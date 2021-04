–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia April 8, 2021 55 puntos de vista





La empresa m谩s grande de la GVA se vende a trozos

El pasado 21 de marzo, la nueva Direcci贸n de FGV, ahora con Ana茂s Menguzzato al frente, comunic贸 a la representaci贸n sindical que, debido a la grave situaci贸n de los Talleres de Metrovalencia, hab铆a tomado de manera unilateral la decisi贸n de contratar por v铆a de emergencia por Covid (art.120LCSP) a una empresa externa para llevar a cabo las revisiones de Ciclo corto y Ciclo Medio de la Unidades de Tren 4300 que operan en las l铆neas de Metrovalencia.

Esto, planteado as铆, podr铆a parecer una decisi贸n justificada si no fuera porque dicha situaci贸n era previsible. Desde CGT llevamos a帽os denunciando el desmantelamiento de la plantilla en Instalaciones Fijas y Mantenimiento y la progresiva privatizaci贸n de los servicios (V铆as y obras; L铆nea a茅rea; Se帽alizaci贸n; Talleres; Atenci贸n al cliente).

FGV, como empresa ferroviaria, est谩 siguiendo el mismo camino que las dem谩s: el de la estrategia de la graduaci贸n. Las plantillas del 脕rea de Explotaci贸n se han ido dejando caer, cuando lo l贸gico es que hubieran crecido al mismo ritmo que el servicio prestado por FGV. Sin embargo, por contra, han crecido las empresas privadas que realizan las tareas que FGV tiene encomendadas como servicio p煤blico.

A esto se une los bailes de organigrama del PSOE, con tres gerentes/-as en los 煤ltimos cinco a帽os, cuatro directivos al cargo del 脕rea de Gesti贸n de Personas y un sinf铆n de cambios de sillas y pugnas intestinas.

Mientras, siguen contratando, con dinero p煤blico, estudios a consultoras externas sobre gesti贸n de personas u organizaci贸n empresarial que quedan guardados en un caj贸n. As铆 fue en el 2016 con la auditoria que present贸 un Plan de Actuaci贸n en los Talleres de MetroValencia para la reorganizaci贸n y programaci贸n de las revisiones de las unidades 4300. La persona encargada de llevarlo a cabo era Juan Antonio Sagredo, actual alcalde de Paterna. 脡ste, con sus idas y venidas y ascensos en FGV por libre designaci贸n, no ha tenido tiempo para ello; tampoco sus hasta ahora responsables, Jos茅 M. Pl谩 Tormo (Jefe de Instalaciones Fijas y Mantenimiento) y Tom谩s Cebri谩n (Jefe del 脕rea de Explotaci贸n).

El d铆a 28 de marzo nos comunicaron que las negociaciones con Stadler Rail, la empresa valenciana de fabricaci贸n de trenes, se hab铆an roto por cuestiones econ贸micas y que se segu铆a tanteando a otras empresas.

Casualmente, el pasado 31 de marzo el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, junto al Conseller de Pol铆tica Territorial, Obres P煤bliques i Mobilitat, Arcadi Espa帽a, visitaban las instalaciones de Stadler a Albuixech y anunciaban un convenio de colaboraci贸n entre la citada empresa y FGV para desarrollar, de manera experimental, un tren de hidr贸geno.

El d铆a 2 de abril, el personal de Stadler entraba a las 7 de la ma帽ana en los Talleres de Val猫ncia Sud.

La secci贸n sindical de CGT-FGV quiere poner de relieve y llamar la atenci贸n de los Medios de Comunicaci贸n a prop贸sito de estos 煤ltimos acontecimientos que acabamos de relatar sucintamente.

Pedimos que se haga conocedora a la opini贸n p煤blica de c贸mo se est谩 desmantelando la mayor empresa p煤blica dependiente del gobierno de la Generalitat Valenciana.

En tiempos de pandemia, no todo puede valer. No podemos ser c贸mplices de la mala gesti贸n que nos ha conducido hasta el momento actual. Una situaci贸n que quienes trabajamos en FGV venimos denunciando desde hace tiempo. La incompetencia de quienes dirigen esta empresa no puede ser ahora disimulada con el momento de excepci贸n que vivimos. Achacar la privatizaci贸n de trabajos fundamentales a una situaci贸n de emergencia producida por el Covid es algo que no debemos consentir y, m谩s si cabe, cuando se hace sin filtros y pasando por encima de plazos y legalidades.

Tal y como hemos manifestado desde CGT-FGV, privatizar ni es m谩s econ贸mico ni suele dar mejores resultados. El uso del dinero p煤blico es responsabilidad de las personas que nos representan desde sus cargos p煤blicos. Seguimos cuestionando el discurso de defensa de Lo P煤blico que se hace desde el Govern del Bot脿nic y m谩s concretamente del PSOE-PSPV que es quien dirige Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

No podemos dejar de advertir los intereses econ贸micos que muy posiblemente haya detr谩s de las grandes empresas que operan en el sector ferroviario y que se dejan entrever entre tantas coincidencias que no podemos creer casuales.

Ante la pr贸xima puesta en marcha de la L铆nea de Nazaret, tan promocionada y publicitada, no podemos dejar de lanzar el grito de alarma. 驴En manos de qui茅n va a estar su mantenimiento? 驴Va a nacer privatizada? El gobierno progresista ha sido el rescatador de este proyecto fallido que, como tantos otros, el Partido Popular dej贸 inacabado y con las arcas p煤blicas saqueadas. Sentimos decir que, desde la propia empresa no encontramos nada m谩s que silencio ante nuestros temores. 驴No hay acaso un plan previsto para dicha L铆nea? 驴Tendremos, a 煤ltima hora, que recurrir a salvaciones de emergencia? Si no es as铆, deber铆amos tener derecho a conocer el futuro m谩s pr贸ximo. Ese que con tanto esplendor luce en las redes sociales y los medios y que, a quienes lo vemos desde el otro lado del espejo, nos resulta muy desalentador.

Tienen ahora la pelota en su tejado: investiguen, informen, hagan del periodismo el servicio p煤blico que tambi茅n deber铆a de ser.