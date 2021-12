鈥溌贸mo estar谩n deteriorados nuestros servicios de inteligencia que no nos enteramos de que los cubanos iban a Angola, sino cuando ya estaban all铆!鈥

I

Lo coment贸 Kissinger a Carlos Andr茅s P茅rez, presidente de Venezuela, despu茅s del anuncio oficial de la noticia el 24 de noviembre de 1975: una an茅cdota contada por Gabriel Garc铆a M谩rquez en el impecable art铆culo Operaci贸n Carlota de Cuba en Angola (https://lahaine.org/eO8w). En realidad, el primer barco en costa africana, el Vietnam Heroico, lleg贸 el 4 de octubre, seguido por otros dos, surcaron sigilosamente 10 mil kil贸metros llevando a 480 especialistas militares, encargados de organizar centros de entrenamiento para formar 16 batallones de infanter铆a angolana, brigadas m茅dicas -pues en Angola hab铆a s贸lo 90 m茅dicos-, equipo de comunicaciones, transporte y mil toneladas de combustible.

La Operaci贸n Carlota arranc贸 el 7 de noviembre transportando 600 miembros de tropas especiales en los viejos aviones Bristol Britania de turbo h茅lice, cargados con ca帽ones de 75 mil铆metros y morteros para atajar el avance de las tropas enemigas que por el norte y el sur hab铆an invadido el territorio, con el objetivo de impedir que el 11 de noviembre Agostinho Neto declarara la independencia del pa铆s.

Ciertamente Kissinger ignoraba qu茅 suced铆a y plane贸 otro desenlace: un c贸modo paseo para aniquilar esta nueva revoluci贸n descolonizadora. Ya para entonces todo el pueblo de Cuba guardaba el secreto compartido.

Este 2021 se amontonan los aniversarios de esa gran epopeya de Fidel y de Cuba en 脕frica. El m谩s antiguo: 55 a帽os de la primera reuni贸n Tricontinental de la Ospaal (Organizaci贸n de Solidaridad de los Pueblos de 脕frica, Asia y Am茅rica Latina) en enero de 1966 en La Habana, donde participaron 500 delegados de 82 pa铆ses de los tres continentes que representaban a las diferentes corrientes ideol贸gicas y formas de lucha; su objetivo era formar y consolidar una alianza 鈥渢ercermundista鈥 contra el colonialismo y la injerencia militar y econ贸mica del imperialismo estadounidense, reforzando la unidad y desarrollando las teor铆as poscoloniales. El compromiso era por la liberaci贸n nacional bajo diversas formas, la autodeterminaci贸n de los pueblos contra el neocolonialismo y contra las formas de dominaci贸n como el apartheid y el bloqueo por el desarme y la paz mundial.

La reuni贸n ocurri贸 bajo las im谩genes de Lumumba, Sandino, Ben Barka, Jos茅 Mart铆, Farabundo Mart铆 y Franz Fanon. Asistieron l铆deres y organizaciones, como Salvador Allende (Chile), Am铆lcar Cabral (Guinea Bissau), Turcios Lima (Guatemala), Cheddi Jagan (Guyana), Medina Silva (Venezuela), Nguyen Van Tien (Vietcong), Rodney Arismendi (Uruguay), Carlos Marighella (Brasil), representantes del MPLA (Angola), Frelimo (Mozambique), Argelia, Egipto, Laos, Palestina, Yemen, Libia, Marruecos, Cambodia, Tanzania; Zimbawe, Congo, Sud谩frica. Muchos de ellos contactados y entrenados por el Che en el Congo.

El promotor de esta idea panafricano-asi谩tica-americana fue Ben Barka, dirigente marroqu铆 que no asisti贸 porque fue secuestrado y desaparecido. La intensa lucha antimperialista durante los a帽os 60 y 70 llev贸 a la Ospaal a enfrentar el asesinato y la violencia sistem谩tica contra la mayor铆a de los dirigentes y sus pueblos, a implacables golpes de Estado. Pero tambi茅n hubo victorias importantes: Vietnam, Laos, Nicaragua, Marruecos, Panam谩, Guyana, Jamaica, Angola, Mozambique, Guinea, Etiop铆a y la conformaci贸n de grandes movimientos sociales, incluso en norteam茅rica. Impresos en la memoria est谩n el vibrante discurso de clausura de Fidel (https://lahaine.org/eP9s) y el art铆culo del Che, Crear dos, tres Vietnam鈥 (https://lahaine.org/aP5T).

