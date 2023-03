–

El pr贸ximo s谩bado 11 de marzo a partir de las 15 en Plaza Mitre, Los Cardales, partido de Exaltaci贸n de la Cruz, tendr谩 lugar el Festival y Marcha de los Pueblos, contra la represi贸n, el extractivismo y las fumigaciones con agrot贸xicos, por la salud, la vida y el ambiente. Bajo las consignas basta de fumigarnos, basta de persecuci贸n, basta de extractivismos, habr谩 m煤sica, feria agroecol贸gica y actividades para ni帽es, entre otras acciones. Ese d铆a se cumplir谩n dos meses de las detenciones ilegales y falsas imputaciones contra manifestantes de la asamblea Exaltaci贸n Salud y un trabajador de prensa, en la represi贸n sufrida durante la inauguraci贸n del Centro Modular de Salud en la que se encontraba el presidente Alberto Fern谩ndez junto con autoridades provinciales y el intendente local Diego Nanni. En charla con Agust铆n, integrante de Exaltaci贸n Salud, ahondamos sobre la actual situaci贸n de las fumigaciones en el distrito y las causas judiciales que pesan sobre las personas que desplegaron una bandera contra las fumigaciones. Por Ernestina Arias

El mi茅rcoles 11 de enero no fue un d铆a cualquiera para las vecinas y vecinos de Exaltaci贸n de la Cruz, en la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Durante el acto de inauguraci贸n del Hospital Modular de Los Cardales, en el que se encontraba el presidente Alberto Fern谩ndez junto con autoridades provinciales y el intendente del distrito, Diego Nanni, tres vecines integrantes del colectivo Exaltaci贸n Salud fueron detenides por la polic铆a al intentar desplegar una bandera que dec铆a 鈥淏asta de C谩ncer. Paren de fumigarnos鈥. La agresi贸n por parte de personal de civil y policial tambi茅n alcanz贸 a un periodista de FM Los Cardales, acreditado en el acto, quien filmaba la situaci贸n, por lo que las cuatro personas fueron retenidas ilegalmente por m谩s de cuatro horas en la subcomisar铆a de Los Cardales e imputadas bajo el cargo de 鈥渞esistencia a la autoridad鈥.

El violento accionar sufrido por estas personas se suma a la que recibe peri贸dicamente la poblaci贸n del distrito con las fumigaciones constantes e impunes. A dos meses de los hechos de violencia institucional, el abuso de autoridad, las detenciones arbitrarias e ilegales y las imputaciones, se realizar谩 un Encuentro/Festival, a partir de las 15 en la plaza Mitre de Los Cardales, con una asamblea de colectivos socioambientales que llegar谩n de todo el pa铆s.

En conversaci贸n con Agust铆n Brun, una de las personas detenidas ese d铆a e integrante de la asamblea Exaltaci贸n Salud, hablamos sobre esa judicializaci贸n y nos expres贸 que 鈥la situaci贸n es que por ahora hay dos causas, est谩 la causa en la que fuimos imputados tres manifestantes de Exaltaci贸n Salud, por querer desplegar una bandera, que dec铆a 鈥淏asta de C谩ncer. Paren de fumigarnos鈥, y un periodista que fue reprimido y detenido ilegalmente tambi茅n, simplemente por estar filmando como nos reprim铆an al resto. Eso por un lado, lo que queremos es que obviamente nos desprocesen. Entendemos que tambi茅n hay una b煤squeda de querer amedrentar, de querer asustar a las dem谩s asambleas, a las dem谩s personas para que no reclamen sus derechos b谩sicos que est谩n siendo sistem谩ticamente violentados por el Estado y por los dem谩s actores que se benefician del agro negocio y otros extractivismos. Entonces, estamos pidiendo que no se nos judicialice, que no se criminalice la protesta, el derecho a la libertad de expresi贸n, y que obviamente esas causas se caigan. Por otro lado, tambi茅n, no nos vamos a contentar solamente con eso, sino que queremos que los culpables paguen. Se inici贸 una investigaci贸n a trav茅s de otra causa que se comenz贸 en el juzgado N掳2 de garant铆as del Departamento Judicial de Z谩rate-Campana, a ra铆z del habeas corpus presentado cuando est谩bamos detenidos y todav铆a no sab铆amos los motivos y donde se est谩 investigando a los responsables de la detenci贸n ilegal. Queremos que la gente que fue participe de todo pague esto porque no podemos tolerar y no nos podemos contentar con que se caigan las causas鈥.

