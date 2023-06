–

a Augusto Olivares鈥

En 鈥淟os Di谩logos de Am茅rica鈥 (1971), escena de escenas, Salvador Allende expone las trayectorias de la izquierda chilena en el momento de mayor verdor del proceso cubano ante su l铆der, Fidel Castro. La Revoluci贸n de 1959 fue el faro de las insurgencias para Am茅rica Latina. En ese marco, existe un esfuerzo por exaltar los momentos vitales de la cultura pol铆tica chilena. La consolidaci贸n del clivaje pol铆tico, PS/PC, como as铆 mismo, las batallas obreras de la primera mitad del 鈥減eque帽o siglo XX鈥. La trama implica una econom铆a de significados que irrumpen en torno a la cuesti贸n social y las idiosincrasias ancestrales. El Salitre, Ricos y Pobres de Recabarren, el Frente Popular, el campo sindical y la Central 脷nica de Trabajadores. Y por los resquemores, la sumisi贸n de las Fuerzas Armadas al dictum Rep煤blicano.

El diagn贸stico fue necesario para explicar con claridad que Chile no era, en ning煤n caso, una escarpada Sierra Maestra, ni contaba con un grupo llamado 鈥26 de julio鈥, compuesto por guerrilleros antibastinianos, Granma, o asalto al m铆tico 鈥淐uartel Moncada鈥. Tal fue el subtexto enviado amistosamente a la 鈥淐uba libre鈥, esencialmente libre de la injerencia americana. Quiz谩 Allende requer铆a dar un golpe de realismo a las cogniciones rebeldes del proceso chileno que exig铆an 鈥渁vanzar sin tranzar鈥. Con todo, dada la r谩faga de sucesos, ello implicaba leg铆timos afanes por narrar formas de disputas pol铆ticas, y conquistas genuinos de la clase obrera y el mundo popular. C贸mo pedagog铆a pol铆tica fue esencial registrar 鈥淓l Di谩logo de Am茅rica鈥, para exponer la peculiaridad, el alcance y sentido hist贸rico del caso chileno.

En la escena destellan los hedonismos del minuto, aunque 鈥渓o imaginal鈥 tiene un goce encarnado en el lacanismo de izquierdas. Salvador, deriva del verbo salvare, y es la coincidencia entre un nombre y un tiempo vivo, encabeza un proceso 鈥渁luvional鈥 que requiere articular el polo institucional (partidos e instituciones representativas) con el polo deliberativo (democracia de masas). El presidente abraza, distendidamente, un verbo lum铆nico y trascendental en a帽os de ret贸ricas p贸stumas. El comandante cubano, aunque insobornable, mira al Dr. Allende como qui茅n atiende el reproche solemne de un hermano mayor. El l铆der de la UP, en su generosa oratoria y carisma, se sabe portador de 鈥渂a帽os de masas鈥. Fidel mantiene una mezcla de respeto, perplejidad y pesadumbre por el 鈥渆xcedente de inventividad鈥. En el rictus examinante de Castro conviven dos nodos, de un lado, la admiraci贸n por el noble arte de la metaf铆sica y, de otro, una incerteza insondable por la destinaci贸n del proyecto. Hay respeto por la potencia igualitaria del proceso chileno, la metaforizaci贸n de los movimientos, cuerpos y subjetividades como despliegue de potencias, en trenzas con la alegor铆a, el acontecimiento y la plaga. El comandante padece asombro, y mantiene una mirada luctuosa -un dubitar infinito- ante el preg贸n republicano que Allende, cual tribuno, abraza con 鈥渢ono nerudiano鈥. Con todo, Fidel detecta discordancias y disyunciones ante una experiencia que se autoproclama anti-imperialista y anti-olig谩rquica contra la preventiva constitucional (1925) que, a no dudar, ampli贸 un campo de reformas que terminaron excediendo el propio texto de los a帽os 20鈥. Durante su prolongada estancia en Chile (21 d铆as eternos) recalc贸, con tono socarr贸n y examinante la correlaci贸n de fuerzas, haber sido testigo de una 鈥in茅dita experiencia al socialismo鈥, aludiendo sutilmente al romanticismo de la v铆a chilena. El dirigente cubano logr贸 atisbar un exceso de beatitud en el bando de los revolucionarios y un vac铆o en el inventario de la geopol铆tica sovi茅tica. Entre ecos y despistes, fluye la voz de Allende cuando intenta descifrar los laberintos del tiempo y amaga revertir la rueda suelta de la historia. El compa帽ero Salvador, empapado de convicciones, sabe de entrada que vive en medio de un atajo. Tampoco olvida el clamor de la mesura ante el desbande que invade a los actores de la dramaturgia. Trama irrefrenable e inaferrable invocando la 鈥渆mpanada鈥 de la v铆a chilena. M谩s no puede abjurar de las energ铆as ut贸picas que han sido desatadas ante la arremetida imperialista. El abogado revolucionario toma nota de la palabra empe帽ada, mantiene el ritual y la t谩ctica ante la asfixia que lee en el proceso. Tampoco escatima elogios ante la importancia de los l铆deres que se declaran 鈥溾ispuestos a morir, [porque] el pueblo est谩 dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y 茅se ha sido un factor muy esencial en todo proceso pol铆tico revolucionario鈥 -agrega Castro, qui茅n d茅cadas m谩s tarde-. En otro tiempo, le pide a Hugo Ch谩vez que no se suicide bajo el golpe de Estado en su contra, invocando la inutilidad del caso chileno. El l铆der del PS, devenido en m谩rmol, ya hab铆a reservado una 鈥渂ala moral鈥 (鈥減osteridad鈥) como estocada de superioridad 茅tica que castigar铆a la obstrucci贸n pol铆tica contra el proceso y el repudio al bando de la sedici贸n.