El segundo aniversario cumple 45 a帽os de aquel 27 de marzo de 1976, cuando las tropas cubano-angolanas lograron expulsar, por primera vez, a los invasores que entraron por el norte desde marzo del 75: Holden Roberto, un personaje corrupto, financiado por la CIA, Europa y China; por el oeste Savimbi, un dirigente 鈥渢ribalista鈥 aliado de Portugal y Zaire; el 5 de agosto las primeras tropas sudafricanas por el sur, a trav茅s del territorio ocupado de Namibia, formando una extensa pinza que se cerrar铆a sobre Luanda, la capital, para garantizar 500 a帽os de explotaci贸n.

Desde octubre, con los primeros cubanos, se reorganiz贸 la defensa y los combates se acrecentaron. Por incre铆ble que parezca, la primera tarea fue despejar el puerto de los cientos de autom贸viles abandonados por los portugueses en su loca huida, y en Angola no hab铆a suficientes choferes. Relata Garc铆a M谩rquez que en aquella etapa, Fidel acudi贸 a todos los embarques que se hicieron, habl贸 y reflexion贸 con todos. En el primero, viendo las dif铆ciles condiciones para surcar 10 mil kil贸metros, les dijo: 鈥淏ueno, de todos modos, van m谩s c贸modos que en El Granma鈥; la comparaci贸n subrayaba el enorme reto simb贸lico.

La comprensi贸n del momento estrat茅gico en la lucha antimperialista llev贸 a Fidel a asumir este compromiso hist贸rico: se mantuvo diariamente en una sala cubierta por grandes mapas de Angola, analizando cada posibilidad. La decisi贸n de afrontar una guerra total la tom贸 el Comit茅 Central del Partido el 5 de noviembre y la nombr贸 Operaci贸n Carlota, celebrando que el 5 de noviembre de 1854, en el ingenio Triunvirato de Matanzas, Carlota, una rebelde negra lucum铆, llam贸, machete en mano, a la sublevaci贸n, que terminar铆a cuando la apresaron y desmembraron amarrada a cuatro caballos. La responsabilidad de esta decisi贸n era inmensa: la derrota pod铆a acarrear el recrudecimiento del dominio europeo y estadounidense sobre 脕frica y su intervenci贸n en Cuba.

II

En la gran Asamblea Popular que se reuni贸 al finalizar el primer Congreso del PCC (22/12/75), como en los momentos decisivos, fueron sometidos a su aprobaci贸n los documentos que cambiaron tantas cosas en el desarrollo revolucionario: una constituci贸n, un sistema nuevo de organizaci贸n econ贸mica y el sistema electoral del Poder Popular. A pesar de la trascendencia de estos procesos que se institu铆an, la desbordante poblada gritaba sin cesar: 隆Fidel, a los yanquis dales duro!, esperaban ansiosos una definici贸n sobre el secreto que a voces hab铆an sostenido: la participaci贸n en Angola.

Fidel dedic贸 profundas palabras y finaliz贸 sentenciando: 鈥溌縔 con qu茅 nos amenazan los imperialistas?, 驴con qu茅 pueden amenazarnos?, 驴qu茅 nos van a cancelar que no hayan cancelado in煤tilmente antes? Ahora pretenden prohibirnos que ayudemos a nuestros hermanos. No se olviden que nosotros no s贸lo somos un pa铆s latinoamericano, nosotros somos un pa铆s latino-africano. La sangre de 脕frica corre abundante por nuestras venas. De 脕frica como esclavos vinieron muchos de nuestros antecesores [鈥 y muchos combatieron en todas las batallas libertadoras. 隆Somos hermanos de africanos y por los africanos estamos dispuestos a luchar! 隆Que lo sepan los racistas sudafricanos y los imperialistas, somos parte del movimiento revolucionario mundial y sin vacilaci贸n estaremos junto a los pueblos en lucha!. Hay que ser c铆nicos para indignarse frente a nuestro apoyo, cuando han lanzado sin escr煤pulo alguno a las tropas fascistas de Sud谩frica sobre el pueblo angolano鈥.

