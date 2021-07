–

De parte de La Haine July 2, 2021 57 puntos de vista

El pleno de la Junta Municipal de Carabanchel celebrado el 7 de abril de 2021 aprob贸 que las fiestas de Carabanchel Alto de este a帽o se celebrar铆an entre los d铆as 25 y 29 de junio, en el recinto ferial del parque Salvador Allende.

Ante la ausencia de m谩s informaci贸n, el 18 de mayo la Asociaci贸n de Vecinos se dirigi贸 por escrito a la Junta Municipal para conocer sus planes en relaci贸n con las fiestas. Una semana despu茅s, el 25, se recibi贸 respuesta indicando que no ten铆an pensado hacer las fiestas tradicionales por la orden de la Consejer铆a de Sanidad que restringe la celebraci贸n de verbenas.

En vista de ello, y teniendo en cuenta que la citada orden no imped铆a la celebraci贸n de diversas actividades culturales, la Asociaci贸n de Vecinos de Carabanchel Alto elabor贸 un sencillo programa de actos festivos, costeados con sus propios fondos, con el objetivo de que el barrio tuviera alguna celebraci贸n festiva, ya que el a帽o pasado no pudo celebrarse.

El 8 de junio se solicitaron permisos para la realizaci贸n de una actuaci贸n infantil el viernes 25 y un festival rapero para el domingo 27, en el parque Salvador Allende. En ambos casos los permisos fueron denegados alegando que se hab铆an presentado las solicitudes con menos de 30 d铆as de antelaci贸n, lo que hab铆a sido materialmente imposible.

Como cierre de fiestas estaba prevista la celebraci贸n de un concierto de un cantautor en el anfiteatro del parque de las cruces, donde cada fin se semana se realizan conciertos espont谩neos de vecinas y vecinos. Enviados por los responsables de la Junta Municipal, se presentaron hasta 3 dotaciones de polic铆a municipal al citado anfiteatro, con 贸rdenes expresas de impedir la celebraci贸n de dicho concierto, por carecer del permiso correspondiente.

Como se afirma en el t铆tulo, es lamentable que la Junta Municipal de Carabanchel act煤e como el 鈥減erro del hortelano, que ni come ni deja comer鈥. Su obligaci贸n era haber organizado algunas actividades festivas, que no contravinieran la orden sanitaria referida, como se hace en muchas ocasiones, incuso esta misma Junta. Pero es m谩s lamentable todav铆a el hecho de querer impedir por la fuerza el disfrute responsable con el que vecinas y vecinos del barrio quer铆an despedir sus fiestas tradicionales.

Se trata de un ataque contra la participaci贸n vecinal, ya que ni fueron capaces de flexibilizar unos plazos que era materialmente imposible de cumplir, en una situaci贸n excepcional, ni quisieron tolerar un acto que carec铆a por completo de peligro para los bienes y las personas congregadas, y por supuesto no ten铆a fines comerciales ni se vendieron o distribuyeron bebidas.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid pretende hacer desaparecer las fiestas populares de los barrios. Ya lo intentaron con las de Carabanchel Alto en los primeros a帽os de la pasada d茅cada; pero no lo consiguieron. Las fiestas son un espacio expresi贸n cultural y social, necesario en los barrios. La situaci贸n excepcional del a帽o pasado no permit铆a su celebraci贸n; pero este a帽o, cuando hasta las discotecas han abierto, es inadmisible que la Junta Municipal no organicen festejos al aire libre, y menos todav铆a que lo proh铆ba a quienes s铆 tienen voluntad para organizarlo.

Madrid, 30 de junio de 2021

Asociaci贸n de Vecinos de Carabanchel Alto

carabanchelalto@aavvmadrid.org