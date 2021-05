–

De parte de La Haine May 15, 2021 82 puntos de vista

Henchido de alegr铆a, el presidente del Interamerican Institute for Democracy (IID) Tom谩s Regalado, abri贸 el foro por la Defensa de la democracia en las Am茅ricas que tuvo lugar la semana pasada, en el hotel Biltmore de Miami:

Dijo: 鈥淓ste es el evento m谩s serio [sic] a nivel hemisf茅rico que se ha realizado [鈥. Hoy vamos a escuchar a las voces de la verdad [sic], a presidentes y l铆deres excepcionales [sic] que nos dir谩n que la democracia es la 煤nica opci贸n para alcanzar la libertad. 隆Bienvenidos a esta fiesta de la libertad!鈥

Como es imposible nombrar a todos los ponentes del foro, aqu铆 van algunos: Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Mar铆a Paula Romo (ministra de Gobierno del presidente saliente de Ecuador, Len铆n Moreno); Carlos Alberto Montaner, legendario alcahuete cubano de la CIA y terrorista todoterreno; Carlos S谩nchez Berzain, mano derecha del ex presidente de Bolivia Gonzalo S谩nchez de Lozada, y ambos pr贸fugos de la justicia; 脕lvaro Uribe V茅lez, ex presidente de Colombia, narcoterrorista y padrino pol铆tico del actual, Iv谩n Duque; Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, con docenas de causas abiertas por espionaje, entreguismo y corrupci贸n, y, faltaba m谩s, el [tr铆stemente c茅lebre] secretario general de la OEA, Luis Almagro.

En el panel uno, la ecuatoriana Romo lament贸 que en octubre de 2019 (12 d铆as de protestas), m谩s de 400 polic铆as y militares fueron secuestrados por los manifestantes. Y a su lado, el pol铆tico peruano Luis Gonz谩lez Posada advirti贸 que el candidato de izquierda Pedro Castillo ser铆a 鈥渕谩s transparente y honesto de lo que fueron Fidel Castro y Hugo Ch谩vez porque 茅l ha adelantado que en caso de ganar disolver谩 el Congreso鈥︹. Mientras Montaner, moderador del panel, iba a lo suyo: 鈥溾 Cuba hay que darle un ultim谩tum. O deja de apoyar al narcorr茅gimen de Maduro en Venezuela o debe atenerse a las consecuencias鈥. Cosa que puso a temblar al gobierno de la isla [y al venezolano m谩s].

El panel dos fue igual de luminoso. El cubano [gusano] Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, asegur贸 que la detenci贸n de la ex presidenta golpista Jeannine 脕帽ez, mostraba que en Bolivia la pol铆tica se ha judicializado. Y el orador principal del panel tres, S谩nchez Berzain (refugiado en Miami tras ser acusado del asesinato de 67 manifestantes en la ciudad de El Alto en octubre de 2003), asegur贸 que los gobiernos de Argentina y M茅xico son paradictatoriales que le hacen de soporte a las dictaduras (sic).

Sin embargo, cuando Macri subi贸 al 颅estrado del panel cuatro junto con Almagro y los ex presidentes de Colombia Andr茅s Pastrana, y de Costa Rica Luis Guillermo Sol铆s, el recinto qued贸 semivac铆o. Aunque no por disentir con los ponentes. Horas antes de viajar a Miami, corri贸 la voz de que el argentino hab铆a estado en contacto estrecho con un legislador de su partido que hab铆a dado positivo de Covid y en esos momentos luchaba por su vida, intubado.

Impasible, Macri se limit贸 a recordar que el coronavirus es menos peligroso que el populismo, pero que ahora existe una combinaci贸n m谩s peligrosa: el populismo conduciendo una crisis sanitaria (sic). 鈥淟as democracias 鈥揳帽a颅di贸鈥 no mueren por golpes de Estado. Ahora, el proceso es gente que gana las elecciones (sic), y desde adentro empieza a socavar las instituciones鈥. Agregando algo que comparten libertarios de izquierda y derecha: No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades.

El foro de Miami fue ampliamente cubierto por Infobae, el t贸xico portal medi谩tico que dirige el oscuro empresario argentino Daniel Hadad (otro de los invitados), quien hizo fortuna apoyando al gobierno de Carlos Menem (1989-99). Seg煤n algunos entendidos, Infobae contar铆a con el respaldo financiero de Mario Montoto, titular de la C谩mara de Comercio argentino-israel铆, y conocido traficante de equipos de seguridad, armas y pertrechos b茅licos, durante el gobierno de Macri.

Finalmente, no hay fiesta sin cereza sobre el pastel. Por ende, Len铆n Moreno comunic贸 al foro que los servicios de inteligencia de Ecuador (sic), habr铆an detectado (y ya se lo he comunicado al presidente Iv谩n Duque), la grosera intromisi贸n del dictador Maduro en Colombia (sic). Revelaci贸n que entre los asistentes al foro desencaden贸 un quejumbroso y sentido 隆ohhhhh!

Autor de varios libros de humor, Moreno deleit贸 a los participantes del encuentro contando que en Quito un joven se le acerc贸 para criticar su gesti贸n: 鈥溾極jal谩 tuvi茅ramos un mejor presidente鈥, dijo el muchacho. Y yo respond铆: 鈥極jal谩 tuviera yo un mejor pueblo, tambi茅n鈥欌.

La Jornada