Cuatro meses y 27 d铆as pasaron desde el desembarco de tropas hasta la expulsi贸n de los invasores el 27 de marzo de 1976. Se cerraba la primera etapa de una larga batalla que dur贸 16 a帽os. La segunda parte empez贸 pr谩cticamente al d铆a siguiente, porque detr谩s de las fuerzas oficiales FAPLA-Cuba, ven铆an miles de guerrilleros del SWAPO de Namibia, del ANC de Sud谩frica y el ZANU de Rhodesia-Zimbabue, que establecieron campos de fortalecimiento cerca de la frontera. Del otro lado entrenaban todos los financiados por los colonizadores de 脕frica, realizando incursiones asesinas, como la del 4/5/78, cuando 15 aviones de Sud谩frica bombardearon un campamento de refugiados en Cassinga, soltaron paracaidistas y mataron a m谩s de 600 personas y dejaron 450 heridos. Una agrupaci贸n de tanques logr贸 llegar y hacer huir a los depredadores.

Kissinger coment贸: 鈥淪i los cubanos se meten en Rodesia, m谩s tarde le tocar谩 a Sud谩frica鈥 es doloroso pero necesario, tendremos que asumir las aspiraciones africanas a pesar de las simpat铆as por los rodesianos blancos鈥. Esta observaci贸n la recogi贸 Piero Gleijeses, profesor de la Universidad Johns Hopkins, en su libro Visiones de libertad: La Habana, Washington, Pretoria y la lucha por el sur de 脕frica (1976-1991), un documentad铆simo relato de esa gesta libertaria. Para 1980 se acord贸 la independencia de Zimbabue.

Con la llegada de Reagan al poder, la escalada se recrudece: declara a Cuba pa铆s terrorista, inicia la pol铆tica del rollback, operaciones navales constantes en el Caribe, invade la isla de Granada. Paralelamente Sud谩frica intensifica los movimientos. Fue determinante 1987: los sovi茅ticos, pese a las serias advertencias cubanas, dirigen una operaci贸n contra el mercenario Savimbi, que condujo al mejor batall贸n angolano a una emboscada fatal, tras la cual Sud谩frica desata una ofensiva total.

Cuba decide en noviembre lanzar la operaci贸n Maniobra XXI aniversario de las FAR, entendiendo que debe ser contundente y definitiva. Se env铆a a las mejores tropas con 40 mil soldados y apoyo de aviones MiG-23 para eliminar el dominio a茅reo sudafricano, que junto a 30 mil angolanos y 3 mil miembros del SWAPO namibio, cerraron el avance enemigo cerca de Cuito Canavale. Otra vez en cinco meses de feroces combates los sudafricanos se retiran, aunque siguen bombardeando.

En julio de 88 aceptan finalmente un cese total de las operaciones y como resultado de la contundencia de Cuba, EEUU se ve obligado a aceptarla en la mesa de negociaciones. En diciembre de ese a帽o se firman los acuerdos de paz en la ONU. Cuba se fij贸 como estrategia definir totalmente el conflicto, garantizar la independencia de Namibia, garantizar la realizaci贸n de los acuerdos de paz, retirarse solamente cuando Sud谩frica abandonara totalmente Namibia.

As铆, en mayo de 1991, hace 30 a帽os, en el Cacahual, frente al mausoleo del general independentista Antonio Maceo, hijo de Mariana Grajales primog茅nita de mulatos libres, la madre de la patria que hizo jurar a sus 14 hijos que luchar铆an por la libertad de Cuba, el general Ra煤l Castro inform贸 鈥渁 nuestro pueblo y a usted, comandante en jefe, que la Operaci贸n Carlota ha concluido鈥. Los 煤ltimos 500 combatientes internacionalistas acababan de regresar a casa, la gloria y el m茅rito supremo pertenecen al pueblo de Cuba, protagonista verdadero de esta epopeya que corresponder谩 a la historia aquilatar en su m谩s profunda y perdurable trascendencia. Nelson Mandela mismo se帽al贸 el acontecimiento como el viraje hist贸rico hacia el fin del 颅 apartheid.

Este apretado recuento hist贸rico es un peque帽o homenaje a Fidel en el quinto aniversario de su muerte. Es imprescindible dimensionar al estratega que supo ganar esta imponente batalla, desde nuestro peque帽o pa铆s, como dec铆a, por la descolonizaci贸n de 脕frica sin generar en ning煤n momento una situaci贸n que permitiera a las fuerzas imperialistas justificar un ataque 颅directo a la isla.

La Jornada