–

De parte de Indymedia Argentina November 2, 2022 171 puntos de vista

Con la firma del legislador Sergio Palazzo, la Mesa Sindical que integra Fesprosa respald贸 en Diputados un proyecto de ley para que no paguen ganancias los trabajadores que cobren hasta $641.070.

Se llev贸 adelante una nueva reuni贸n de la Mesa Sindical que integra Fesprosa, de la que particip贸 Jos茅 Luis Lotoquis (Fesprosa Buenos Aires) en la sede de APSEE.

En la misma se habl贸 del Proyecto de Ley para que no paguen ganancias los trabajadores que cobren hasta $641.070, que present贸 la Mesa Sindical.

El 27 de octubre ingres贸 a la C谩mara de Diputados de la Naci贸n el proyecto de ley 5675-D-2022 firmado por el diputado Sergio Palazzo y los diputados de origen sindical que modifica sustancialmente la ley de impuesto a las ganancias y except煤a del pago de este injusto tributo a la mayor铆a de los trabajadores en relaci贸n de dependencia.

La primera referencia es la razonabilidad: se toma como punto de partida el mayor de los valores entre el Salario M铆nimo, Vital y M贸vil ($47.850 en agosto) y la Canasta Total del Hogar Tipo 2 ($128.214,11). El proyecto estipula que sean eximidos del impuesto a las ganancias los trabajadores que no superen cinco veces el valor de la Canasta Total. Esa cifra es equivalente a $641.070 mensuales a agosto 2022.

La segunda referencia es el criterio reparador: el proyecto except煤a del c谩lculo para tributar a los siguientes rubros: antig眉edad, zona desfavorable, adicionales por turno, horas extras, adicional funci贸n o por responsabilidad jer谩rquica y fallo de caja. Tambi茅n a los bonos por productividad, bonificaciones, gratificaciones o conceptos de similar naturaleza hasta el 40% de la ganancia no imponible para salarios que no superen 15 veces el valor del SMVM u 8 veces el valor de la Canasta Total del Hogar Tipo 2. Es decir, para aquellos salarios que no superen $1.025.712,88.

La tercera referencia es el sentido com煤n: el proyecto except煤a del pago del impuesto a las ganancias a todos los jubilados y pensionados

En otro orden, estipula un aumento de las deducciones especiales incrementales, una reforma de la tabla del Art铆culo 94 que la dota de mayor progresividad y sostiene el aumento del 22% de los valores econ贸micos a tomar en cuenta cuando se trate de trabajadores de la Patagonia.

En los considerandos sostiene con claridad que el salario no es ganancia porque tiene car谩cter alimentario y detalla la historia del tributo en cuesti贸n: el Impuesto a los R茅ditos (decreto 11.682) naci贸 para las empresas y la Ley del Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628) naci贸 para evitar la evasi贸n fiscal de los empresarios que simulaban sus ganancias y las camuflaban como remuneraciones. Evidentemente, con el tiempo este principio se fue degradando y su ampliaci贸n deriv贸 en la actual situaci贸n que, en muchos casos, tiene caracter铆sticas confiscatorias.

鈥淪ostenemos que las y los trabajadores tenemos una nueva herramienta para disputar el principio de igual trato ante la ley. Necesitaremos un alto grado de unidad, organizaci贸n y participaci贸n para impulsar la sanci贸n de este proyecto de ley鈥, se帽alaron desde la Mesa Sindical El Salario No es Ganancia.

Y finalizaron: 鈥淪omos m谩s de un mill贸n de trabajadores involucrados contra el injusto impuesto al salario. Esa energ铆a organizada puede democratizar parcialmente la cuesti贸n impositiva en nuestro pa铆s. No hace falta que castiguen a los trabajadores. Busquen donde realmente hay ganancias. Son muchos menos y se apropian de mucho m谩s鈥.

Adhieren:

APSEE 鈥 APSAI 鈥 APSMBA 鈥 APJBO 鈥 APDFA 鈥 CEPETEL 鈥 AEJBA 鈥 AJ Bonaerense 鈥 FJA 鈥 APJ GAS 鈥 SIPREBA 鈥 FAPJRA 鈥 APJ Televisi贸n P煤blica 鈥 ABP Buzos 鈥 ASIJEMIN 鈥 Asociaci贸n Bancaria 鈥 SIUNFELTRA -UPJ Bco. Pcia. Bs. As. 鈥 UPSF 鈥 FTCIODyARA 鈥 FOETRA Bs. As. 鈥 UPJET 鈥 SECASFPI 鈥 SOEPU 鈥 FGB -AGTSyP 鈥 ASSRA 鈥 APDESBA 鈥 UPJeT 鈥 Petroqu铆micos de B. Blanca 鈥 APJ CBA 鈥 APLA 鈥 AEPJN 鈥 FETERA -Sind. Qu铆mico Papelero de Cap. Bermudez 鈥 SOERM 鈥 FESPROSA 鈥 SECEIC 鈥 SUTEPA.