙esembocadura鈥 da a un vac铆o cuya densidad se puede presentir y se busca rozar鈥 (Un virus demasiado humano, Buenos Aires, La Cebra, 2020).

Si hoy tuviera que elegir una palabra y solo una para decir el tenor de una filosof铆a y una vida como la suya, esa palabra ser铆a fervor. El entusiasmo era, por as铆 decirlo, su disposici贸n hacia el mundo, su modo de ser y estar con otros existentes. Todo lo que hac铆a, y Nancy ante todo fue un hacedor, un creador, un generador鈥, lo hac铆a con una intensidad de sentimiento, con una pasi贸n, ante la cual era imposible permanecer insensible o indiferente. El car谩cter excesivo de su discurso, de sus estilos y de sus grandes temas de exploraci贸n, respond铆a a un deseo inescrutable por tocar los l铆mites, unas veces para sentir o presentir la extremidad y otras veces directamente para transgredirlos. Este exceso es reconocible en ciertas figuras ret贸ricas y sobre todo en el vocabulario que usaba habitualmente, por ejemplo, en las palabras que implican un movimiento 鈥渉acia afuera鈥 o 鈥渕谩s all谩鈥: de la exposici贸n a la existencia, pasando por la excritura,la extensi贸n y la experiencia. El fervor de Nancy, llamativo pero discreto, paciente y activo, a la vez pensante, sintiente e imaginante, fue su forma singular de introducir una diferencia filos贸fica y pol铆tica en el mundo. El ardor con el que siempre hizo valer la exigencia de lo infinito (verdad o sentido, justicia, libertad, valor inconmensurable de todos los seres) en lo finito de nuestras existencias es el mismo que lo llev贸 a afirmar la vida hasta el 煤ltimo suspiro, hasta el 煤ltimo soplo.

El retrato del pensador erudito que en estos d铆as reproducen los diarios de todo el mundo tiene el inconveniente de eclipsar un lado no menos importante de su figura que en verdad es indisociable del anterior. Nancy fue sin duda uno de los representantes m谩s destacados del pensamiento contempor谩neo, y tambi茅n fue el portador de una mirada di谩fana y una sonrisa amplia, una persona tremendamente ocurrente y con un gran sentido del humor, alguien que practicaba la filosof铆a como un intercambio entre iguales y que siempre estaba dispuesto a realizar, con una paciencia y una amabilidad asombrosas, las muchas peticiones que le llegaban todos los d铆as desde los puntos m谩s remotos del planeta. Intuyo que le hubiera gustado ser recordado no solo como un fil贸sofo del sentido, sino tambi茅n como un conductor del sentido, una especie de comunicador o de m茅dium entre el sentido y los sentidos, entre lo inteligible y lo sensible, entre el m谩s ac谩 y el m谩s all谩.