Luego la perplejidad y un infinito extra帽amiento cuando en plena entrevista, Augusto Olivares, a modo de pregunta, habla de los adversarios de la UP (e invoca la objetividad), aludiendo a los halcones de la oligarqu铆a y su adicci贸n sediciosa con Washington. Fidel hace una lectura s铆ntomal, y amago a desenvainar su espada pol铆tica replicando un purismo demo-burgu茅s que no encaja en ninguna dial茅ctica. El dirigente cubano, en su econom铆a gestual y en las intervenciones puntuales, susurraba que se trataba de una social-democracia radicalizada, maximalista, sin 鈥渕omento de ruptura鈥. Quiz谩 entend铆a la estrategia y la t谩ctica, tambi茅n el fondo hist贸rico del proceso y su rico acervo cultural del proceso chileno, pero no ve铆a la alteraci贸n del sistema de clases. Menos la defensa popular organizada una vez que llegar谩 la noche de 鈥渃ristales rotos鈥. Tal vez ley贸 en el t茅rmino 鈥渁dversarios鈥 -empleado por Augusto Olivares- los 鈥淪avonarolas鈥 chilenos del siglo XX, y en Allende, al 鈥渟ocialdem贸crata valiente鈥, emplazado por el arrogante Debray, que a帽os m谩s tarde dir铆a desde la comodidad parisina que la Revoluci贸n no se hace invocando el significante 鈥減atria鈥. Posiblemente olfateaba que la v铆a experimental demostrar铆a la imposibilidad final de las revoluciones desarmadas. Allende no ser铆a pueblo, sino el mito de su esperanza. Luego el comandante, en pleno di谩logo, exclam贸 su genuina incomprensi贸n ante el caso chileno 隆Son admirables las dificultades que tienen ustedes! dijo aludiendo a la invectiva de los b谩rbaros. Con todo, y apelando a su amplitud cultural, opt贸 por guardar silencio ante la inquebrantable posici贸n 茅tica del l铆der chileno. Pese a la reserva, advirti贸 con vehemencia los horrores que vendr谩n cuando caiga el 鈥渉urac谩n fascista鈥. Persecuci贸n, exilio y torturas bestiales. Una vez que concluya una trama que contiene ra铆ces e hip茅rboles, suceder谩 una lluvia de aberraciones, y no habr谩 lugar para met谩foras. Solo caer谩n misiles desde aviones Hawker Hunter. Pero Fidel no pod铆a llegar tan lejos.

La duda visual de Fidel en Los Di谩logos de Am茅rica (1971), nos conmina a releer la dimensi贸n dionis铆aca de la Unidad Popular que se expresa en baile, canto y embriaguez. Un tiempo Baco, sucedido por la resaca de los Dioses. Cabe mirar de reojos los desbandes que implica la brecha creciente entre la ret贸rica anti/olig谩rquica y los poder铆os factuales del Chile hacendal. En el m铆tico discurso del 4 de septiembre de 1970 hay destellos de una 鈥渃onciencia tr谩gica鈥:

鈥溾 que esta noche cuando acaricien a sus hijos鈥 piensen en el ma帽ana duro que tendremos por delante鈥 (las cursivas son nuestras). Por aquellos d铆as el destino aciago de los personajes consist铆a en la imposibilidad de intervenir el curso de los acontecimientos y evitar el despe帽adero 鈥揺scapar a la predestinaci贸n desatada por las fuerzas indestructibles de la propiedad privada鈥. Ello tiene su mayor efervescencia entre junio y agosto de 1973. A pesar de la extraordinaria energ铆a ut贸pica del proceso chileno, la Unidad Popular puede ser interpretada desde una tragicidad.

