Las palabras de Infantino, dando se帽ales de considerar al ente sionista como organizador de un mundial, sac贸 a relucir todo el arsenal propagand铆stico del r茅gimen ocupante

El 铆talo-suizo Gianni Infantino, presidente de la Federaci贸n Internacional de F煤tbol Asociado (FIFA). La organizaci贸n que administra junto a sus Confederaciones continentales el manejo de este deporte, que genera miles de millones de d贸lares anualmente, estuvo de gira buscando ensanchar las arcas de este organismo internacional.

La FIFA, que posee 211 federaciones adscritas, con m谩s miembros que la propia Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) en este viaje pol铆tico comercial se involucr贸, incluso, en el lavado de imagen del sionismo. Infantino, en su expedici贸n por Sudam茅rica trat贸 de convencer a la Conmebol (Confederaci贸n Sudamericana de F煤tbol) de apoyar su propuesta de celebrar los mundiales de f煤tbol masculino, ya no cada cuatro a帽os, sino cada dos, que seg煤n las palabras de este dirigente traer铆a 芦m谩s competici贸n de alto nivel, m谩s esperanza y emoci贸n y m谩s posibilidad al mundo de poder organizar tambi茅n unos mundiales禄. Infantino trata de seducir con la idea de desarrollar dos Copas del Mundo en el per铆odo de cuatro a帽os “sin los mismos equipos participantes”.

Una idea que cuenta con el apoyo de las federaciones de Asia y 脕frica – por tener menos equipos con posibilidades de acudir a las citas cada cuatro a帽os – pero que en Europa y Am茅rica no parece prender, que son las regiones del mundo con las selecciones que suelen marcar el atractivo de estos eventos deportivos. Los objetivos propugnados por el presidente de la FIFA son cuestionados, igualmente, en funci贸n que esta iniciativa obedece m谩s a intereses de incrementar las arcas de la FIFA, que a favorecer a quienes hacen posible este deporte, los futbolistas, que han comenzado a expresar su rechazo por la enorme carga f铆sica que dicha decisi贸n traer铆a consigo.

“Los Presidentes”

Gianni Infantino fue elegido presidente del organismo rector del f煤tbol, en febrero del a帽o 2016 en reemplazo del ex presidente Joseph Sepp Blatter – procesado en Suiza, su pa铆s natal y sancionado por la FIFA por infringir los art铆culos relativos al deber de lealtad conflictos de intereses, ofrecimiento y aceptaci贸n de regalos u otros beneficios ilegales. Sumen a ello la entrega de sobornos por parte de empresas de mercadeo del f煤tbol y la adjudicaci贸n de transmisiones deportivas en gran parte del planeta. Una trama que involucr贸 tambi茅n a presidentes de federaciones de f煤tbol nacionales y regionales, como fue el caso del chileno Sergio Jadue, actualmente en EEUU como testigo protegido del FBI y sobre el cual incluso se realiz贸 una serie de televisi贸n llamada “El presidente” donde se da cuenta de su labor como dirigente de un club local, de una peque帽a ciudad cercana a la capital chilena, su elecci贸n como presidente de la Asociaci贸n Nacional de Futbol Profesional (ANFP) y su entrada en el mundo corrupto del balompi茅 sudamericano, hasta convertirse posteriormente en el sopl贸n del FBI a cambio de protecci贸n y rebaja en su pena. Jadue vive hoy en EEUU. El esc谩ndalo de la FIFA oblig贸 a la Interpol, a incluir en su lista de m谩s buscados, a dos ex vicepresidentes de la FIFA, el paraguayo Nicol谩s Leoz y el trinitario Jack Warner. Tambi茅n se emitieron 贸rdenes de detenci贸n contra empresarios y representantes de jugadores.

Las acusaciones, destituciones, procesos al interior de la FIFA y procesos judiciales tienen un nombre que atraviesa transversalmente esta pol铆tica corrupta: la International Sports and Leisure, ISL. Una empresa creada ad hoc, para comercializar eventos deportivos ligados al f煤tbol y que se concentr贸, principalmente en Latinoam茅rica. Las investigaciones sobre el actuar de esta empresa fueron llevadas a cabo en Suiza – sede de la FIFA – y se determin贸 el a帽o 2013 que ILS fue la base para que decenas de funcionarios de la FIFA recibieran sobornos y comisiones ilegales de las empresas de mercadeo a cambio de conseguir los llamados “derechos de comercializaci贸n de los ventos organizados por el ente rector del f煤tbol”, como es el caso de las copas del mundo masculina, femenina, juvenil y otras que surg铆an como man谩 de las oficinas de la FIFA. Se calcula que m谩s de 100 millones de d贸lares fueron entregados como pagos ilegales.

