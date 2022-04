–

Con la consigna #EvitemosElApag贸nCultural, desde Unidxs por la Cultura 鈥 que se autodefine como un 芦espacio de coordinaci贸n contra la caducidad de los impuestos espec铆ficos destinados a la cultura y por la soberan铆a cultural禄 鈥 convocan a un festival que realizar谩n este jueves 28 de abril desde las 16 frente al Congreso de la Naci贸n y diferentes puntos del pa铆s, donde exhibir谩n sus obras para pedir a los y las legisladoras que 芦se sancione una ley de pr贸rroga a los impuestos que de forma espec铆fica nutren los Fondos de Fomentos a los Institutos de Cine, Teatro, M煤sica, a la Comisi贸n Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), a los medios comunitarios y a la Defensor铆a del Publico禄. La jornada cultural se da luego de la protesta que realiz贸 este sector frente al Instituto Nacional de Cinematograf铆a y Artes Audiovisuales (INCAA), que fue reprimida por la Polic铆a de la Ciudad y tras la cual fue separado de su cargo al frente del instituto Luis Puenzo. Por ANRed.

As铆 lo anunciaron desde Unidxs por la Cultura: 芦convocamos al publico en general, a les artistas, comunicadores y creadores a participar del Gran Festival en defensa de nuestra soberan铆a cultural. Este pr贸ximo 28 de abril, frente al Congreso de la Naci贸n y en distintos puntos de nuestro pa铆s, artistas de las artes esc茅nicas y musicales har谩n despliegue de sus obras para pedir a los legisladores que se sancione la ley de pr贸rroga a los impuestos que de forma espec铆fica nutren los Fondos de Fomentos a los Institutos de Cine, Teatro, M煤sica, a la CONABIP, a los medios comunitarios y a la Defensor铆a del Publico芦, detallan desde el espacio de coordinaci贸n, en referencia a la pr贸rroga de la ley 27.432, que es la que va a vencer a fin de a帽o y que garantiza la asignaci贸n de esos fondos.

La jornada cultural se da luego de la protesta que el mismo sector sector realiz贸 frente al Instituto Nacional de Cinematograf铆a y Artes Audiovisuales (INCAA), que fue reprimida por la Polic铆a de la Ciudad y tras la cual fue separado de su cargo al frente del instituto Luis Puenzo.

En aquel momento, desde Unidxs por la Cultura ya expresaban: 芦tras la salida de Luis Puenzo de la presidencia del INCAA, sostenemos la urgencia de que el Congreso apruebe la ley que prorrogue la caducidad del fomento al cine, teatro, m煤sica, bibliotecas populares t medios comunitarios establecidos en la ley 27.432. La salida de Puenzo no es el final sino el comienzo de las medidas que desde el sector cultural exigimos hace tiempo. No vamos a claudicar. La cultura no tiene vencimiento禄, sentenciaban.