Una vez que asume, el l铆der de la UP mantiene la consciencia de que no hay posibilidad de migrar hacia un 鈥渞eformismo radical鈥, ampliando la base social como lo suger铆a el realismo PC/MAPU. Para 1970 las predicciones del or谩culo fueron desatendidas. El realismo fue declarado un 鈥渃rematorio para reaccionarios鈥 -c谩mara de gases- ante la pasi贸n por el 鈥渞ojo amanecer鈥. No quedaba m谩s que apelar a un mundo heroico y defender la posici贸n ante el compromiso adquirido. El presidente intuye, pero sin decirlo jam谩s, que la coalici贸n no tendr谩 el tiempo necesario -principio de realidad- para una trama que deb铆a 鈥渆quilibrar鈥 el 鈥渄esenfreno pasional鈥 (algarab铆a, delirios, lo dionisiaco) bajo un apego al realismo constitucional.

En el tel贸n de fondo, los efectos regionales de la cubanizaci贸n, dejaba atr谩s la v铆a de una 鈥減rofundizaci贸n reformista鈥. La crisis de la receta Cepalina-desarrollista obligaba a establecer giros radicales. Ir m谩s all谩 del 鈥淓stado de compromiso鈥 comprend铆a cambios primordiales, irrenunciables, pero fat铆dicos. A la saz贸n, la Cuba libre 鈥榩esaba鈥 m谩s que mil r铆os de tinta. La llamada isla de la dignidad era el horizonte de la insurrecci贸n latinoamericana. La Unidad Popular, en su af谩n por conciliar institucionalidad y movilizaci贸n social, representa un horizonte de sentido necesario en la historia de Chile, pero eventualmente imposible. Cuando la DC abraz贸 el centro ideol贸gico y quiso trascender el 鈥渢ibio reformismo鈥 de Frei Montalva mediante un 鈥渃entrismo centr铆fugo鈥, oblig贸 a la UP a desplegar un proyecto de izquierdas que forz贸 a sus actores a estar a la altura de su verdad hist贸rica. No hab铆a otra opci贸n. Aunque podemos admitir un eventual acercamiento inicial hacia el programa populista de Radomiro Tomic, ya a fines de 1972 se trata de un proyecto librado al vac铆o. La Unidad Popular, salvo este intervalo, se debate en los m谩rgenes de la pol铆tica.

Tal fue el acompa帽ante macabro de la v铆a chilena al socialismo, nuestra 鈥渄ivina comedia鈥. Tom谩s Moulian sibilinamente se hizo parte de una concepci贸n tr谩gica de la historia y tematiza la Unidad Popular desde el teatro griego 鈥揳unque nunca verbaliza fluidamente tal relaci贸n鈥. En su c茅lebre libro, 鈥Conversaci贸n interrumpida con Allende鈥 (1998) destila la fatalidad (S贸focles) de las revoluciones y el peso 鈥渢ermidoriano鈥 de la tragedia. Luego ha precisado que una articulaci贸n centrista le hubiese dado un tiempo pol铆tico a la v铆a chilena. Pero se mantiene un verbo griego. Allende sab铆a de entrada la necesidad ineludible de trascender el martirologio. Y reconoc铆a, con 鈥渕etaf铆sica balmacedista鈥, que la derrota puede ser una opci贸n moral. Una opci贸n posible no es necesariamente 鈥渁lgo鈥 p铆rrico. Pero el narcisismo mesi谩nico no acepta golpes de realismo. En los primeros d铆as de su gobierno admite con lucidez que las oligarqu铆as no aceptar谩n perder sus granjer铆as. Y no cesar谩n en aplicar trabas l铆citas o mercenarias. Allende deviene en un int茅rprete de las transformaciones en curso y, a su vez, de los l铆mites hist贸ricos de cualquier exuberancia que desestime el 鈥渇at铆dico鈥 peso del realismo. Con todo, conviven pensamiento ut贸pico y pensamiento hist贸rico en las ins贸litas fricciones partidarias. La izquierda chilena se dibuja como ontolog铆a del pueblo, bendita est茅tica de las de las multitudes, aunque sin hegemon铆a. No hay lugar para gramscianos, ni onto-pol铆tica. En resumidas cuentas, la Unidad Popular representa un callej贸n sin salida y por esa v铆a una 鈥渓ecci贸n moral鈥 para los tiempos.