A lo se帽alado debemos consignar los pagos por la adjudicaci贸n de la sede del mundial de f煤tbol adulto masculino en Qatar. El diario ingl茅s The Sunday Times public贸 una investigaci贸n basada en correos electr贸nicos y recibos bancarios, donde se acreditaba el pago de US$7 millones a miembros del comit茅 ejecutivo y presidentes de federaciones por parte del comit茅 catar铆 encargado de presentar la postulaci贸n de su pa铆s como anfitri贸n del mundial 2022. Esc谩ndalo que salpic贸 a dos glorias del f煤tbol mundial: el alem谩n Franz Beckenbauer y el franc茅s Michel Platini. A ese elemento dinero sumamos los costos humanos en la construcci贸n de los estadios en esta peque帽a monarqu铆a absolutista regentada por la familia Al Thani, que ha significado hasta ahora la muerte de al menos 8 mil trabajadores inmigrantes, provenientes principalmente de la India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Paquist谩n (1) con denuncias por p茅simas condiciones de alimentaci贸n, habitaci贸n y condiciones de salubridad donde impera el llamado sistema Kafala, considerada una forma de esclavitud moderna, donde ciertos ciudadanos del pa铆s y empresas privadas act煤an como patrocinadores, en los cuales el gobierno catar铆 deleg贸 la supervisi贸n y responsabilidad de trabajadores extranjeros.

Las acusaciones de corrupci贸n y acciones de represi贸n a la poblaci贸n local se dieron tambi茅n en Brasil, pa铆s del cual se sospecha, que la FIFA y la Federaci贸n local estrecharon lazos en materia de la entrega de sobornos para la licitaci贸n de la construcci贸n de estadios y sedes del mundial celebrado en el pa铆s sudamericano el a帽o 2014. Un mundial que tuvo un costo total de us$3.400 millones de d贸lares de los cuales, se considera, se entregaron al menos un 10% en comisiones y sobornos. Pagos destinados a lograr el desalojo de habitantes residentes en los sectores adyacentes a los estadios, como tambi茅n lograr la derogaci贸n, por ejemplo, de una ley vigente en la 茅poca, que prohib铆a vender cerveza en los estadios. Se especul贸 que incluso, la FIFA, logr贸 que su patrocinador Budweiser, vendiera su cerveza con exenci贸n en el pago de impuestos.

En el entramado corrupto en Sudam茅rica se descubri贸 el papel de las empresas Full Play, Torneos y Traffic (unidas bajo el nombre de Datisa) que pagaban sobornos a los integrantes del consejo directivo de la Conmebol obteniendo as铆 los jugosos derechos televisivos de torneos de f煤tbol como la Copa Am茅rica, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La m谩xima deportiva del Bar贸n Pierre de Coubertin “lo importante no es ganar, sino competir” ha resultado en el campo de este an谩lisis en el mundo del f煤tbol una falacia y una realidad inmoral.

La Gira de Infantino volvi贸 a colocar en el tapete el contubernio pol铆tico deportivo, la componenda de negocios sucios, corrupci贸n, sobornos y uso del dinero a diestra y siniestra, que tanto da帽o le hace al deporte. En el caso de las investigaciones contra la Conmebol, la UEFA y la propia FIFA, se record贸 aquella definici贸n originada bajo la presidencia de la FIFA del fallecido dirigente brasile帽o Jean-Marie Faustin Goedefroid de Havelange (Joao Havelange) como “Una familia del crimen organizado, donde Havelange era el capo de toda esa mafia que act煤a desde Zurich”. Havelange y su trama delictiva le otorgaron a la FIFA el poder que hoy posee, incluso en materia de pasar por encima de las leyes del trabajo de los pa铆ses. Una organizaci贸n que puede sancionar a un jugador e impedirle que desarrolle su labor en todo el planeta.