Agust铆n analiza que 鈥渢odo esto responde a la misma l贸gica, que tiene que ver con esa violencia directa a nuestros cuerpos que se produce cuando fumigan, que se produce cuando contaminan nuestro ambiente, nuestra agua, nuestro aire, del cual dependemos y que constituye un ataque directo a nuestra vida. Esa violencia que se expresa a trav茅s del Estado y de sus tres poderes, porque no es solamente el poder ejecutivo y el legislativo sino que tambi茅n hay una complicidad del poder judicial. Es una violencia que se expresa tambi茅n a trav茅s de los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos que invisibilizan todo esto. Una violencia que se expresa de algunos productores agropecuarios que se manejan de manera violenta. Es una violencia que se expresa desde las mismas industrias agroqu铆micas que son capaces incluso de falsear u ocultar o manipular estudios cient铆ficos para proteger sus intereses econ贸micos. Vivimos en un estado de violencia permanente, donde la c煤spide es la represi贸n, la violencia policial y no lo tenemos que permitir. Entendemos que todo responde a una misma l贸gica, extractivista, que esto no es nuevo, que lo han sufrido y lo sufren much铆simas comunidades a lo largo y a lo ancho del pa铆s, y el festival trata un poco de eso, de hermanarnos con otras luchas, con otras comunidades, con otras asambleas con otras organizaciones que est茅n pasando lo mismo que est谩n combatiendo contra distintos tipos de extractivismos, ya sea megaminer铆a, agronegocio, extractivismo urbano, y poder mandar un mensaje de que si tocan a uno, tambi茅n tocan al resto y que no tenemos que tener miedo a la violencia, porque en definitiva lo que estamos haciendo es defender nuestra propia vida, no tenemos nada absolutamente nada que perder, y por ende la 煤nica que nos queda es seguir luchando y seguir defendiendo nuestros derechos.鈥

Con respecto a las fumigaciones en el distrito, Agust铆n afirma que 鈥渓a situaci贸n en Exaltaci贸n de la Cruz no es muy distinta a la de otros pueblos fumigados del pa铆s, gracias a la lucha hemos conseguido que la fumigaci贸n a茅rea se proh铆ba, y la terrestre tenga una limitaci贸n de mil metros, por una cautelar. Ahora, sabemos que eso no es suficiente aunque estemos mucho mejor que la mayor铆a de los pueblos fumigados. La verdad es que las fumigaciones ilegales, o sea que no respetan esos mil metros, son constantes. Tenemos un solo fiscalizador para m谩s de 30 mil hect谩reas productivas, que aunque sea el mejor fiscalizador del mundo es imposible que controle 30 mil hect谩reas 茅l solo. Hay muchas denuncias hechas por fumigaciones ilegales que han sido cajoneadas durante muchos a帽os por fiscales 隆y no han movido las causas! Y nosotros no solamente pedimos que haya una prohibici贸n total de los agrot贸xicos sino que adem谩s los culpables que est谩n fumigando ilegalmente que han atentado contra la salud p煤blica, contra el ambiente, paguen por todo el da帽o que han hecho. No nos vamos a contentar con que se pare de fumigar sino que adem谩s los responsables de una actividad que la tenemos naturalizada pero no por eso deja de ser grav铆sima, paguen por el da帽o ocasionado.鈥

Por 煤ltimo, Agust铆n invita a toda la comunidad a participar el s谩bado 11 de marzo a partir de las 15 (puntual) en la plaza Mitre de Los Cardales de este festival, con asamblea de colectivos socioambientales. A las 16 se presentar谩 la obra de teatro Campo Santo, que se centra en la historia de Sabrina Ortiz, y relata las consecuencias que tienen sobre la salud la aplicaci贸n de agrot贸xicos; luego de la funci贸n se habilitar谩 un espacio de conversaci贸n sobre la tem谩tica. A las 17 va haber una marcha 鈥渃on la bandera censurada por las calles para pasar por el frente de la Sala de Salud, la delegaci贸n municipal y la subcomisar铆a en donde estuvimos retenidos ilegalmente.鈥

A partir de las 18 comenzar谩 el festival de m煤sica con el artista Jerem铆as Chauque (hijo de Rub茅n Patagonia) con su power tr铆o folkl贸rico; el m煤sico, compositor y escritor rosarino Gonzalo Aloras y los artistas locales Guali y Damaris.

鈥淟a resistencia contra los extractivismos se organiza, teje redes y va construyendo otros mundos鈥, sostienen desde la convocatoria de Exaltaci贸n Salud.