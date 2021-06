Nada de ministro, comandante o jefe; a los más cercanos, Fidel los llamaba en confianza por el nombre y a algunos, hasta se los achicaba : Almeida, Ramirito, Camacho, Machadito, Che… También a su hermano: Raúl, porque creía que la valía de los hombres estaba en las virtudes de estos, y no en cargos o grados.

No era el líder de la Revolución Cubana, hombre de andar por ahí haciendo oda a los suyos. Pero a su hermano menor, la vida lo unió por sangre y por ideales. Una relación de hermandad y respeto.

En el cumpleaños 90 de Raúl Castro Ruz, el sitio Fidel Soldado de las Ideas y Cubadebate comparten imágenes que hablan por sí solas; palabras cargadas de alma y sentimiento de uno hacia el otro.

Como hermano mayor, Fidel tuvo que lidiar con Raúl, quien de pequeño solía ser, según el Comandante, “un poco malcriado” y estar “en la casa siempre peleando con él…” . Pero ello no significaba desamor, sino como solemos decir los cubanos: “cosas de muchachos”.

Tanto fue así que en edad tan temprana como la adolescencia, al escuchar los reclamos de sus padres sobre Raúl, -pues mostraba inquietudes por la situación social de la zona y temían que se convirtiera en comunista-, Fidel pidió llevárselo consigo para La Habana.

Pero una vez en la capital, Raúl siguió la ruta de su hermano Fidel, y se convirtió en un activista entre el estudiantado. A los dos hermanos los uniría ahora, además de la sangre, una causa de por vida: el triunfo de una Revolución “con todos y para el bien de todos”.

El que vio nacer; quien lo fastidiaba en el colegio La Salle y aquel que lo persiguió hasta La Habana; esta vez lo siguió sin cuestionamientos al Moncada. Sintió como nunca antes, la responsabilidad de hermano mayor. Así se lo confesó a Ignacio Ramonet.

Juntos siguieron después del Moncada, esta vez en prisión. En carta enviada a sus padres, Fidel escribía en singular y en plural, trastocando personas y números gramaticales. Probablemente, porque consideraba que eran dos y uno a la vez.

“Mis queridos padres:

Espero me perdonen la tardanza en escribirles, no piensen que es por olvido o falta de cariño; he pensado mucho en ustedes y sólo me preocupa que estén bien y que no sufran sin razón por nosotros (…) No se molesten por nosotros, no hagan gastos ni derrochen energías. Se nos trata bien, no necesitamos nada. En lo adelante les escribiré con frecuencia para que sepan de nosotros y no sufran”.