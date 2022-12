–

Hemos decidido retomar la tradición de celebrar la fiesta del solsticio de invierno en nuestro local de Getafe. Y sí, que le den a la navidad. La celebración será el viernes 16 de diciembre, empezará las 18:00 y esperamos estar hasta bien tarde.

Este año tendremos música a cargo de Acme Sound Selectah, además de DJ Canna de Afrohuellas.

Habrá bebida a precios populares. También pondremos algo de comida para picar, pero puedes traer algo más si quieres. No es necesaria entrada, estar afiliada, ni avisar antes para asistir. Solo hace falta que te traigas las ganas de socializar un rato, porque si no se puede bailar, no es nuestra revolución!!