Por fin, podemos explorar algunos contrastes que hacen m谩s evidente el realismo castrista. La historia nos dice que la izquierda chilena tuvo su 鈥渟ala de parto鈥 en los locos a帽os 20 (鈥渓a cuesti贸n social鈥). El movimiento chileno heredaba, a su manera, las conquistas iniciales, superando el llamado 鈥淓stado de compromiso鈥, a saber, el per铆odo que va desde 1938-1970 basado en el r茅gimen de tres tercios. La experiencia de los a帽os 70麓 era enteramente distinta al Frente Popular (1938), como, asimismo, al economicismo desarrollista (Ra煤l Prebisch). De un lado, el allendismo ven铆a a implementar cambios sustanciales sobre la base de un diagn贸stico compartido sobre las profundas desigualdades imperantes en los a帽os 70鈥. De otro, el imperativo de una ruptura con el predominio olig谩rquico-hacendal estaba sellada en el programa de gobierno. Todo ello se trataba de encauzar por el institucionalismo del Partido Comunista (鈥溍簂timo vag贸n del reformismo鈥), aparente 鈥渄ue帽o de la cordura鈥 -junto al Mapu- por aquellos d铆as. Al mismo tiempo, el proceso se ensombrec铆a por la ausencia de di谩logo pol铆tico con la DC Alwynista, sin olvidar que tal expediente era impracticable por la inevitable cubanizaci贸n del Partido Socialista que tornaba inviable todo acercamiento centrista. La fracci贸n de los 鈥渉elenos鈥 observaba toda traves铆a de 鈥渞ealismo鈥, cual infidelidad al proceso revolucionario. De paso, la Unidad Popular prolongaba la evoluci贸n de la izquierda chilena desde 1938 en adelante (el contexto de postguerra y los frentes populares, hasta la constituci贸n del FRAP). De entrada, la bienvenida, el crimen del General Ren茅 Schneider a manos de un grupo de ultraderecha y, a la saz贸n, P茅rez Zujovic es acribillado por un grupo de la insurgencia izquierdista (1971). A lo anterior, se suma la complejidad de lidiar con los sectores m谩s 鈥渞adicales鈥 de la Unidad Popular (MIR y otros). Aquellos hijos del desbande, no apegados a la v铆a institucional 鈥揹e fuerte inspiraci贸n emancipatoria鈥 que conminaron la 鈥渁bismosidad鈥 del Dante. Una trama de contrastes y guerrillas de retaguardia, que se expresaba en un sinn煤mero de revoltosos quiebres. En suma, todo migraba en favor de una opereta, o bien, pujaba hacia una expulsi贸n de 鈥渓o pol铆tico鈥.

Como podemos apreciar, la v铆a chilena se fue quedando sin 鈥渃ampo pol铆tico鈥. La tragedia es la cancelaci贸n de lo posible, la reducci贸n radical de la 鈥済uerra de posiciones鈥 deviene impol铆tica. Nos deslizamos hacia el precipicio. En d铆as aciagos el destino de personajes involucrados en un atribulado 鈥渆sp铆ritu de 茅poca鈥, consist铆a en la imposibilidad de alterar la destinaci贸n y evitar el despe帽adero. Pero ya era dif铆cil escapar a la destinaci贸n desatada por las fuerzas indestructibles de la propiedad privada. Ello tiene su mayor efervescencia entre junio y agosto de 1973. Pese a su extraordinaria fuerza cr铆tico-emancipatoria, a su riqueza imaginal, la UP como 鈥渃oncepci贸n tr谩gica鈥 de la historia, nos dice que existen 鈥渄errotas posibles鈥, algunas muy necesarias. No s贸lo por la tristeza p铆rrica, sino por el alentador potencial 茅tico-pol铆tico. Por los deseos o pulsiones de vida y las potencias igualitarias. Por fin, un d铆a, de golpe, convocando a Patricio Marchant, 鈥渢antos de nosotros perdimos la palabra鈥.