Havelange fue un dirigente que a pesar de decir que 茅l no hacia pol铆tica se relacionaba, muy bien, con todos los dictadores del mundo: de la dictadura militar Argentina, la chilena, Brasil, con dictadores africanos. Un dirigente que estableci贸 relaciones estrechas con empresas como Coca Cola, VISA y ADIDAS convertidas en regalonas de esta alianza y que multiplicaron sus ventas por miles de millones de d贸lares. Votos, negocios y goles era la m谩xima de Joao Havelange y de su ahijado Joseph Blatter, de su yerno Ricardo Texeira, ex presidente de la Confederaci贸n Brasile帽a de F煤tbol y del sempiterno ex presidente de la Asociaci贸n de F煤tbol de Argentina (AFA) el fallecido Julio Grondona. Con Havelange, su m谩xima y con ello la era de los sobornos tuvo su disparo inicial con el primer mundial organizado por la FIFA bajo el mando del brasile帽o: Argentina 1978. Mundial que signific贸 la idea de limpiar la imagen de una dictadura brutal y al mismo tiempo comenzar la era de los sobornos, donde los mundiales de f煤tbol y su adjudicaci贸n son la guinda del postre (3). El paso de los a帽os demostr贸 la afirmaci贸n del fallecido futbolista argentino, Diego Armando Maradona “all铆 donde iba Havelange no se hablaba de f煤tbol, sino de negocios, sobornos, de pagos ilegales para conseguir sus objetivos”

Infantino y su apoyo al sportswashing

Infantino va en la misma direcci贸n de Havelange, Blatter, Grondona y Texeira. Su ambici贸n, encubierta bajo lo que denomina la idea de “tener m谩s competici贸n de alto nivel, m谩s esperanza y emoci贸n y m谩s posibilidad al mundo de poder organizar tambi茅n unos mundiales” lo lleva a seguir con la pol铆tica de sordera, ceguera y mudez frente a las violaciones de los derechos humanos de pa铆ses que son miembros de la FIFA y as铆 como violan el derecho internacional, violan continuamente sus propia pol铆tica de defensa de los derechos humano, que afirma “La FIFA tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional y se esforzar谩 por garantizar el respeto de estos derechos. La presente pol铆tica de derechos humanos especifica el compromiso estatutario de la FIFA y describe la estrategia para su puesta en pr谩ctica de acuerdo con los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos” (4).

Ninguno de eso principios rectores, que salieron a la luz en mayo del a帽o 2017 ha sido respetado pues poderoso se帽or es Don Dinero y a las presiones recibidas para pasar por alto clar铆simas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, contra el pueblo saharaui, el pueblo palestino, los derechos laborales de aquellos que construyen los recintos deportivos en Qatar, entre otros. La FIFA viola las convenciones internacionales destinadas a resguardar a los pueblos que sufren la ocupaci贸n y colonizaci贸n de sus territorios, como es el caso del S谩hara Occidental y de Gaza y Cisjordania en la Palestina sometida a la invasi贸n sionista. Israel no deber铆a participar en actividad alguna organizada por la FIFA, tal como se decret贸 con el r茅gimen de apartheid sudafricano.

En cambio, el r茅gimen sionista participa con el aval y la complicidad de la FIFA en las eliminatorias para los mundiales de f煤tbol en todas las categor铆as, en la Champion League y otras instancias donde se permite que los equipos de f煤tbol, incluso de los territorios ocupados a partir del a帽o 1967, sean parte de este espect谩culo que le sirve a la entidad infanticida limpiar su imagen criminal. Israel realiza su campeonato de f煤tbol en los asentamientos que ocupa con colonos extranjeros en Cisjordania, trasladados en forma ilegal sin que se determine el crimen de guerra que tal hecho conlleva, como lo establece el IV Convenio de Ginebra. Israel proh铆be el viaje de equipos palestinos desde la Franja de Gaza, para que disputen el campeonato nacional del estado palestino, poniendo trabas para la salida de sus jugadores, incluso deteni茅ndoles para hacer fracasar su labor deportiva.

No hay sanci贸n para el r茅gimen sionista y m谩s a煤n, Infantino en clara concomitancia con el lobby sionista europeo y norteamericano, que seguramente le permitir谩 congraciarse con las autoridades estadounidenses, para tratar de minimizar las investigaciones por corrupci贸n que aquejan al organismo que dirige el f煤tbol internacional estuvo de visita en los territorios de la Palestina hist贸rica ocupada desde el a帽o 1948. Infantino el d铆a 12 de octubre se reuni贸 el Tel Aviv con el primer ministro sionista, el colono de origen estadounidense Naftali Bennett. En dicho encuentro en Tel Aviv el dirigente se帽al贸 芦驴Por qu茅 no so帽ar con una Copa del Mundo en Israel y pa铆ses vecinos? Con los Acuerdos de Abraham, 驴por qu茅 no organizarlos aqu铆 junto con los otros pa铆ses de Oriente Medio? Su visita y sus palabras provocaron pol茅mica desde el inicio de su visita a la Palestina Hist贸rica ocupada al visitar un museo israel铆 construido sobre un antiguo cementerio musulm谩n en Al Quds (Jerusal茅n). Acci贸n condenada por la Liga 谩rabe y la organizaci贸n de Cooperaci贸n isl谩mica. Critica que se uni贸 a la denuncia de la politizaci贸n del ente rector del f煤tbol global porque 芦Infantino mostr贸 su sesgo en favor de una potencia ocupante a expensas de los palestinos禄. Palabras que en los hechos signific贸 que la Asociaci贸n Palestina de F煤tbol cancelara una reuni贸n programada con el presidente de la FIFA.

Las palabras de Infantino, dando se帽ales de considerar al ente sionista como organizador de un mundial sac贸 a relucir todo el arsenal propagand铆stico del r茅gimen ocupante. Naftali Bennet inform贸 que Infantino “lanz贸 la idea que Israel pueda organizar el Mundial 2030 con otros pa铆ses de la regi贸n liderados por Emiratos 脕rabes Unidos”. El dirigente 铆talo-suizo, al catalizar este proyecto sionista-mon谩rquico imposible de aceptar pol铆tica y moralmente, muestra o su tremenda ignorancia o la complicidad con los cr铆menes del sionismo contra el pueblo palestino. Infantino 芦reiter贸 que la FIFA quiere poner el f煤tbol al servicio de la sociedad, hacer realmente una diferencia al aportar su contribuci贸n, ah铆 donde sea posible, a la paz y la estabilidad en la regi贸n禄. El mandam谩s de la FIFA debe cambiar su conducta permisiva con el r茅gimen genocida israel铆 y no ser parte del llamado sportswashing, destinado a limpiar la imagen de reg铆menes criminales como el sionista, la casa al saud o el r茅gimen marroqu铆.

Notas:

(1) Seg煤n cifras de India, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, 5.927 trabajadores han muerto en el pa铆s entre 2011 y 2020. Por otra parte, datos de la embajada de Pakist谩n en Qatar permiten confirmar otras 824 muertes de trabajadores pakistan铆es, entre 2010 y 2020. En realidad, la cifra total de fallecidos es significativamente mayor, ya que estas cifras no incluyen pa铆ses de los que procede mucha de mano de obra, como Filipinas y Kenia. Tampoco se incluyen las muertes de los 煤ltimos meses de 2020. https://www.eldiario.es/desalambre/6-500-trabajadores-inmigrantes-han-muerto-qatar-prepara-mundial-futbol_1_7256627.html

(2) Seg煤n consigna el medio publico.es Han sido varios los equipos que han protestado por las p茅simas condiciones de los trabajadores inmigrantes, exigiendo el respeto a los derechos humanos de estas personas. Noruega, Alemania son algunos de los equipos que la salir a la cancha han exhibido leyendas de apoyo a estos trabajadores. Cada jugador vestido con una camiseta negra con una letra may煤scula de color blanco, que ha compuesto la palabra 芦derechos humanos禄. https://www.publico.es/economia/explotacion-laboral-miles-trabajadores-fallecidos-cimientos-mundial-qatar-2022.html

(3) Maradona opina sobre la corrupci贸n en la FIFA. https://www.youtube.com/watch?v=hTO6SVLKas8&ab_channel=teleSURtv

(4) https://www.fifa.com/es/social-impact/human-rights

